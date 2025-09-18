Что-то кучно в последнее время пошло. Так, водителям в возрасте после 60 лет собираются затруднить доступ к управлению личным автомобилем — обязать их проходить медицинский осмотр не реже одного раза в три года. А не как сейчас — прошел медкомиссию, получил справку на десять лет и живи спокойно

Вроде бы революционное нововведение пока отложили, но, как подсказывает опыт, ненадолго — обоснование приготовлено фундаментальное: «На протяжении нескольких лет ухудшается безопасность дорожного движения лиц старшего поколения. С 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 25%, погибших — на 33%, раненых — на 22%» — это выдержка из проекта «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 го», документа вполне официального и рассчитанного на будущее.

Еще были разговоры про автоматическое лишение прав, если такой водитель обратится в районную поликлинику с жалобой на здоровье, которая может быть признана, говоря казенным языком, препятствующей управлению транспортным средством. Кем признана? По какой процедуре? Про словосочетание «врачебная тайна» вспоминать даже не будем. А еще в Госдуме предлагали лишать водительских прав людей с 70 лет, инициатива поддержки не нашла. Пока.

Взялись и с другого конца, не за водителей, а за их «железных коней» — я говорю о предложении для автомобилей старше 15 лет ввести повышенный — двойной, что ли, — транспортный налог. А то ездят, понимаешь, на подержанных и потому часто неисправных машинах, угрожая безопасности дорожного движения. Нет бы взять, да и купить новые, всего-то и нужно, что два-три миллиона рублей потратить, каждому же по карману. Нет, не хотят, из чистого упрямства держатся за своих пожилых «корейцев», «немцев», «японцев».

Или вот совсем свежая идея — принудительно ограничить срок эксплуатации легковых автомобилей в стране сроком в 30 лет. А дальше — или отправляй свою машину в утиль, или проходи профессиональную и, ясное дело, дорогостоящую экспертизу, которая подтвердит, что твоя машина по техническому состоянию — не развалюха, а уважаемый classic car, будущий коллекционный экземпляр.

Да, все мы не молодеем, это правда. Средний возраст легковых автомобилей в России в этом году достиг 15,5 года. Автомобилей старше 10 лет сегодня 70,5% от их общего количества. Процент пожилых водителей тоже растет — просто потому, что население стареет: в 1990 году средний возраст был 32,2 года, в этом году — 40,3 года. Тех, кому больше 65 лет, в том же 1990 году было 10% в 2023 м стало 16,6%. Стареет страна, стареет ее автопарк. И все вроде бы выглядит логично.

В теории и практике управления известен такой феномен: управляющая подсистема обычно устроена проще, чем управляемая. И если вторая становится для первой слишком сложной, та, чтобы сохранить свое управляющее положение, стремится сделать вторую более примитивной, упростить ее до своего уровня. Ну лучше же быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, правда? Так давайте просто запретим бедность и болезни — и жизнь сразу наладится. А то, что, говоря условно, «бедных» и «больных» большинство, — кому это интересно? Проблемы индейцев шерифа, такое ощущение, не волнуют.

Хотя, может быть, я ошибаюсь, и старость и бедность тут ни при чем. Знакомые молодые люди рассказывали, что им сейчас очень сложно сдать экзамен на водительские права. Видимо, это долговременная стратегия — сокращать число автомобилистов в стране.

