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Любители ходьбы по граблям

Нынешний кризис на автомобильном рынке страны – как минимум третий в этом веке. Но, судя по тому, как россияне ведут бизнес, жизнь нас ничему не учит: вместо погони за клиентами от них… попросту избавляются

Каких только жалоб и стенаний от представителей российской автоиндустрии мы сейчас не слышим! Тут и беспрецедентный обвал рынка, и небывалый дефицит машин, и разрыв контрактов с мировыми брендами, и, разумеется, падение доходов. В общем, хоть стреляйся! Ну или иди на паперть побираться.

Но все это мы уже проходили не единожды. Так было и после мирового кризиса 2008 года, и в 2014 м. Да и позднее проблем в этой отрасли хватало. И всякий раз я слышал от различных боссов, будь то руководители концернов, их дистрибьюторов или официальных дилеров, что «мы наконец поняли, как правильно вести дела». После чего следовали уверения, что вот теперь бизнес кардинально перестроят, – он, дескать, станет ориентированным на клиентов, а не на быстрые сверхприбыли.

Однако время шло, а подход к делу не менялся. Помню, как по итогам кризисного 2008 го в России были очень огорчены тем, что рынок вырос «всего» на 26%, а не на треть, как годом ранее. Хотя одних лишь новых машин тогда продали аж на 69 млрд долларов, тогда как во всем остальном мире о подобных аномальных темпах даже мечтать боялись. Явно завышенные ожидания преследовали индустрию и впоследствии – в сытых 2010 х.

И вот теперь хлопнуло всех не по-детски. Так, что закрылись многие дилерские центры и заводы. Выяснилось, что отрасль опять не подготовилась к серьезным испытаниям.

Казалось бы, надо спасать то, что еще осталось, то, что впоследствии сможет послужить базой для развития. Увы, я этого по-прежнему не вижу. Причем ни на одном уровне – ни у производителей машин, ни у их официальных дилеров, ни даже в сегменте неавторизованных сервисов.

Свою лепту в разгон потенциальных покупателей вносят все участники этой цепочки. В одном из салонов Питера, к примеру, уже на рекомендованную цену собираемого в России автомобиля накинули 200 тыс. рублей. Хотя у другого продавца из того же города накрутка оказалась поскромнее – лишь несколько десятков тысяч...

Схожий подход – «срубить бабла здесь и сейчас» – свойственен и сервису. Недавний мой обзвон нескольких бывших официальных дилеров японской марки показал, что за одно и то же плановое ТО они просят от 27 до 37 тыс. рублей. Разброс приличный – почти 40%. При этом неавторизованный техцентр сначала предложил мне вдвое меньше даже от нижнего предела, а следом все же попытался развести, втюхивая дополнительную операцию за 16 тыс., которую на самом деле следует делать много позже – еще через два года или 30 тыс. км пробега.

Приду ли я в этот сервис снова? Нет, конечно. И никому не посоветую. Наоборот, буду отговаривать. Так что вместо лояльного клиента, готового заезжать по любому поводу, большой сетевой техцентр обрел антирекламу. И к дилеру, нагло задирающему цены, вряд ли вернутся покупатели, сравнившие его условия с теми, что предлагают другие продавцы. Более того, производитель этих же машин тоже рискует проиграть соперникам, умею­щим умерить аппетиты. И так – по всей цепочке.

Признаюсь, мне таких жалобщиков и не жалко. Накроется их бизнес – ну и ладно. Освободившееся место быстренько займут другие, более дальновидные и умные.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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