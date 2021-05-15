Автомобильный портал Motorpage
Назад в СССР?

Продажи новых легковых автомобилей в России, тыс. шт.
Продажи новых легковых автомобилей в России,

Забытое, казалось бы, с советских времен понятие дефицита вдруг вернулось на российский автомобильный рынок: многих моделей в дилерских центрах нет, и неизвестно, когда они могут появиться

Отечественный автомобильный рынок и без того в последние годы не давал скучать маркетологам. Но в основном турбулентность последних лет была связана то с резким замедлением, то с ускорением спроса на новые машины. Однако теперь к ставшим уже привычным колебаниям показателей продаж на российском рынке добавился такой феномен, как дефицит.

Жившие в СССР помнят, как автомобиль в советской действительности был доступен лишь избранным – членам профсоюза, партийным деятелям, ударникам коммунистического труда или гражданам, сумевшим официально встать в очередь у себя на предприятии на получение транспортного средства, ожидание которого порой затягивалось на несколько лет.

Еще дефицит машин наблюдался в «тучные» 2000-е, когда их поставки не поспевали за бурнорастущим спросом, из-за чего, как вспоминают очевидцы, в салонах дилеров нередко наблюдались чуть ли не настоящие потасовки между желавшими уехать на ходовой модели. И вот теперь нехватка автомобилей вновь наблюдается на российском рынке, что озадачивает даже его бывалых игроков.

Дефицит на фоне падения спроса

Все удивлены: во времена Советского Союза при плановой экономике дефицит был, увы, обычным и часто встречавшимся явлением, которому к тому же сопутствовала ставшая крылатой фраза продавщицы в гастрономе: «Вас много, а я одна». На быстрорастущем рынке в реалиях свободной конкуренции дефицит тоже допустим, когда продавец не успевает завозить пользующийся повышенным спросом товар. Но, чтобы товара не хватало на падающем рынке, это нонсенс с точки зрения любой экономической теории. А, напомним, по итогам прошлого года продажи новых машин в нашей стране сократились довольно ощутимо – на 9%, до 1,59 млн единиц (см. график). И именно в разгар снижения спроса вдруг начала ощущаться нехватка новых автомобилей у официальных дилеров.

Первые признаки новейшей волны дефицита на российском авторынке появились осенью 2020-го. Многие дилеры признавались, что у них в салонах стало не хватать моделей. Причем это касалось как массовых брендов (Hyundai, Kia, Volkswagen, Nissan, Suzuki, Subaru), так и премиальных (Mercedes-Benz, BMW, Audi, Jaguar, Land Rover, Porsche). В конце ушедшего года объяснение этому явлению напрашивалось вполне логичное: цены на автомобили поползли вверх, люди, планировавшие приобретать автомобиль лишь в отдаленном будущем, вдруг ринулись в автосалоны – возник ажиотаж, товар смели с полок.

Многие тогда были убеждены, что дефицит машин закончится уже к новогодним праздникам. Но наступил январь, за ним пришли февраль, март, апрель, а ситуация так и не изменилась. Да, поставки некоторых моделей возоб­новились в нужном количестве, но из складских запасов вдруг начали исчезать другие. Клиентам, как и в декабре, предлагают набраться терпения на срок от одного до трех месяцев. Дилеры и импортеры открыто говорят, что нехватка отдельных моделей и модификаций может продолжаться вплоть до нынешнего лета. И это при том, что общий спрос на российском авторынке далек от бурного роста. Напротив, он все еще находится в зоне отрицательной динамики и к уровню 2020 года в лучшем случае вырулит к концу текущего.

Пандемия, планирование, логистика

Причин продолжающейся нехватки новых автомобилей в салонах несколько, но ключевых три. Во-первых, это отголос­ки пандемии. Прошлогодний локдаун не прошел бесследно для мировой автомобильной индустрии, почти все европейские заводы, а также предприятия в других частях света работали с перебоями. Особенно неприятный момент состоит в том, что на карантин останавливались и производители комплектующих. Выпуск автомобилей – сложный производственный процесс, машины нельзя печь как пирожки по заказу покупателя, моментально заменяя ему начинку. Автопром – это весьма инертная махина, и последствия перебоев производственной цепочки, увы, ощущаются по несколько месяцев.

