Кризис кризисом, а спрос на сверхдорогие машины класса люкс в России по-прежнему растет. Более того, многие покупатели в этом сегменте готовы выкладывать немалые суммы за дополнительные опции роскоши

Говорят, богатые тоже плачут. Но, видимо, не во времена автомобильных кризисов. Если сейчас на российском рынке в целом мы наблюдаем очередное сползание продаж, то в сегменте автомобилей класса люкс, напротив, заметное оживление спроса.

Да, формально этот сегмент тоже сокращается. Согласно данным Аналитического агентства «Автостат», объем российского рынка новых машин сегмента Luxury за восемь месяцев 2019 года показал в среднем снижение на 10,7% – до 867 единиц. Однако если присмотреться, то у большинства элитных марок дела идут не так плохо, у них не только не наблюдается падения, а даже зафиксирован внушительный прирост продаж.

В частности, по данным того же «Автостата», в текущем году вдвое подскочил спрос на автомобили Rolls-Royce, в 2,8 раза – на машины Lamborghini, продажи Bentley увеличились на 37%, Ferrari – на 5%. Среднюю же статистику люксовому сегменту портит его самая продаваемая модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class, сбыт которой с начала года упал аж на 36%. Хотя есть и другие неудачники – бренды Maserati и Aston Martin, показавшие падение на 47 и 33% соответственно (см. график).

Премиальное бездорожье

Главные драйверы продаж люксового сегмента в России – это появившиеся в нем внедорожники. Производители и целевая аудитория этой самой консервативной ниши рынка наконец поняли, что с максимальным комфортом и роскошью можно передвигаться не только в лимузине, но и на машине с увеличенным дорожным просветом. Так что теперь такие модели идут просто нарасхват.

«Заметным событием стало выведение на российский рынок в 2019 году кроссовера Urus от бренда Lamborghini – сейчас эта модель занимает 80% от общего объема продаж марки, – рассказывает Александр Захаров, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр». – Также хорошим спросом пользуется новый внедорожник Rolls-Royce Cullinan, на который приходится уже 64% от общих продаж марки».

При этом цены на люксовые внедорожники богатых клиентов не смущают. Так, модель Cullinan оценена в сумму около 30 млн рублей. Бренд оправдывает это наличием в автомобиле передовых технических решений, рассчитанных на создание максимального комфорта для своих владельцев. «Комфорт на бездорожье в Rolls-Royce Cullinan обеспечивают полноуправляемое шасси и пневмоподвеска с регулируемым клиренсом и адаптивными амортизаторами, которые непрерывно подстраивают свое сопротивление по показаниям множества датчиков, – отмечает Александр Залогин, директор автосалона «Авилон. Rolls-Royce». – В некоторых комплектациях багажник отделен от салона прочной стеклянной перегородкой, что помогает уменьшить шумы и сохранять температуру. В салоне предлагаются две конфигурации задних мест. Первая, названная Lounge Seat, со складываемыми сиденьями второго ряда, обеспечивает пространство для комфортного размещения трех пассажиров, что особенно удобно при использовании машины для поездок с семьей или друзьями. Вторая, Viewing Suite, имеет два дополнительных кресла и столик для отдыха на стоянке или для выездов на пикник».

Впрочем, нельзя сказать, что с появлением внедорожников другие люксовые модели в России остались без внимания. Новенькие роскошные лимузины также продолжают выезжать из дилерских центров. Например, у Rolls-Royce недавно начались продажи обновленного седана Phantom, цена на который в некоторых комплектациях достигает 45 млн рублей. Машина оснащается 6,7-литровым двигателем мощностью 571 л.с., ее максимальная скорость – 250 км/ч, разгон до 100 км/ч составляет 5,1 с.

«В основе модели Phantom – новая алюминиевая платформа, которая позволила увеличить жесткость силовой структуры кузова на 30% и одновременно увеличить массу автомобиля, – поясняет Александр Залогин. – Причем даже предыдущий Phantom до сих пор считался самым тихим автомобилем, а теперь он получил на 130 кг больше звуко­изоляционных материалов. Шумоизолирующее покрытие кузова и пропененные изнутри шины создают практически абсолютную тишину в салоне».

Скоростное решение

Не стоит забывать и про любителей скорости. Богатые клиенты, которые бредят скоростью, по-прежнему не могут отказать себе в удовольствии иметь в гараже dream car с выдающимися динамическими характеристиками. Поэтому среди производителей таких машин продолжается гонка мощности моторов. Так, в России дилеры Ferrari недавно начали официально продавать модель с самым мощным двигателем в истории итальянского бренда – купе Ferrari 488 Pista и вариант этого же суперкара в кузове кабриолет 488 Pista Spider. Они оснащены 3,8-литровым V8, благодаря которому у автомобилей потрясающая динамика: спорткар разгоняется до «сотни» за 2,85 с, а до 200 км/ч – за 7,6 с, а максимальная скорость составляет более 340 км/ч. Эти модели сейчас находят покупателей в России по цене от 29,5 до 34 млн рублей.

Другое «сногсшибательное» предложение на рынке – лимитированная серия Aston Martin Valhalla, получившая имя от названия рая в германо-скандинавской мифологии, куда попадают павшие в бою воины. Valhalla оснащен гибридной силовой установкой с турбонаддувом мощностью 1000 л.с., кузовом из углеродного волокна, карбоновыми креслами, полным приводом с электронной блокировкой заднего дифференциала. Кроме того, в конструкции используется уникальное гибкое антикрыло, у которого в зависимости от режима движения меняется форма профиля. Это позволяет гиперкару успешно разгоняться до 100 км/ч за 2,5 с, а максимальная скорость дорожного болида достигает 354 км/ч. Предполагается, что новинка выпущена ограниченной серией в 500 шт., в России ее можно заказать за 127 млн рублей. По неофициальной информации, даже по такой цене среди россиян покупатели на автомобиль уже нашлись.

Брызги шампанского

Еще один примечательный штрих развития российского люксового автомобильного сегмента связан с дополнительными опциями. Сложно представить, но иногда их стоимость может превышать цену отдельной премиаль­ной машины. Например, самой дорогой актуаль­ной опцией люкс-сегмента сегодня можно признать специальный набор для шампанского в автомобилях Rolls-Royce за… 5,7 млн рублей. Этот оригинальный ящичек ручной работы обтянут натуральной черной зернистой кожей, внутри спрятана специальная терморегулирующая капсула для шампанского с монограммой RR (для поддержания оптимальной температуры любимого напитка). А у владельцев внедорожника Rolls-Royce Cullinan пользуется спросом опция, благодаря которой коктейльный столик и сиденья автоматически выдвигаются наружу из специального отсека в багажнике (цена – 2,35 млн рублей). Комплект же дорожных сумок Rolls-Royce, специально сделанных для установки в багажник модели Phantom, можно приобрести за 1,4 млн. И, как уверяют продавцы, в нынешнем году в нашей стране было приобретено несколько наборов таких сумок.

Кроме того, менеджеры дилера отмечают, что каждый второй Rolls-Royce в России продается с опцией «звездное небо», создающей иллюзию свечения звезд на потолке салона (цена – 1,5 млн рублей). Хотя есть и более практичные решения – например, большинство покупателей Ferrari 488 Pista предпочитают оснащать спорткар карбоновыми колесными дисками за 1,74 млн рублей, которые весят на 40% меньше легкосплавных. У поклонников же английской марки Aston Martin особой популярностью пользуется логотип бренда из спрессованного карбона – он устанавливается на каждый третий автомобиль «всего» за 300 тыс. рублей. А покупатели Lamborghini охотно заказывают расширенные пакеты отделки карбоном и углеволокном Forged Composites стоимостью от 600 тыс.

Эксперты полагают, что в ближайшем будущем продажи автомобилей класса люкс по-прежнему будут пользоваться большим спросом. Так, аналитики инвестиционной компании «Фридом Финанс» прогнозируют, что по итогам 2019 и 2020 годов сегмент покажет положительную динамику продаж. Во многом это связано с тем, что покупательская способность потребителей люксовых товаров во всем мире (в том числе в России) не сильно страдает от тех или иных кризисов. При этом для российской элиты автомобиль продолжает оставаться не только средством передвижения, но и показателем высокого социального статуса и достатка. Многие бизнесмены признаются, что им действительно важно, на чем приехал на переговоры будущий партнер или сотрудник – в сверкающем Lamborghini Urus или на простеньком седане из масс-маркета.

Люксовые автомобили с самой высокой и низкой динамикой продаж в России,

(январь – август 2019 г.) LAMBORGHINI + 180% (105 шт.) ROLLS-ROYCE + 100% (115 шт.) BENTLEY + 37% (223 шт.) FERRARI + 5% (23 шт.) ASTON MARTIN – 33% (8 шт.) MERCEDES-BENZ MAYBACH S-CLASS – 37% (310 шт.) MASERATI – 47% (83 шт.)

Источник: «Автостат»