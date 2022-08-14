Возможно, многим покажется жестоким и кощунственным, но дефицит новых машин и рост цен на них позволят нам оздоровить ситуацию на рынке. Да и на дорогах

Эта мысль зародилась еще во времена, когда дешевые кредиты сравняли покупку автомобиля с приобретением «стиралки». Помните, «зашел в салон посмотреть новинку и сразу же уехал на ней, взяв кредит»? Как результат, количество ДТП в нашей стране увеличилось только потому, что слишком легко стало влиться в семью автомобилистов. И это при мощном противодействии властей, желающих выжить машины из дворов и улиц, обложив обладателей личного транспорта неподъемной данью. Выходит, «сверху» гайки закручивают, а давление «снизу» только нарастает. Рано или поздно должен был произойти коллапс, но благодаря событиям конца февраля 2022 года его, думаю, отложили на несколько лет.

Увы, отрасль в целом если не помрет, то может оказаться в коме. Пристойного количества новых машин не будет уже через месяц полтора. Китайцы, на которых мы надеемся, этим, конечно же, воспользуются, однако заместить все ниши, пустующие из-за ухода многих автобрендов, и они не смогут. По крайней мере, в ближайшие года три. И люди ринутся на вторичный рынок, который и так уже испытывает серьезный дефицит нормальных предложений, не зря же говорят, что хороший автомобиль продавать не станут.

Прежде всего исчезнет мода менять автомобиль каждые три года. Тем более что и предпосылок нет: с 2010-х модели не совершили такого качественного скачка, чтобы стремиться часто их обновлять. Кроссовер 2018 года идентичен выпущенному в 2022-м процентов на 99: «новую» модель упаковали в иной кузов, поставили планшет поярче, и это дешевле нескольких миллионов кровных теперь не стоит. Уверен, все, кто перейдет на более продолжительный цикл владения, только выиграют.

Многим придется избавиться от третьих и вторых машин в семье. Да, нынче не до консюмеристской роскоши! А значит, и дороги станут чуть свободнее от тех, кто ездил только потому, что «мог себе поз­волить». Соответственно, персонажей, вцепившихся в руль без какого-либо понимания, что творится в потоке вокруг них, станет меньше.

Выиграют от этого всего владельцы автосервисов – к ним хлынет поток бывших такси и каршерингов, которые сейчас десятками тысяч продают на площадках объявлений, в подавляющем большинстве – со скрученным пробегом. Также обогатятся те, кто вновь начал осваивать серый импорт, который красиво назвали «параллельным». А мы научимся отличать нормальные запчасти от поддельных методом проб и ошибок – выбора нет.

Но главное, что стоит понимать: кто бы чего сейчас ни говорил «на камеру», владельцы крупных бизнесов не хотят уходить из России. Мы слишком сильно интегрировались в мировой товарооборот, давно не можем нормально жить без импорта и экспорта, и тут нет ничего плохого – это естественное развитие событий. Разрушенные логистические цепочки будут заменены новыми. На это уйдет время, возможно, больше, чем хотелось бы, но циркуляция товаров вновь наладится.

Вероятно, некоторые европейские бренды придется забыть. Но, уверен, эти же западные фирмы сами заинтересованы, чтобы мы у них покупали, и потому зарегистрируют новые «трейдмарки» в Турции, Азербайджане, Индии, чтобы продолжать продавать нам все, чего мы захотим.

Да, новых Rolls-Royce и Bentley мы в официальных салонах не увидим. Но снова откроются серые дилеры, и, кому надо, купят западные новинки там – правда, подороже. Предугадать курсы валют сегодня не возьмется даже самый маститый бизнесмен, похоже, доллары и евро если не потеряют в цене, уж точно станут в нашей стране менее востребованными. А вот за курсом рупий, юаня и турецкой лиры я бы понаблюдал более пристально: из этих стран в ближайшее время к нам хлынет поток разных товаров народного потребления.

Что же делать тем, кто скопил полтора миллиона на новую Kia или Skoda, а теперь даже боится зайти в автосалон? Если автомобиль действительно необходим, советую обратить внимание на вторичку 5–15 лет от роду. Там много достойных моделей, которые и содержать реально, и водить приятно. Запомните: чем старше машина, тем больше на нее неоригинальных запчастей. Конечно, это не значит, что 20-летний Mercedes можно починить в любом гараже, но основные компоненты наши друзья из КНР уже давно освоили. Выбирайте модификации попроще, без излишеств. Скажем, если у модели были обычные галогеновые фары и ксенон, лучше взять первый вариант – там можно самому поменять лампочку. Если есть вариант с панорамным люком и без такового, я бы предпочел без люка. А главное, не лениться и изучить форумы владельцев – это поистине кладезь ценнейшей информации, которая поможет сэкономить без ущерба.

Так что хватит сокрушаться по поводу роста цен на машины. Кому надо, найдут возможность. А мы с вами спокойно докатаем то, что уже успели купить, и «дружественные» страны помогут нам все это хозяйство нормально обслужить.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора