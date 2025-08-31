В какую сторону смотреть поклонникам брутальных проходимых машин?

Я езжу на Land Rover Discovery 4 уже седьмой год и, разумеется, подсознательно ищу ему замену. Не надо язвить про коленвал и прочие недочеты «Диско», причина смены не в них: сейчас мой автомобиль в лучшем техническом состоянии, нежели был в 2018 году, когда я его приобрел. Но я же не хвастаться сюда пришел, правда?

Вынашивая гипотетическую замену, типичный «диско-сектант» всегда задается двумя вопросами: «на что» и «на что». Кто-то из «дисководов» переходит на новую ступень саморазвития, приобретая Range Rover и познавая очередные каверзы британского инжиниринга, кто-то психует и покупает Land Cruiser, чтобы хоть на некоторое время перестать узнавать в лицо всех механиков в сервисе. И есть уникумы вроде меня, которые смиренно ждут достойной замены. Первое «на что» можем опустить, это про деньги, а их, как известно, всегда не хватает именно на то, что хочется. Но второе «на что» образовалось неспроста — прямой замены нет. Но это не точно!

Требования как будто просты и реалистичны: схожий стиль, то есть квадратный кузов, крайне желательная рама (люблю ощущение, когда под пятой точкой много железа), но при этом тот же уровень комфорта (пневмоподвеска, уютный салон, бесключевой доступ, вместительный багажник). И знаете, за последние несколько лет начали появляться один за другим крайне любопытные претенденты. Но не у Land Rover. Западный автопром, а вместе с ним и корейцы с японцами этот сегмент будто бы не видят в упор. Интересные машины теперь производятся в Китае.

Поначалу заинтриговал Jetour T2, особенно свежая версия с автоматом, иронично названная Discovery. Хорошая попытка, Jetour, но… Против него работают два фактора: это хоть и талантливый, но таки кроссовер, и у него маленький багажник. В остальном — довольно примечательный аппарат, и если бы не дача, дорога до которой после дождя посильна лишь действительно проходимым машинам, это был бы один из самых реалистичных вариантов.

Но скоро появится Jetour G700 (в КНР — Zongheng): рама, гибридная силовая установка на 761 л.с., «танковый разворот» и куча других плюшек. И он выглядит как серьезный внедорожник! Квадратный, но пропорциональный. По набору опций — как всегда у китайцев, «полный фарш».

Или Fang Cheng Bao 8 — примерно того же калибра снаряд, но уже гибридные 952 л.с., разгон до 100 км/ч за 4,8 с при массе за 3 т. Мощь! И выглядит как надо. И даже факт, что в Россию пока официально не поставляется, смущает мало: во-первых, как все производные концерна BYD, мультимедийная система поддерживает английский язык, так что не придется ковыряться с иероглифами и онлайн-переводчиком. Во-вторых, у нас уже полно сервисов, где любого «китайца» обслужат и отремонтируют.

Весной почти две недели откатал на M-Hero I. Восторг! Он же точно как Hummer — такой же нелепый, огромный, только китайцы смогли наделить его маневренностью и расходом малолитражки. Только вот цена… Это больно. Но ведь вышеперечисленное — далеко не все! Вполне официально присутствующий в России Oting вот-вот привезет к нам нечто, на 99% конструктивно повторяющее новый Nissan Patrol. Paladin — тоже очень убедительное предложение, но по форм-фактору не совсем то, что надо.

Факт, что Land Rover, давно ушедший от мужских автомобилей в гламурные и инженерно-абсурдные обмылки, потерян для таких, как я, неоспорим. Не так давно довелось прокатиться на свежем Range Rover Autobiography — он абсолютно пластмассовый и бутафорский. Внешне — неплохо, но как только вникаешь в технические дебри, волосы дыбом встают. Родоначальники класса комфортабельных внедорожников уступают место… да кому угодно! BMW, Mercedes — хрустящие погремушки. Новый LC Prado выглядит скорее как отчаянная попытка вскочить в последний вагон: да, новый «прадик» брутален и, наверное, надежен, но цена улетела в стратосферу. Jeep показал фото обновленного Cherokee — в облике новинки тоже виден тренд на все большую геометричность. Есть робкая надежда, что скоро Mitsubishi выкатит новый Pajero Sport на базе свежего L200, и в нем будет все — и квадратура, и рама, и турбодизель с автоматом, и легендарная трансмиссия Super Select, но пока мы даже фото не видели.

Вот и получается, что китайские бренды, желая того или нет, вдруг стали законодателями мод в сегменте рамных внедорожников. И здесь я неизбежно возвращаюсь к первому «на что», которое про финансы, и понимаю, что вероятность того, что мы с Discovery 2009 года выпуска встретим его совершеннолетие вместе, пока очень высока.

