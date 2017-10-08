Многие наверняка уверены, что всегда остаются верны себе и не изменяют собственной личности. В том числе выбирая машину. Но, если взглянуть на автомобильный парк не только в России, но и где-нибудь в Техасе, становится очевидно – ни о каком самовыражении не может быть и речи

На тест-драйве одной популярной модели недавно обсуждали с коллегами яркую и даже немного провокационную цветовую палитру, которую предложила компания для кузова автомобиля. «Наконец-то! Давно пора было это сделать, – воскликнул один из нас, – такие машины и выглядят динамичнее, и повышают настроение – вон какие яркие цвета, эти оттенки вызывают ассоциации с солнцем, радостью, страстью…» «Вот только как много покупателей их выберет? – справедливо задумались еще двое из участвующих в дискуссии. – Один из тысячи? Остальные вряд ли будут рисковать, как обычно отдавая предпочтение классике: серому, серебристому, черному и белому».

И вот на это трудно возразить. Действительно, даже когда есть возможность, российский автомобилист предпочтет банальный и чаще всего тоскливый цвет кузова на выбранной машине. Похоже, он не готов стать самым ярким персонажем в дорожном потоке. Точнее, боится выделиться из толпы или, вернее, автомобильного «стада». Ведь на яркую машину наверняка станут обращать внимание, причем не только окружающие пешеходы и водители, но и… инспекторы ГИБДД. А еще контролеры парковочного пространства, если вдруг оставишь автомобиль там, где не следует. Так что большинству комфортнее оставаться незаметными, даже если тот же самый серый, серебристый или черный цвет ежедневно угнетает собственное эмоциональное состояние. Особенно осенью и зимой. Вот и выходит, что покинуть «стадо» никак не представляется возможным, оно незримо порабощает даже тех, кто в душе готов к ярким эмоциям и тем не менее, словно повинуясь каким то неписаным правилам, выбирает унылую серятину.

И вопрос не только в цвете кузова. Возьмите любой аспект, который касается автомобиля, – результат окажется аналогичным. Например, в последнее время все помешались на кроссоверах. А ведь все дело в том, что маркетологи попросту подсуетились и умело использовали все тот же стадный инстинкт покупателей, «подогнав» им модный тренд. Допустим, был у человека неплохой хэтчбек или седан, а тут он внезапно заявляет: мне нужно расти, покупать кроссовер. Куда расти, почему, зачем? Самая обычная подмена понятий. Отчего смену типа кузова среднестатистический водитель считает каким-то ростом? Только потому, что кроссовер стоит дороже? И так же думает сосед по подъезду?

Но значит ли это, что «паркетник» хоть в чем-то превосходит его прежнюю модель? Вовсе нет, разумеется. А то и наоборот. Прежде всего, за те же самые деньги вы получите уже не столь просторный (по длине и ширине) салон. Думаете, машина лучше управляется? В большинстве случаев тоже нет – у SUV выше центр тяжести, больше крены, менее острое рулевое управление. Практичный салон? Но тут, скорее, явное преимущество у обычных универсалов. Высокий клиренс? Не смешите! Многие «паркетники» по этому показателю очень близки к обычным седанам. А если говорить об универсалах повышенной проходимости, то преимуществ у кроссоверов не найдется вовсе. Однако универсал люди из толпы категорически не рассматривают. Ну как же, а что скажет сосед? Или соседка? Они же не одобрят этот выбор. Да и вообще, еще обзовут автомобиль «сараем»… Увы, такая логика часто оказывается сильнее личных желаний, трезвого расчета и пристрастий.

Конечно же, привычка «пастись в стаде», или, если так комфортнее, «быть в стае» характерна не только для российских автомобилистов. В большинстве стран, куда я приезжаю по работе или отдыхать, вижу примерно такую же картину. Например, в каком-нибудь Техасе чуть ли не поголовно ездят на огромнейших пикапах. Причем и фермеры, владеющие ранчо размером с пол-Швейцарии, и начинающие банковские клерки, на ферме ни разу не бывавшие, и домохозяйки… Сядешь там за руль Toyota Prius или европейского купе, так все знакомые посмотрят косо. Экономить топливо или отдавать предпочтение изысканному дизайну попросту не принято – ты обязан быть деревенщиной!

Хотя, конечно, есть и исключения. В тех же США самобытной автомобильной культурой выделяется штат Калифорния. Автомобили там принято покупать, исходя из финансовых возможностей и собственных вкусовых предпочтений, без оглядки на условности. Успешный айтишник выбирает Tesla, начинающий – Prius, зажиточный дантист – S-Class, голливудский продюсер – желтое купе BMW, владелец автосервиса предпочтет брутальный Cadillac Escalade. То есть каждый покупает то, к чему лежит душа.

Похоже, в том же направлении пошли китайские автовладельцы. Да, они еще сильно закомплексованы и мыслят стереотипами, но вместе с тем не боятся экспериментировать – с типом кузова и его цветом. А потому у них есть все шансы догнать Калифорнию. В то время как жители России по-прежнему будут выбирать банальные кроссоверы какого-нибудь скучного цвета. Зато сосед кивнет: правильный выбор – практично, современно и в глаза не бросается. Впрочем, что я горячусь, в стаде ведь и в самом деле спокойнее…