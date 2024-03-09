GAC и JAC — как это читать? Все первым делом говорят «Гак» и «Джак», уже проверено. Или все-таки правильно «Джи-Эй-Си» и «Джей-Эй-Си»? Но это же язык сломаешь, особенно если вслед за названием марки нужно произнести название модели, например GS8. «На чем вы ездите? — «На Джи-эй-си Джи-эс восемь». И это еще не самый сложный случай. Речь, как вы уже, наверное, поняли, о марках и моделях китайских автомобилей. Поговорим о китайском нейминге. Временами бессмысленном и беспощадном

В прошлом году доля импорта «китайцев» в отечественном автоимпорте превысила 92%, китайские машины заняли больше половины российского рынка. Так что хочешь не хочешь, а учить новые слова надо, подстраивая язык под непривычные сочетания звуков.

Когда-то мы уже проходили такое. Сначала были немцы. Но те же Audi и Mercedes-Benz читаются с латиницы без ошибки, а главное, эти марки благозвучны. Трудное BMW русский автовладелец давно и успешно одомашнил, превратив в «Бээмвэ» или даже в «Бумер». Мало кто сегодня произносит эту аббревиатуру баварского производителя правильно – «би-эм-ви», если по-немецки. Названия моделей тоже трудностей не представляют: «ауди-шестерка», «пятерка бээмвэ», «мерседес эс-класса». А вот французам повезло меньше, своими ушами слышал в начале 1990-х в офисе одного рекламного агентства фразу российского клиента: «Мне нравится реклама марки «Пеугеот». Но привыкли же в итоге и к правилам транскрипции французских названий, выучили, как правильно. Правда, на это ушло время.

Благозвучное и легко произносимое название марки и модели автомобиля очень важно для ее успеха на рынке. Капитан Очевидность, скажете вы, но попробуйте хотя бы два раза подряд произнести «Хунцы и-эйч-эс девять»? Hongqi E-HS9 – автомобиль вроде престижный и современный, старейшая марка в Китае, но можно ли представить, что человек захочет заплатить свои деньги за то, чтобы регулярно выговаривать такое? Или вот еще Eado Plus. Ребята из Changan, вы всерьез считаете, что это случайное сочетание букв может быть названием автомобиля? Очень, кстати, неплохого седана. Так же, как и Alsvin. Какой-какой свин? Или вот еще марка Kaiyi. Произносится «Кайи», с ударением на последнем слоге, – да вы издеваетесь!

Вспомним, «Жигули», выходя на экспорт в 1970-х, взяли имя LADA не просто так. Во-первых, Zhiguli и прочитывалось потенциальным европейским покупателем с трудом, и напоминало «жиголо», мужской эскорт, плохая ассоциация. Позже Японцы из Toyota не зря придумали Lexus, а корейские автомобили Hyundai неспроста носили названия, звучавшие максимально комфортно для европейского уха: Accent, Getz, Solaris, Sorento. Ну и для российского тоже, ведь что большинству из нас ближе и понятнее – латиница или иероглифы? Латинские корни или корейские, китайские, японские? Ответ очевиден.

И почему-то кажется, что если через некоторое время мы сравним данные продаж «китайцев» по маркам, то фактор благозвучности марки и модели будет заметен. Потому что человек устроен так, что он не может захотеть купить машину, название которой: а) потом не произнесет, б) даже если сможет, то постесняется произносить.

Живой пример. В прошлом году сразу два моих знакомых, оба владельцы компаний, решили сменить личные автомобили. Оба попросили совета, что бы взять на замену в одном случае немецкому премиуму, в другом — японскому. Конечно, «китайца», других теперь нет, но какого именно? Я начал перечислять марки, называть модели, сыпать характеристиками. И оба раза все закончилось одинаково: «О, Tank! Это квадратный такой, как Wrangler? Спасибо, то что надо». А почему? Потому что, отвечая на вопрос, «на чем ездите», оба моих знакомых теперь могут с достоинством отвечать: на «Танке».

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

