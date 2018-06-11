Извечная проблема взаимоотношений отцов и детей в последнее время неожиданно проявилась в сфере мирового автопрома: производители и продавцы машин с тревогой констатируют, что подрастающее поколение прохладно относится к идее иметь личный транспорт и не спешит обзаводиться собственными авто

Во все времена родителям нелегко было понять идеи и пристрастия своих детей. Для мирового автобизнеса грозный вызов современности – то, что молодежь сейчас не особо стремится покупать авто. Если люди среднего и старшего возраста помнят, что личная машина в дни их молодости была символом свободы, достатка, высокого положения и, наконец, инструментом завоевания симпатий противоположного пола, то теперь все по другому. Нынешние так называемые миллениалы (родившиеся в канун наступления нового века и которым сейчас 18 30 лет) все чаще предпочитают для передвижения пользоваться общественным транспортом, такси или подручными транспортными девайсами вроде электрических самокатов, скутеров и велосипедов.

Указанную тенденцию фиксируют многие маркетинговые исследования. Так, аналитическая компания Atlantic говорит, что за последний год в США люди в возрасте от 21 до 34 лет купили 27% всех новых автомобилей. В то время как в 1985-м доля покупателей этого возраста равнялась 38%. В качестве примера охладевшего интереса к личным авто американские продавцы приводят следующий факт. В 1963 году популярная музыкальная группа Beach Boys спела свой шлягер Little Deuce Coupe – заводную песню, воспевавшую легендарную Ford Model B, которая стала прародительницей жанра песен об автомобилях. Сейчас же американцы среднего возраста сетуют, что не многие представители молодежи вообще могут понять смысл слов из этой песни: «У нее спортивное сцепление и четырехступенчатая коробка».

Вслед за развитыми западными странами молодежный тренд отрицания личного авто проник и в Россию. «Среди наших клиентов становится все меньше молодежи. Мои дети не хотят покупать себе машину», – такие заявления, например, делали участники последней Конвенции российских автодилеров, которая недавно прошла в Москве. Эту обеспокоенность подтверждает и статистика. Недавно Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало данные по выдаче новых водительских удостоверений, повергшие околоавтомобильную общественность буквально в шок: только за последний год число выданных прав в стране снизилось на треть! В 2017-м водительские удостоверения в России получили 1,33 млн человек, притом что годом ранее таковых было 2 млн, а в 2014-м их число достигло почти 2,5 млн (см. график). «Кто станет ездить за рулем уже через несколько ближайших лет? Не пора ли нам вообще сворачивать дела?», – слышатся тревожные голоса представителей российского автобизнеса.

Дорогой мой автомобиль

Потребительский нигилизм в отношении автомобилей среди молодежи имеет несколько причин. Прежде всего ситуация в экономике. Как ни крути, а машины (особенно в России) в последнее время дорожают. А также дорожает все, что с ними связано: страховки, топливо, налоги, парковки. Взять ту же процедуру получения прав, нельзя сказать, что она стала более простой и доступной. Наоборот, экзамены в ГИБДД – серьезный стресс, а школы по обучению водительскому мастерству продолжают взвинчивать цены. Все это весьма чувствительно для молодежи, которая, как правило, лишь начинает самостоятельную жизнь и не может похвастаться высокими заработками.

Кроме того, вряд ли кто-то будет спорить, что передвигаться на личном автомобиле становится все менее удобно, в частности в мегаполисах с их пробками. Нередко подвижному молодому человеку легче нырнуть в метро или автобус, где можно взять любимый гаджет и общаться с друзьями в соцсетях или мессенджерах. Кстати, отсутствие возможности пользоваться в дороге любимым девайсом становится весьма весомым аргументом не садиться за руль – об этом говорят последние опросы американских маркетинговых компаний.

