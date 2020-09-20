Сегодня все больше распространяются «новые формы владения автомобилем» – краткосрочные. Это не только каршеринг и прокат, растет также спрос на машины по подписке. Так что же получают и что теряют водители, отказываясь от традиционного приобретения автомобиля в собственность?
Что такое подписка? Все просто: платишь определенную сумму и определенный срок пользуешься выбранным автомобилем, больше ни о чем не заботясь. Комплектация чаще всего весьма приличная, машина новая, цвет – на выбор. Страховка, ТО, налоги, хранение и смена резины – уже не проблемы водителя. Судя по статистике, в тренде большие сроки подписки – от нескольких недель до года. На фоне пандемии популярны путешествия на арендованных таким образом автомобилях по России. Своей машины может и не быть (или она не подходит для таких поездок), а по подписке легко взять большой комфортабельный автомобиль. И в пересчете на семью выйдет выгоднее, чем покупать авиабилеты, а потом еще решать транспортные вопросы в месте отдыха.
Первостепенное значение имеет стоимость. Сейчас наиболее выгодное предложение – Hyundai Creta за 30 тыс. рублей в месяц. Подписку на модели премиум-сегмента предлагают уже от 60 тыс. И надо сказать, спрос опережает предложение. Не потому, что все россияне бросились подписываться на автомобили, а потому, что предложений пока мало. По сути, машины по подписке у нас предлагают Volvo, Hyundai и его премиальный суббренд Genesis. Как только конкуренция вырастет, цены пойдут вниз. Пока же компании могут позволить себе капризничать, выбирать, кому услугу предоставить, а кому нет. Причем доля отказов существенна – около 30%, то есть лишь немногим ниже числа отказов банков на кредиты.
У подписных машин есть ограничения по пробегу, хотя большинству водителей, планирующих использовать автомобиль не для работы, а только в личных целях, предложенного лимита хватит с головой. Сейчас это в среднем 2,5 тыс. км в месяц, но есть и летние предложения с пробегом до 5 тыс. Правда, они дороже.
Кто-то скажет, что это простая аренда. Но нет, концепция иная, подписка в большинстве случаев – это именно замена личного автомобиля на подписной. Свой транспорт становится ненужным. Тем более что подписчик гарантированно получает ту комплектацию, которая определена договором, вплоть до цвета кресел и диагонали монитора. В аренду же, как известно, могут дать незнамо что без объяснения причин и даже совсем не ту модель, которую вы заказали. Кроме того, прокатные машины часто потрепаны жизнью, а в автомобиле по подписке гарантированно ничто не будет отваливаться и стучать. Главные же отличия от лизинга состоят в отсутствии первоначального взноса и необходимости оценки остаточной стоимости автомобиля: по подписке нужно лишь вносить ежемесячный взнос, и больше можно ни о чем не думать.
Казалось бы, подписка на автомобиль – схема удобнейшая. Как принято в мире потребления, она освобождает практически от всех забот – только плати. Но именно тут и кроется подвох. У современного человека остается все меньше за душой: квартира в ипотеку, мебель в рассрочку, машина по подписке, отпуск в кредит… Все хорошо, пока есть стабильно высокий доход. Вот только потеря работы грозит полным крахом. Человек может в считаные месяцы лишиться всех атрибутов привычной ему жизни и, более того, оказаться выброшенным на улицу.
В случае классического рабства людей принуждали работать силой. Но достаточно быстро стало понятно, что это неэффективный способ. Из-под палки люди работают плохо, поэтому стали появляться новые формы добровольно-принудительного труда. В нашем мире на первый взгляд все сугубо добровольно. Хочешь – работай, а хочешь – нет. Однако, стремясь к некоему «уровню», человек сам лезет в ипотечно-кредитно-подписную кабалу и потом с радостью тянет лямку, как тот ослик, перед носом которого на палке подвесили морковку. В случае подписки такой морковкой становится новенький автомобиль.
Сегодня нас всячески убеждают, что собственность – это неудобно, это налоги, ремонт, обслуживание… Дескать, вместе с собственностью вас покидают и проблемы. Вот только не нужно забывать, что имущество не бывает ничьим. То, что оно не принадлежит вам, не означает, что оно не принадлежит никому. У всех ипотечных квартир или машин по подписке есть реальный владелец. И он на них зарабатывает, а подписчики и ипотечники пашут на него. Схема та же, что и столетия назад, разве что никакого принуждения – все добровольно, по договору.
Поэтому сервис предоставления автомобилей по подписке – услуга отнюдь не для малообеспеченных слоев населения. Она не для тех, у кого не хватает денег на свою машину, поскольку превращается просто в кабалу. Подписка хороша лишь для тех, у кого денег много и есть своя недвижимость, – тут новая форма владения действительно удобна. Автомобиль не недвижимость, он постоянно дешевеет. Поэтому обеспеченному человеку есть смысл задуматься о том, чтобы за дополнительную плату избавить себя от проблем, связанных с владением им.
Конечно же, в дальнейшем маркетологи придумают что-нибудь еще. А пока разные формы владения будут сосуществовать и соперничать. Возможно, со временем изменятся пропорции – чего-то станет больше, чего-то меньше. Главное, чтобы нам не начали навязывать ту или иную форму пользования-владения. В том числе «мягкой силой», экономическими методами. Ведь свобода и право выбора – лучшее, что нам дала цивилизация.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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