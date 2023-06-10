«Люди жалуются, что автомобили теперь очень похожи по цвету и что везде так много машин одной марки и модели, что становится все труднее узнать свой автомобиль». Согласны? А ведь это было написано сто лет назад в журнале Motor

Многие считают 20 е годы прошлого века золотой эпохой развития автопрома, когда существовало множество независимых компаний, инженерная мысль двигалась вперед семимильными шагами, а каждая машина была якобы непохожа на другие. Именно в первой половине XX века пика своего развития достигает мода на маскоты — так называют стильные фигурки на капоте.

Маскоты появились вовсе не после изобретения автомобиля. Вспомните первые корабли древних греков или викингов: они имели на носу фигурки, которые придавали средству передвижения божественные черты. Оно и понятно, в те времена без надежды на защиту богов отправляться в путешествие было очень опасно.

Поэтому совершенно нормально, что после рождения автомобиля маскоты стали столь популярны. Ведь это сейчас все просто: сел в автомобиль, завел мотор — и поехал по своим делам. И даже если закончился бензин, то можно вызвать такси или эвакуатор.

А раньше каждая поездка была испытанием силы духа. Мужества и сил требовало абсолютно все, начиная с процесса запуска двигателя внутреннего сгорания. А если пойдет дождь? А если стемнеет? А если… Здесь, кстати, самое время напомнить, что в начале XX века на машинах не было щеток стеклоочистителя или поворотников, а фары если и светили, то лишь на пару метров перед собой. Как в таких условиях можно куда-то отправляться без длительной молитвы всем возможным богам и использования талисмана, защищающего от злых духов?

В свое время маскоты имели многие марки, а иногда специальные фигурки делали даже для ограниченных партий моделей. В 20–30 х годах прошлого века маскоты вообще являлись стандартным элементом тюнинга — их свободно продавали на заправках и в автомастерских. Ну а люди побогаче заказывали свои собственные маскоты, иногда весьма странные: пингвины, слоны, черепахи, улитки, балерины и даже Микки Маус с Чарли Чаплиным…

Однако во второй половине XX века мода на маскоты стала затухать. Кто-то говорит, что все дело в безопасности, якобы пешеходы начали жаловаться, что при наезде маскоты делают им больно. Аргумент понятный, но, если честно, сомнительный. В середине прошлого века не было даже трехточечных ремней безопасности, все желали иметь лишь более мощный двигатель, а про безопасность пешеходов покупатели думали в последнюю очередь.

Другие говорят, что в 1950–60 х годах дизайн машин изменился и фигурки на капоте стали смотреться неестественно. Тоже странный аргумент, ведь, например, на нашей «Волге», которая появилась в 1956 году и имела весьма современный дизайн, фигурка оленя смотрелась великолепно.

Так что же случилось? Почему сейчас маскоты остались уделом только роскошных Rolls-Royce и Mercedes-Benz (да и то лишь нескольких моделей)? Точного ответа на вопрос нет. Видимо, просто мода прошла — такое бывает. Когда маскоты ставили лишь на некоторые машины, это было стильно и красиво. Но когда их получили все автомобили, то уже отсутствие фигурки стало показателем прогресса. Здесь сработали те же законы, что и в женской моде: поначалу леопардовые штаны носили только самые прогрессивные красотки, а вскоре это стало символом безвкусицы.

Но вот интересный вопрос — вернется ли мода на маскоты? В старом виде — конечно, нет. Хотя бы просто из-за безопасности (делать автоматически прячущиеся фигурки под капотом а-ля Rolls-Royce на массовых моделях слишком дорого). Однако кто запретит, скажем, виртуальные маскоты? Наверняка технология скоро дойдет до того, что можно будет проецировать трехмерное изображение на капот автомобиля. Какой маскот вы тогда выберете? Какой-то богини? Или голову животного? Бюст популярного актера или политика? Футбольный мяч или череп? Поле для фантазий тут огромно. Как и работы для вашего психоаналитика.

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