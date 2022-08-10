Различные ограничения стран Запада, конечно же, усложнили и без того непростую ситуацию на нашем автомобильном рынке. Но есть у санкций и неожиданный побочный эффект – на дорогах все больше вежливых водителей

Многие хорошо помнят, как в начале нулевых машины становились доступнее для жителей крупных городов, где средняя зарплата была заметно выше, чем в целом по стране. Даже менеджеры средней руки могли не только задуматься о покупке новой иномарки, но и успешно реализовать этот план. Водители дорвались до автомобилей, о которых в Советском Союзе только мечтали. Постепенно развивалось автокредитование, втягивая в этот процесс все больше россиян. В какой-то момент появилась даже мода менять модели каждые два-три года, причем неизменно с «повышением» класса. И страшно далеки стали жители мегаполисов от тех, кто проживал в глубинке. Но затем последовали череда кризисов и коронавирус. Цены на машины взлетели, а зарплаты в лучшем случае остались прежними. И горожанам стало стыдно за то, как безудержно они потребляли. Это чувство у многих подкрепляли невыплаченные до конца кредиты.

Теперь же сложилась ситуация, в которой даже те, у кого есть сбережения на новый автомобиль, трижды подумают, нужно ли его покупать. Ведь транспортные средства никогда не были надежным способом вложения денег, тем более что страховки каско вслед за самими машинами подорожали ощутимо.

Тем не менее на рынке сложилась парадоксальная ситуация – застраховать автомобиль стало дороже, а число заключаемых страховых договоров растет. Объясняется это просто: если раньше водитель в случае угона или «тотала» мог позволить себе купить новую машину взамен незастрахованной, пусть даже в кредит, то сегодня это непозволительная роскошь. Что же касается роста, то он фиксируется благодаря увеличению числа «усеченных» страховок, когда автомобиль страхуют только от рисков угона и полного повреждения, после чего транспорт не подлежит восстановлению. Страховка – очевидный способ защитить себя от риска остаться без машины. Но что еще можно сделать, чтобы почувствовать себя увереннее в нынешние непростые времена?

Раньше водители, которые покупали новые автомобили раз в пару-тройку лет, при этом, например, меняя в них моторное масло чаще, чем требовал производитель, вызывали у остальной части сообщества обоснованное удивление. Теперь же для рачительного автомобилиста обслуживание, опережающее регламент, становится нормой. И ни в коем случае нельзя экономить на масле, пусть прошел год с момента последнего ТО, а машина еще не пробежала положенные по регламенту 10 или 15 тыс. км. Ведь даже в двигателе, который вообще не работает, масло со временем теряет свои свойства.

Еще можно без особой нужды не ездить на своей машине. Но тут следует помнить, что автомобиль, который просто пылится в гараже, медленно умирает. Поэтому и зимой, и летом желательно совершать поездки не реже одного раза в неделю. Пусть ненадолго и недалеко, но так, чтобы мотор как минимум успел прогреться до рабочей температуры. Оставили машину на всю зиму в гараже – ждите проблем весной. Это особенно верно в случае, если автомобиль неновый.

Хорошо бы запастись «расходниками» на пару лет вперед. Положа руку на сердце, следует сказать, что сделать это требовалось еще вчера. Но так как мы не знаем, что будет завтра, то, несмотря на нынешний рост цен, даже сейчас создать небольшой запас не помешает.

В принципе, существует множество мелочей, о которых стоит подумать. Например, где парковать машину во дворе. Всегда есть более опасные проездные места, особенно там, где машины поворачивают и могут ненароком «чиркнуть» вашу. И наоборот, найдутся глухие уголки, до которых большая часть автомобилей и не доезжает.

Да, покупок новых машин стало мало, но это не означает, что они прекратились вовсе. Если появилась необходимость приобрести автомобиль, то стоит произвести переоценку ценностей и поставить во главу угла надежность, пусть даже в ущерб мощности, динамике или комфорту.

Знаю, что многие водители сейчас задумались о своем стиле вож­дения. Они остепенились, поняли наконец, что дорога – не место, где нужно что-то кому-то доказывать. Хочу надеяться, что такому же стилю поведения они будут учить своих детей и тогда, когда экономическая ситуация улучшится. А пока аварии – слишком дорогое удовольствие. Тем более что ныне нет гарантии, что страховая быстро отремонтирует поврежденный автомобиль. Даже если компания готова компенсировать затраты, нужных запчастей может не оказаться в наличии, а их доставка займет несколько месяцев.

Конечно, список легко продолжить. Но будет правильнее, если каждый водитель сам задумается, что еще он может сделать, дабы продлить жизнь своего транспортного средства. Вместе с тем важно не сходить с ума и не превращать жизнь в служение автомобилю, как было в советские времена. Все же машина – это просто вещь, которая должна делать жизнь более удобной и комфортной. Железка, не более того, пусть даже и любимая.

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