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Рынок покупателя возвращается

В последнее время пресс-релизы пестрят заголовками со скидками и заманчивыми ценами. Подобного мы не видели как минимум четыре последних года, когда сначала коронавирус, а затем и СВО спровоцировали серьезный дефицит новых авто. В результате не только цены полезли вверх, так еще и дилеры принялись навязывать допопции втридорого. Такого не бывало даже в период тотального дефицита нулевых, когда за Ford Focus или Mazda 3 приходилось стоять в очереди 6–10 месяцев

Но этой весной ситуация развернулась. АВТОВАЗ предложил LADA Vesta с вариатором за 1,6 млн рублей, хотя все прогнозировали не меньше двух. Еще более щедрый подарок сделал столичный «Москвич», который скинул цену на свои кроссоверы на 600–700 тыс. Таким образом, сегодня даже с бюджетом до двух миллионов есть из чего выбрать.

В сегменте более дорогих машин разворачивается не менее плотная конкуренция. Не многие решаются говорить о скидках публично, но приходишь в салон, показываешь заинтересованность — и можно смело сбивать цену и требовать подарки. Скидки 10–15% от розничной цены уже реальность, а «зимнюю» резину и коврики часто просто отдают бонусом.

Да, времена по-прежнему непростые, кредиты остаются очень дорогими, однако статистику не обманешь. Даже несмотря на ограничение работы серых дилеров, которые ввозили машины по заниженным ценам и мухлевали на таможне, недельные продажи стремятся к отметке 40 тыс. машин. И если такая тенденция сохранится, то есть надежда не только вернуться на докризисный уровень 1,5–1,7 млн новых машин в год, но и приблизиться к заветной отметке 2 млн, которую российский рынок не видел уже 10 лет.

Кроме новых машин наш рынок сейчас активно подпитывается подержанными иномарками из-за рубежа. Ненавистный многим даунсайзинг здесь оказался очень кстати. Таможенные пошлины на машины старше 3 лет рассчитываются, исходя из объема двигателя, и если раньше «атмосферники» меньше 1,6 л просто не имели шансов на рынке, а хорошим вариантом было 2,0–2,5 л, то теперь такую же мощность снимают с 1,5 литровых турбомоторов. Таможенный платеж за них — около 250 тыс. рублей. Когда машина ввозится для личного пользования, утильсбор составляет всего 5 тыс. Да, такую машину нельзя продать в течение 12 месяцев, но если речь идет о покупке для себя, то это вполне удобно.

Раньше к нам завозилось много подержанных машин из Европы, но санкции и высокие внутренние цены поставили крест на этом направлении, а вот поставки машин из Японии и Китая сегодня активно развиваются. Да, заказчики из центральной части страны сталкиваются с дополнительными расходами на перегон машины по России, зато для Сибири это весьма удобная локация. И тут уже каждый выбирает по своему усмотрению — более надежные, но праворульные варианты из Японии или более мощные и богато упакованные китайские машины.

Оптимальным объемом рынка для нашей огромной страны, наверное, можно считать 3–4 млн в год, но, учитывая, что последние 10 лет мы довольствуемся вдвое более скромными цифрами, нынешний поток пусть и не очень качественных, но все-таки новых машин — это суровая необходимость. Ну а в будущем хочется верить, что уже построенные сборочные производства вновь заработают, и мы получим плотную конкуренцию в сегменте недорогих легковушек и компактных полноприводных кроссоверов, которые еще недавно занимали лидирующие позиции. Сейчас тем, кто вчера покупал Renault Duster или Hyundai Creta, приходится мириться с заметно выросшими ценами, не оптимальными коробками передач и зачастую отсутствием полного привода.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
 

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