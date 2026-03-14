Как рекордные сугробы этой зимы заставляются задуматься о передовых автомобильных технологиях

Приятель, навещавший дочь в США, прислал видео, как он в Сан-Франциско пользуется беспилотным такси.

…Вот он выходит из ресторана, вызывает через мобильное приложение машину. Вскоре подъезжает обвешанный камерами электрический Jaguar, за рулем никого. Дальше, как с каршерингом, со смартфона разблокируешь двери, садишься, также кнопкой в мобильном приложении даешь команду начать поездку. Машина сама выбирает маршрут, соблюдает рядность, перестраивается. Тормозит на перекрестке, если «красный», поворачивает, разъезжается с другими машинами. Прибыв на место, тем же способом завершаешь поездку и выходишь. Все.

Стоимость поездки в таких беспилотниках дороже, чем в обычных такси с водителем, но они очень популярны, за что таксисты Сан-Франциско терпеть не могут своих бесчеловечных конкурентов — те отбивают у них хлеб. Несмотря даже на то, что беспилотные такси работают не по всему городу, а в нескольких тестовых зонах.

Беспилотный транспорт медленно, но верно входит и в нашу жизнь. Хотя правильнее будет сказать — верно, но медленно. По Москве ездят роботы-доставщики «Яндекса», с сентября прошлого года в столице работает первый беспилотный трамвай, мэр обещает, что в 2027 м в московском метро поедет первый беспилотный состав, а к 2030 году беспилотной станет целая линия московской подземки. Но все это, обратите внимание, кроме роботов-доставщиков, транспорт рельсовый. А вот скоро ли по Москве поедут беспилотные автомобили-такси, как по Сан-Франциско?

Можно начать объяснять, что для беспилотного транспорта необходимо сначала создать бесшовную цифровую среду. А также вспомнить про то, что не готово законодательство: кто, например, будет нести ответственность за ДТП с участием автомобиля-беспилотника? Логика подсказывает, что это должны быть производители таких машин, а они не готовы брать ее на себя. Вспомним еще, что автомобилю без водителя требуется надежная привязка к местности, а значит, бесперебойный мобильный интернет, который чем дальше, тем больше под вопросом. Наконец, автомобили без водителя все еще стоят, говоря народным языком, как чугунный мост.

Но все гораздо проще. Чтобы сейчас, в январе 2026 года, понять, почему по дорогам Москвы до сих пор не ездят беспилотники, не нужны объяснения. За меня все уже сделал английский монах-францисканец Уильям Оккам, который в XIV веке написал: «Что может быть сделано на основе меньшего числа, не следует делать, исходя из большего». Пресловутая бритва Оккама, не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости.

Не надо слов, достаточно картинки. Чтобы понять, что ограничивает развитие беспилотного автотранспорта в России, можно просто выглянуть из своего окна в переулок в центре столицы, где оранжевая дорожная техника сгребает снег с проезжей части на обочины — в сугробы почти трехметровой высоты.

