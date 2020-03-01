Недолговечность батарей – одна из причин того, почему будущее электрокаров пока представляется не таким уж радужным. Ведь эта проблема способна на корню подрубить вторичный рынок электромобилей, лишив их первых владельцев возможности перепродавать машины

Натиск электромобилей на мировые рынки набирает силу, однако мы все чаще слышим о такой проб­леме транспорта на электрическом ходу, как недолговечность батарей. Об этом, в частности, мне рассказали представители крупнейших российских автодилеров. На мой ставший в последнее время уже традиционным вопрос, видят ли они в обозримом будущем массовый выезд на отечественные дороги электромобилей, ответ последовал… резко отрицательный.

Как выяснилось, дело тут не только в часто озвучиваемых проблемах, таких как отсутствие инфраструктуры для электрокаров (развитой по всей стране сети зарядных станций), длительной (по сравнению с традиционными АЗС) заправке электричеством, дороговизне таких транспортных средств и их невысокой автономности. «Появление электрокаров, по сути, ставит под вопрос само существование вторичного рынка таких машин, – говорит Денис Петрунин, генеральный директор компании «АвтоСпецЦентр», одного из крупнейших дилерских холдингов России. – Человек, купивший электромобиль, сегодня не может быть уверен ни в его остаточной стоимости, ни в том, сможет ли он более-менее выгодно продать свою машину после нескольких лет эксплуатации. Связано это с тем, что у электромобилей весьма ограничен срок службы аккумуляторов, которые при интенсивной эксплуатации способны выйти из строя уже через каких-нибудь три-четыре года».

Эта отповедь из уст одного из авторитетнейших специалистов отечественного авторетейла, в свое время руководившего в нашей стране марками Volkswagen и Hyundai, занимавшего пост вице-президента АвтоВАЗа, произвела на меня сильное впечатление. Неужели батарея в электромобиле в самом деле может «сдохнуть» за такой короткий срок? И я решил разобраться.

Как известно, в конструкции электрокаров используются такие же литий-ионные батареи, что и в других бытовых приборах и гаджетах. Действительно, в тех же смартфонах они достаточно быстро могут терять свою емкость. У меня лично не было ни одного такого гаджета, который полноценно прослужил бы более двух, максимум – трех лет. И как раз самая распространенная проблема долговечности мобильного телефона – так называемая деградация его аккумулятора.

Научно этот неприятный процесс объясняется тем, что кристаллическая структура активной части катода (источников ионов лития в батарее) с каждой зарядкой и разрядкой меняется, в результате чего емкость аккумулятора снижается. В этой связи существует множество рекомендаций, как правильно заряжать тот же телефон. Например, не рекомендуется разряжать его полностью, «в ноль». И наоборот, не стоит подзаряжать все время, часто. Не следует также оставлять в розетке на всю ночь или использовать устройство на морозе.

То же самое справедливо и для электромобилей. Деградация батарей в них – серьезная проблема. Особенно если учесть, что цена аккумулятора в электрокаре достигает сейчас около 50% от цены машины. Многие производители электромобилей заявляют, что срок службы их батарей составляет 8–10 лет. Но проверить их утверждения на деле пока невозможно, так как массовое распространение электрокаров еще не началось и достоверной статистики на эту тему, увы, нет. Тем более что и автоконцерны делают аккуратненькую оговорку: дескать, такой срок батарея может отслужить лишь при «нормальных условиях эксплуатации». А это значит, например, что машину не нужно активно использовать в морозы. Или часто пополнять запас ее энергии с помощью систем быстрой зарядки. Ведь еще одна большая угроза для батарей в электрокаре – та самая система быстрой зарядки, с помощью которой аккумулятор «всего» за полчаса заряжается на 80% от мощного – на 120 кВт – источника. Пользоваться такой зарядкой, конечно же, удобнее, чем бытовой розеткой, но именно она способна быстро «убить» аккумулятор в электромобиле.

В Великобритании даже появился термин «рапидгейт» (по примеру «дизельгейта», где первая часть слова происходит от слова rapid – «быстрый»), который связан со скорой деградацией аккумуляторов от быстрой зарядки на электрических Nissan Leaf. На форумах пользователей электрокаров в России тоже много жалоб на скоротечную потерю емкости батарей из-за частого использования быстрой зарядки. Вот и получается, что правы мои собеседники из дилерской среды: всего лишь три-четыре года – и ваш электрокар встанет на прикол, некогда дорогущее транспортное средство превратится в бессмысленную недвижимость. Ведь заменить в нем батарею будет равноценно приобретению какой-нибудь массовой машины на бензине, а продать его на вторичном рынке, как это обычно происходит с традиционными автомобилями, вряд ли получится.

Да, есть надежда, что научно-технический прогресс как-нибудь этот вопрос решит и батареи будущего станут служить долго и надежно. Вот только когда эти времена настанут – неизвестно. Реальность же такова, что тот, кто решится все-таки купить за очень немаленькие деньги электромобиль, из-за быстрого выхода из строя его аккумулятора может уже вскоре сильно пожалеть о выборе пусть модного, продвинутого и экологичного, но такого проблемного для автовладельца транспорта.