В 1886 году Карл Фридрих Бенц представил и запатентовал кажущуюся сейчас нелепой повозку с бензиновым двигателем, которая считается первым в мире автомобилем. Спустя 140 лет наследница немецкого изобретателя — корпорация Mercedes-Benz — впервые в своей истории передала полномочия по разработке новой платформы для автомобилей научно-исследовательскому центру за пределы Германии. В Китай

Mercedes-Benz отдала разработку новой платформы автомобилей китайской корпорации Geely, сообщают источники в мировой автомобильной отрасли. Речь идет о новой платформе под кодовым названием Phoenix, на которой в будущем станут базироваться начальные электрические модели Mercedes-Benz по всему миру. Эта платформа, первоначально запланированная к запуску в производство примерно в 2030 году, будет включать электрическую архитектуру Geely GEEA, предполагают специалисты.

После завершения всех работ она заменит существующую платформу Mercedes MMA и начнет использоваться для производства электрифицированных моделей A-Class, B-Class, GLA, GLB и CLA для мировых рынков. Сообщается, что Mercedes-Benz в настоящее время проводит проверку концепции на основе архитектуры Geely GEEA 4.0, разработанной как для машин с традиционными ДВС, так и для электромобилей. Ранее архитектура GEEA 3.0, дебютировавшая в модели Geely Galaxy EX5, оказалась весьма коммерчески успешной, обеспечив совокупный объем продаж в более 1 млн автомобилей.

В Mercedes-Benz признают, что основной целью такого стратегического решения является снижение затрат. Ведь дела у немецкой корпорации идут неважно. Объем операционной прибыли Mercedes-Benz Group составил 5,8 млрд евро по итогам 2025 года, гласит официальная отчетность компании. Это на 57% меньше показателя 2024 года (13,6 млрд евро). Ранее аналитики прогнозировали прибыль как минимум в 6,6 млрд. Но хорошо еще, что эта прибыль есть, немецкие топ-менеджеры бьют тревогу: если что-то не предпринять, то корпорацию ждет финансовый крах. Вот они и пошли на поклон к китайцам, инженерные компетенции которых многими еще воспринимаются как что-то вторичное.

Событие с Mercedes-Benz можно назвать знаковым. Да, и прежде ведущие мировые автомобильные компании объявляли о совместных проектах с китайцами. Но чтобы один из столпов мирового автопрома, почти культовая немецкая премиальная марка начала глубоко использовать в своих автомобилях китайский инжиниринг — еще недавно было сложно даже представить. Казалось бы, совсем недавно китайцы выступали в роли учеников у немецких и других автогигантов. И вот за короткий срок они превращаются в учителей и становятся авторитетами в области автомобильного инжиниринга.

Правда, пока китайцы являются прежде всего донорами инженерной мысли в области электромобилей. Но, с одной стороны, электромобили уже совсем скоро с большой вероятностью будут доминировать на мировых рынках. А с другой — и в области двигателей внутреннего сгорания китайцы способны довести компетенции до такого уровня, что к ним начнут обращаться другие компании.

Что же касается России, то, как известно, у нас продолжается процесс локализации автопрома с участием китайских компаний, на которые некоторые смотрят свысока. Теперь этим скептикам можно возразить, что, поскольку в Mercedes считается правильным делать ставку на китайский инжиниринг, то почему бы и в России не использовать технологические разработки товарищей из Поднебесной?

Хотя и на самом китайском рынке неспокойно. В КНР закончилось действие программ государственной поддержки, и авторынок по итогам февраля этого года рухнул на треть. В общем, стабильности нет. А где ее найти, эту стабильность, в нашем бешено меняющемся мире?