Вторая причина – неправильное планирование. В прошлом году на волне негативных настроений многие маркетологи автомобильных брендов, откровенно говоря, просчитались. У игроков рынка в памяти жива боль затоваривания складов во времена кризисов 2014 и 2018 годов. Поэтому теперь участники рынка решили не рисковать, поосторожничали и составили слишком консервативный прогноз развития спроса. Перестраховались и дилеры, сделавшие предзаказ машин в минимальных объемах. Между тем спрос на российском авторынке превзошел ожидания. Он хоть и упал в прошлом году на 9%, но это гораздо меньше, чем на большинстве европейских площадок (напомним, что рынки Старого Света в среднем в прошлом году рухнули более чем на 25%). Таким образом, российские продажи в мировом разрезе оказались более оптимистичными, и если бы дилеры и импортеры были посмелее, то сейчас им не пришлось бы жаловаться на снижение доходов от своего бизнеса.

Третий весомый фактор, который неожиданно для многих вмешался в бизнес-процессы игроков автомобильного рынка и сегодня продолжает влиять на продажи, это проблема логистических поставок. Мировую логистическую отрасль в период пандемии тряхнуло особенно сильно. Границы закрылись, заводы встали, товаро­оборот между странами резко сократился. Потом в условиях домашней изоляции наступил звездный час электронной коммерции – онлайн-продажи пережили резкий подъем. Однако логистические фирмы уже законсервировали свои мощности и просто не сумели быстро отреагировать на новые запросы рынка.

В настоящий момент около 80% мирового грузооборота осуществляется по морю. И ключевой вид перевозки потребительских товаров, в том числе автомобилей, – это контейнерные перевозки (хотя автомобили еще возят морем по схеме Roll-on-Roll, когда машины загоняют своим ходом в трюм предназначенных для этого сухогрузов). Услуги морских перевозок сейчас переживают период сильной турбулентности, и дело не только в застрявшем на неделю в Суэцком канале 400-метровом контейнеровозе Ever Giver, который все же сняли с мели, дав проход сотням попавшим в гигантскую пробку кораблям. На состояние глобальных перевозок кардинально повлияли торговые войны США и Китая, из-за чего большой объем товара в прошлом году был отправлен из КНР на североамериканский континент, а потом из-за разногласий стран поставки американских грузов в Китай приостановились. В этой ситуации в китайские порты не вернулось огромное количество порожних контейнеров, на которые образовался существенный дефицит.

Китай мог бы справиться с проблемой, наштамповав на своих заводах дополнительные «ящики» для перевозки грузов. Но он не стал этого делать, в результате цены на мировые контейнерные перевозки взлетели до небес: если в середине прошлого года фрахт на перевозку стандартного морского контейнера (TEU) составлял 1,5–2 тыс. долларов, то к настоя­щему времени он подскочил к отметке 9–10 тыс. И даже по таким расценкам логистических мощностей не хватает, заказчики транспортных услуг вынуждены простаивать в очередях. Среди них и представители автомобильных компаний, которые из-за сбоя логистичес­ких цепочек не могут вовремя завозить как автомобили, так и комплектующие к ним, в Россию. В этом, в частности, признавались на своей пресс-конференции представители компании Volvo, которые вынуждены констатировать, что дефицит их ходовой модели – кроссовера XC60 – в нашей стране в последнее время связан именно с логистическими трудностями.

Новые риски

Представители автомобильного бизнеса уверяют, что проблема с дефицитом на российском автомобильном рынке будет окончательно искоренена к лету текущего года. Стоит признать, что и в самом деле нехватка машин в автомобильных салонах с середины весны становится меньше, и рано или поздно бизнес подстроится к новым реалиям и не упустит возможность заработать на товаре, который востребован потребителям.

Однако исчезнет ли эта проблема совсем? Уверенный ответ, к сожалению, дать нельзя. Ведь в последнее время на мировую экономику влияет все больше неожиданных, никем не просчитанных факторов. Взять хотя бы проблему с нехваткой электронных чипов: пандемия вызвала всплеск спроса на ноутбуки и прочую электронику, в связи с чем производители электроники не справляются с возросшим спросом на компоненты.

