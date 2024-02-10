"О «колхозе» вокруг СИМов"

Знаете, что такое «Колхозник»? Это, по сути, народное название в основном китайских электровелосипедов, на которых сегодня рассекает львиная доля автокурьеров

Один такой СИМ (средство индивидуальной мобильности) под управлением камикадзе из ближнего зарубежья на днях пронесся буквально в сантиметрах от моего пса, когда мы мирно прогуливались по парку Олимпийской деревни. «Колхозник», как мне показалось, поскользнулся на наледи, но джигит все же удержался в седле.

Скажу больше, через парк, где бегают дети, гуляют парочки и тренируются спортсмены, проложен настоящий курьерский мотомаршрут. Приходится кричать на «электризованных шумахеров», не стесняясь в выражениях. Но воз, как говорится, и ныне там. Автокурьеры по-восточному молчат и мчатся прочь, как зомби.

Но может, я зря нервничаю? Увы, статистика аварий с участием людей, управляющих СИМами, говорит, что не зря. За 6 месяцев прошлого года зарегистрировано 1043 (+181,9 %) ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в результате которых погибло 12 (+100 %) человек. И, кстати, в большинстве (69,4 %, или 724) участвующие в ДТП СИМы имели электродвигатель мощностью от 250 Вт до 4 кВт, в таких происшествиях погибло 10 (83,3 %) и ранено 754 (69,7 %) человека.

Между тем с марта 2023 года закон закрыл мощным СИМам дорогу на тротуары и в парки. А именно, с точки зрения закона средства, чей электоромотор мощнее 250 Вт, теперь считаются мопедами. Это значит, что их водители могут управлять таким транспортом только с водительским удостоверением (категории М), использовать шлем и ездить только по правому краю проезжей части, и уж точно не по тротуарам и велодорожкам.

А теперь давайте посмотрим на характеристики того самого «Колхозника», на котором, по крайней мере в столице, сегодня рассекает львиная доля доставщиков. Вот реальные спецификации из объявления о продаже на одном из популярных маркетплейсов. Мощность — 600 Вт, максимальная скорость — 40 км/ч, батарея 48 В 10 Ач, масса — 46 кг. Есть варианты с более и менее мощными батареями и моторами и более легкими рамами (со снаряженной массой порядка 35 кг), но, как ни крути, это тяжелый и быстрый транспорт. Даже невооруженным взглядом видно, что ограничением скорости для допущенных на тротуары и в парки средств индивидуальной мобильности (25 км/ч) тут и не пахнет.

В заявления представителей курьерских служб о том, что «максималка» транспорта якобы принудительно ограничивается 25 км/ч, поверить сложно. Похоже, такие лимиты действуют лишь на бумаге. Однако, как говорят эксперты, даже если тягу принудительно ограничивают, ничто не мешает курьерам обойти такую блокировку. В ряде случаев достаточно установить более мощную батарею — и вперед за заказами по принципу «волка ноги кормят».

Но что же бдительные стражи порядка? А собственно — ничего. Лично я ни разу не видел, чтобы сотрудник ГИБДД остановил несущегося по тротуару электровелосипедиста и проверил, ограничена ли отдача мотора потолком 250 Вт. Но, даже если бы инспекторы зашевелились, пойди докажи, что мотор мощнее. Ведь на бумаге и агрегатах вполне могут значиться те самые хилые «недолошадки».

Еще одна серьезная проблема — простите за выражение, пещерность самих доставщиков. Мало того, что никто из них не ездит в шлеме. Езда по пешеходным переходам, по встречной обочине, повороты через сплошную, езда на красный свет — тут в порядке вещей. Я уж не говорю о том, что спурт по наледи — это буквально русская рулетка.

Ну и, конечно, прав категории М или B (где автоматически открыта категория М) у этих рябят, как правило, нет и в помине. Зачем заморачиваться с получением ВУ, если можно попросту оформить электровелосипед на бумаге как маломощный транспорт? Ну а те, у кого права все же есть, предпочитают гонять не по дороге, а по тротуарам — так выходит для них быстрее и безопаснее.

На мой взгляд, переломить ситуацию можно только радикально. Нужны и инструменты экпресс-проверки отдачи силовых установок, и очень серьезные штрафы за использование быстрого электротранспорта, причем не только для нанятых водителей, но и для руководителей компаний, выпускающих «шумахеров» на маршруты.

Непонятно и то, почему администрация парков, в данном случае парка Олимпийской деревни, где, к слову, введено ограничение на движение автотранспортных средств 5 км/ч, в упор не видит проблемы. В парке большой штат охранников, установлены шлагбаумы, но, как вы понимаете, отловом несущихся доставщиков никто не занимается. Похоже, к этим ребятам относятся как к какому-то стихийному бедствию. Колхоз, одним словом.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора