Как выясняется, несмотря на резкое падение объемов ввоза в Россию автомобилей с правым расположением руля, такие транспортные средства все еще очень распространены на наших дорогах. А значит, нельзя и игнорировать права владельцев таких машин

Напрасно кто-то думает, что праворульные машины – это уже история, эдакое исчезающее напоминание о «лихих девяностых». Да, машины с правым рулем постепенно уходят из нашей действительности, но до того, чтобы они остались лишь в воспоминаниях, еще довольно далеко. Об этом говорит одно из последних исследований аналитического агентства «Автостат», которое оценило парк легковых автомобилей в России в городах с населением свыше 1 млн жителей. Согласно этой статистике, праворульные «японки» – все еще заметная величина во многих мегаполисах.

Уроки географии

Понятно, что чем ближе к Дальнему Востоку, тем больше машин с правым расположением руля бегает по дорогам. Крупнейшие дальневосточные города, в частности Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, увы, до миллионной отметки жителей не дотягивают, поэтому они не были охвачены исследованием «Автостата». Хотя и так понятно, что как минимум 70–80% автопарка этих городов именно с правым расположением руля (в среднем этот показатель по Дальневосточному федеральному округу составляет 73%).

Но и по мере продвижения от дальневосточных портов к Уралу картина меняется не радикально – доля таких машин по-прежнему остается весьма значимой. Например, на удивление весьма велика она в крупных сибирских городах. Рекорд здесь установил Новосибирск, где парк автомобилей с правым рулем насчитывает 147 тыс. единиц, (график 1), что составляет более трети (34%) всех зарегистрированных в этом городе легковых транспортных средств.

Высока доля «праворуких» и в Красноярске – там число таких авто достигает 96 тыс. единиц, что превышает 30% автопарка города. В Омске сейчас с правым рулем каждый пятый автомобиль (57 тыс. единиц – 18% автопарка). И это при том, что расстояние от Дальнего Востока до Омска – более 4 тыс. км.

В других городах-миллионниках доля автомобилей с правым расположением руля уже не столь велика – как правило, она не превышает 5% всего автопарка. Но в абсолютных величинах число таких машин все еще довольно значимо: например, в Москве их зарегистрировано более 40 тыс. (1,1% автопарка), в Екатеринбурге – свыше 20 тыс. единиц (4,8%), в Челябинске – почти 16 тыс. (5%). В среднем же доля праворульных машин во всем российском автопарке достигает 8,8%, что в абсолютных цифрах составляет около 3,5 млн единиц. Согласитесь, армия приличная!

Исчезающий вид

В свое время праворульные автомобили хлынули в Россию не от хорошей жизни. На определенном этапе нашей непростой истории подержанные японские машины стали основным средством автомобилизации российской Сибири и Дальнего Востока, да и в европейской части их было немало. Согласно статистике, вплоть до середины 2000-х ежегодно в Россию ввозилось порядка полумиллиона праворульных «японок». В последние же годы этот поток сократился примерно до 100 тыс. в год, и эта цифра уменьшается.

По поводу правомерности использования машин с правым рулем в России дискуссия идет уже давно. Главная претензия к таким моделям в том, что они менее безопасны, чем традиционные для нашей страны леворульные машины. Доля справедливости в этих утверждениях есть. Действительно, располагающемуся в правой части машины водителю при правостороннем движении сложнее делать обгон и совершать другие маневры. Однако апологеты японских машин возражают, что это, мол, лишь вопрос привычки. Дескать, при наличии навыка совершать обгон на таких авто можно ничуть не хуже, чем на «леворуких». Да и статистика аварий в дальневосточных регионах никак не подтверждает, что ввезенные из Японии машины более опасны. К тому же в некоторых смыслах в праворульных машинах водитель может себя считать более защищенным: к примеру, при остановке он выходит сразу в сторону тротуара, а не на проезжую часть.

Тем не менее ограничения на ввоз праворульных машин в Россию появились давно. Сначала в 2003 году были существенно подняты ставки для мощных машин – и содержать шикарные, быстрые и при этом дешевые на вторичном рынке машины вроде Toyota Mark II или Nissan Cedric мощностью более 250 л.с. стало накладно. Впрочем, у большинства ввозимых праворульных моделей мощности было меньше, поэтому по-настоящему серьезным заслоном транспортный налог тогда не стал.

В 2005-м на пути подержанных праворульных иномарок (впрочем, как и других подержанных машин) возник еще и экологический препон: государство ввело нормы Euro 2. А в 2008, 2013 и 2014 годах экологические стандарты продолжали повышать соответственно до нормативов Euro 3, Euro 4 и Euro 5. Автомобили, собранные до 1995 года и не соответствующие этим нормам, с тех пор легально ввезти в Россию стало невозможно. Одновременно в 2009 году резко увеличили таможенные пошлины, что сделало ввоз многих типов машин из Японии невыгодным.

В 2010 году была предпринята еще одна попытка окончательно поставить крест именно на «японцах», запретив ввоз автомобилей с 11-значными (вместо европейских 17-значных) VIN-номерами. В ответ Дальний Восток провел массовые митинги протеста, в ходе которых, в частности, была ритуально сожжена старая вазовская «копейка». Власти, побоявшись неуправляемых народных волнений, нововведение отменили.

В середине 2012 года запретить ввозить автомобили с правым рулем хотели с помощью технического регламента, принятого Таможенным союзом, куда помимо России также вошли Казахстан и Белоруссия (кстати, в соседних странах законы давно запрещают эксплуатацию праворульных машин). Но позже от этой затеи отказались.

И все же идея запрета автомобилей с правым расположением руля витает до сих пор. Последний раз чиновники возвращались к ней летом 2014 года. Тогда НАМИ прописал в новом проекте технического регламента для тех же стран Таможенного союза запрет постановки на учет машин с правым расположением руля. При этом в ходе обсуждения проекта не раз звучали предложения запретить не только ввоз, но и эксплуатацию таких машин.

Дискуссия продолжилась чуть позже, когда в 2015-м в России запретили эксплуатацию микроавтобусов и автобусов с правым рулем. Но самым резонансным решением стало обязательное наличие системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с 1 января 2017 года. На таможне Дальнего Востока «подвисли» тысячи праворульных машин, на которые владельцы не могли получить ПТС. Митинги и массовые протесты опять же заставили оперативно найти выход из ситуации, но можно предположить, что будут предприняты и новые попытки сделать автомобили с правым рулем персоной нон грата на российском рынке.

Прощание с эпохой

Раз уж государство взялось за поддержку производства машин внутри страны, понятно, что, как и в отношении других подержанных иномарок, послаблять правила ввоза японских машин с правым рулем неправильно. А значит, постепенно парк таких машин попросту выйдет из строя, и люди, в том числе на Дальнем Востоке, пересядут на более современные автомобили с принятыми в нашей стране нормами расположения руля.

Однако нападки на тех, кто уже имеет транспортное средство с правым рулем, на мой взгляд, недопустимы: нечестно пытаться делать владельцев праворульных машин людьми второго сорта на дорогах. Как мы видим, таких автомобилистов еще много, и они не виноваты в том, что в свое время в полном соответствии с законом приобретали себе средство передвижения, выступив вполне добросовестными покупателями.

Кстати, недавно инициативная группа жителей Владивостока внесла предложение установить в городе памятник правому рулю. Причем совет по культуре и искусству при главе администрации крупнейшего города Приморья поддержал эту идею. «Правый руль – это целая эпоха», – заявили представители городских властей. И с этим мнением сложно не согласиться. А значит, и провожать эту эпоху следует цивилизованно и без ущемления прав миллионов сограждан.