Соответственно, это отражается и на автомобильной индустрии. В начале года из-за нехватки микросхем о сокращении производства объявили Volkswagen, Ford, Toyota, Honda, Chrysler, Nissan и ряд других мировых автопроизводителей. В частности, Nissan на своем японском заводе в Оппаме (префектура Канагава) не смог выпустить треть из 15 тыс. запланированных на январь моделей Note. Toyota приостановила сборку полноразмерного пикапа Tundra на предприятии в Сан-Антонио (США, штат Техас). Ford притормозил конвейер в Луисвилле (США, штат Кентукки), из-за чего заказчикам придется подождать выпуска таких моделей, как Ford Escape и Lincoln Corsair. Сложная ситуация сложилась на заводе группы Fiat Chrysler в мексиканском Толука-де-Лердо, концерн Volkswagen признается, что из-за перебоев чипов с остановками работают его предприятия в Китае, Северной Америке и Европе.

Страдают и ведущие мировые произ­водители автомобильных комплектующих – дефицит полупроводников задерживает поставки, например, от немецких компаний Continental и Bosch. Автомобильные предприятия на территории России пока утверждают, что электронных чипов им хватает, сбоев в производстве не наблюдается. Но то, что эта и какие-нибудь другие проблемы не обострятся в ближайшем будущем, в условиях все менее предсказуемого мира не может гарантировать никто. Так что не стоит удивляться, если в лексиконе сотрудников дилерских центров опять станет привычной фраза, типичная для советской торговли: «В очередь, товарищи!»

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Алексей Грамматчиков, редактор журнала «Эксперт»
15 мая 2021

"Назад в СССР?"
Алексей Кованов, редактор «Mail.ru Авто»
08 мая 2021

"Выпил рюмку, выпил две…"
Денис Орлов, автомобильный критик
29 апреля 2021

"История одной ошибки"
Алексей Грамматчиков, редактор журнала «Эксперт»
24 апреля 2021

"Появится ли у автосервисов свой Uber? "
Александр Пикуленко, автомобильный журналист
17 апреля 2021

"Не лей бензин в розетку!"

Интересные новости по теме

Citroen 19_19 концепт

Аналитики предсказали электрокаром светлое будущее

Электрокары пользуются пока еще очень слабым спросом, и не в последнюю очередь такая ситуация складывается из-за присущих им недостатков. Одним из них является высокая себестоимость производства, однако в этом отношении вскоре будет достигнут существенный прогресс. 28 мая 2019 0
Автомобильное мнение народа

Автомобильное мнение народа

Консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты опроса более 25 тыс. потребителей из 20 стран о том, какие направления и технологии в развитии мирового авторынка опрошенные считают наиболее важными и привлекательными для себя 21 февраля 2019 0
То, что тебя бесит за рулем

То, что тебя бесит за рулем

Задумывались ли вы когда-нибудь над этим вопросом? Между тем, немецкие аналитики решили ответственно подойти к данной теме и провели несколько глубоких исследований, которые проливают свет на человеческие раздражители 12 февраля 2019 0
Назван самый популярный первый автомобиль россиян

Назван самый популярный первый автомобиль россиян

Первый в жизни автомобиль — это всегда событие, запоминающееся на всю жизнь. Россияне называли марки, с машин которых начиналась их водительская карьера 24 августа 2018 0
Названы самые популярные автомобили отечественных марок

Названы самые популярные автомобили отечественных марок

На российском рынке новых легковых автомобилей сейчас представлены всего две отечественные марки: Lada и УАЗ. Их модели и поделили все места в топ-10 популярности среди покупателей 22 августа 2018 0
Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры

Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры

Автомобили с механической коробкой передач постепенно теряют позиции на рынке новых автомобилей. Аналитики назвали марки, у которых машин с тремя педалями продается больше всего 22 августа 2018 0
Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

Выяснилось, какие компании заработали больше всего денег на российском рынке. В лидерах отнюдь не Lada, которая лидирует по продажам в количественном исчислении 20 августа 2018 0
Россияне за полгода потратили почти 300 млрд руб. на дорогие иномарки

Россияне за полгода потратили почти 300 млрд руб. на дорогие иномарки

Несмотря на небольшую емкость премиум-сегмента из-за высоких цен на автомобили они занимают почти четверть российского рынка по выручке автокомпаний 17 августа 2018 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

4 9 1 0