Поколение арендаторов

Помимо экономических причин есть в феномене молодежного отрицания личного транспорта и культурологические аспекты, которые можно назвать даже более значимыми. С одной стороны, цена и стоимость владения автомобилем растут. Но ведь и современная молодежь, особенно с активной жизненной позицией и востребованной специальностью, подчас не бедствует. Многим и в условиях зарплат начинающего специалиста или стартапера было бы по карману приобрести авто – к примеру, в виде недорогой бюджетной модели на вторичном рынке.

Однако, по мнению многих маркетологов, экономистов и социологов, в среде молодежи меняется сама культура потребления. Традиционные показатели успеха – такие, как квартира, автомобиль, дача, уже неактуальны, молодые люди все меньше хотят покупать такие вещи. В некотором роде это нерационально: в той же Америке людей в возрасте до 35 лет вообще называют «поколением арендаторов». Зачем брать квартиру или дом в ипотеку на десятки лет, если в любой момент ты можешь поменять работу и перебраться ближе к офису или же в другой город?

А ведь именно молодежь делает это особенно часто. По данным издания Forbes, современные молодые люди выходят на новую работу в среднем раз в три года. Тем более нет смысла приобретать загородные дома или недвижимость на курорте или в живописном месте, когда с помощью интернет-сервиса легко найти в нужном месте и строго на нужное время уютные апартаменты. Так же и с автомобилем. Зачем иметь собственное транс-портное средство, если можно вызывать такси, пользоваться которым ставится все удобнее и дешевле благодаря агрегаторам и прочим цифровым технологиям? К тому же все более веской альтернативой своей машине в городе становятся бурно развивающиеся сервисы каршеринга.

Эксперты полагают, что сама концепция владения вещами теряет свою актуальность: вместо материальных ценностей люди стремятся приобретать опыт и впечатления. «За последние десять лет психологи провели огромное количество исследований, доказывающих, что с точки зрения счастья и ощущения благополучия гораздо выгоднее тратить деньги на приобретение нового опыта, а не новых вещей. Это приносит больше радости», – пишет в своей статье американский социолог Джеймс Гэмблин. По его словам, прежде всего среди молодежи становится все менее престижным обладание своим домом и автомобилем. «Оказывается, люди больше не хотят слушать истории о том, где вы там купили дом. Они хотят знать, какой замечательный вы провели уик-энд. Сейчас другим будет приятнее слушать о том, как вы отправились в сумасшедшее путешествие или о том, как вы прожили год в дикой стране, а не о том, сколько квартир или автомобилей вы успели купить», – сообщает Гэмблин.

По его мнению, для большинства молодых потребителей приобретение личных дорогих вещей – это одновременно и приобретение новых источников беспокойства. «Купите автомобиль – и вы будете вздрагивать каждый раз, когда за окном сработает чья-то сигнализация. Купите дом, навезите в него дорогой техники – и вы будете бояться ограбления. Не говоря уже о том, что машины попадают в аварии, их могут повредить хулиганы, да и любая покупка обесценивается со временем. А полученный человеком опыт никто уже не заберет, его невозможно украсть, с годами он не теряет своей ценности».

Может, передумают?

Падения спроса на собственное авто в молодежной среде, безусловно, серьезная угроза для мировой автомобильной индустрии. Ведь совсем скоро эти люди повзрослеют и, по идее, должны превратиться в ключевого потребителя продукции автоконцернов. Но произойдет ли это? Большой вопрос.

И все же представители автомобильного бизнеса надеются, что принцип отрицания личного транспортного средства у молодежи по мере взросления потеряет свою актуальность, жизнь все расставит по своим местам. Свежи примеры, когда предыдущие поколения со временем довольно круто меняли свои взгляды на жизнь и потребительские привычки: бывшие представители «поколения цветов», хиппи, отрицавшие в юности материальные ценности, позже становились вполне видными буржуа и членами истеблишмента со своими домами, банковскими счетами и автомобилями.

Вероятно, и нынешние миллениалы, повзрослев и заведя детей, поймут, что личную машину иметь все-таки стоит. И что без своего транспорта куда сложнее осуществить, например, семейную вылазку за город, поездку к друзьям или путешествие.