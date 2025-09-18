Что-то кучно в последнее время пошло. Так, водителям в возрасте после 60 лет собираются затруднить доступ к управлению личным автомобилем — обязать их проходить медицинский осмотр не реже одного раза в три года. А не как сейчас — прошел медкомиссию, получил справку на десять лет и живи спокойно
Вроде бы революционное нововведение пока отложили, но, как подсказывает опыт, ненадолго — обоснование приготовлено фундаментальное: «На протяжении нескольких лет ухудшается безопасность дорожного движения лиц старшего поколения. С 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 25%, погибших — на 33%, раненых — на 22%» — это выдержка из проекта «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 го», документа вполне официального и рассчитанного на будущее.
Еще были разговоры про автоматическое лишение прав, если такой водитель обратится в районную поликлинику с жалобой на здоровье, которая может быть признана, говоря казенным языком, препятствующей управлению транспортным средством. Кем признана? По какой процедуре? Про словосочетание «врачебная тайна» вспоминать даже не будем. А еще в Госдуме предлагали лишать водительских прав людей с 70 лет, инициатива поддержки не нашла. Пока.
Взялись и с другого конца, не за водителей, а за их «железных коней» — я говорю о предложении для автомобилей старше 15 лет ввести повышенный — двойной, что ли, — транспортный налог. А то ездят, понимаешь, на подержанных и потому часто неисправных машинах, угрожая безопасности дорожного движения. Нет бы взять, да и купить новые, всего-то и нужно, что два-три миллиона рублей потратить, каждому же по карману. Нет, не хотят, из чистого упрямства держатся за своих пожилых «корейцев», «немцев», «японцев».
Или вот совсем свежая идея — принудительно ограничить срок эксплуатации легковых автомобилей в стране сроком в 30 лет. А дальше — или отправляй свою машину в утиль, или проходи профессиональную и, ясное дело, дорогостоящую экспертизу, которая подтвердит, что твоя машина по техническому состоянию — не развалюха, а уважаемый classic car, будущий коллекционный экземпляр.
Да, все мы не молодеем, это правда. Средний возраст легковых автомобилей в России в этом году достиг 15,5 года. Автомобилей старше 10 лет сегодня 70,5% от их общего количества. Процент пожилых водителей тоже растет — просто потому, что население стареет: в 1990 году средний возраст был 32,2 года, в этом году — 40,3 года. Тех, кому больше 65 лет, в том же 1990 году было 10% в 2023 м стало 16,6%. Стареет страна, стареет ее автопарк. И все вроде бы выглядит логично.
В теории и практике управления известен такой феномен: управляющая подсистема обычно устроена проще, чем управляемая. И если вторая становится для первой слишком сложной, та, чтобы сохранить свое управляющее положение, стремится сделать вторую более примитивной, упростить ее до своего уровня. Ну лучше же быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, правда? Так давайте просто запретим бедность и болезни — и жизнь сразу наладится. А то, что, говоря условно, «бедных» и «больных» большинство, — кому это интересно? Проблемы индейцев шерифа, такое ощущение, не волнуют.
Хотя, может быть, я ошибаюсь, и старость и бедность тут ни при чем. Знакомые молодые люди рассказывали, что им сейчас очень сложно сдать экзамен на водительские права. Видимо, это долговременная стратегия — сокращать число автомобилистов в стране.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей
По мнению аналитиков компании S&P Global Mobility, из-за энергетического кризиса производство новых автомобилей в 2023 году значительно сократится. Худший сценарий – падение на треть
Аналитики предсказали электрокаром светлое будущее
Электрокары пользуются пока еще очень слабым спросом, и не в последнюю очередь такая ситуация складывается из-за присущих им недостатков. Одним из них является высокая себестоимость производства, однако в этом отношении вскоре будет достигнут существенный прогресс.
Автомобильное мнение народа
Консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты опроса более 25 тыс. потребителей из 20 стран о том, какие направления и технологии в развитии мирового авторынка опрошенные считают наиболее важными и привлекательными для себя
То, что тебя бесит за рулем
Задумывались ли вы когда-нибудь над этим вопросом? Между тем, немецкие аналитики решили ответственно подойти к данной теме и провели несколько глубоких исследований, которые проливают свет на человеческие раздражители
Назван самый популярный первый автомобиль россиян
Первый в жизни автомобиль — это всегда событие, запоминающееся на всю жизнь. Россияне называли марки, с машин которых начиналась их водительская карьера
Названы самые популярные автомобили отечественных марок
На российском рынке новых легковых автомобилей сейчас представлены всего две отечественные марки: Lada и УАЗ. Их модели и поделили все места в топ-10 популярности среди покупателей
Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры
Автомобили с механической коробкой передач постепенно теряют позиции на рынке новых автомобилей. Аналитики назвали марки, у которых машин с тремя педалями продается больше всего