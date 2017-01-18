В уходящем году российский автомобильный рынок дна, увы, так и не нащупал. Но в году следующем нам обещают наконец долгожданную стабилизацию. А может быть, даже и рост!

Как ни прискорбно, но в уходящем году российскому автомобильному рынку так и не удалось остановить свое сползание. Да, 2016-й оказался не таким драматичным, как год предыдущий: напомним, в 2015 году спрос обрушился более чем на треть – на 35,7%. И в нынешнем тренд не изменился. На момент сдачи этого номера журнала в типографию итоговых результатов, конечно же, еще не было, но тут показательны результаты прошедших 10 месяцев: по информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за данный период продажи новых легковых машин в России сократились на 13,3%. А это значит, что даже если ноябрь и декабрь вдруг ознаменуются всплеском продаж (что все-таки маловероятно), то все равно по итогам 2016 года российский авторынок покажет общее падение 10–14%, то есть снизится до отметки ниже 1,3–1,4 млн реализованных автомобилей. Тем самым скатится к своему минимуму за последние десять лет, что означает вдвое меньший объем сбыта, нежели в лучшие времена (на пике в 2012 году спрос достиг почти 2,8 млн машин, см. график 1).

Нащупать дно

Помнится, в 2015 году эксперты осторожно предсказывали и надеялись, что в нынешнем году рынок нащупает заветное дно, продажи как минимум стабилизируются, а может быть, даже пойдут вверх. И ближе к весне стало казаться, что так тому и быть: если январь 2016 го со своим сжатием в 29% оказался провальным, то в феврале, марте и особенно в апреле падение замедлилось (в апреле сокращение рынка составило 8,5%). Однако к концу лета продажи вновь покатились вниз – в августе отчеты показали -18%. К осени вновь появились надежды на стабилизацию – октябрь ознаменовался минимальным за последние месяцы сокращением в 2,6%. Но это уже не смогло исправить ситуацию: по итогам года рынок оказывается в ощутимом «минусе».

О причинах продолжающегося сокращения российского авторынка говорилось не раз, и ключевые факторы, определяющие его снижение, не изменились. В частности, это ослабление рубля, который в 2016 году упал еще на 25%, тем самым продолжив толкать вверх розничные цены. По оценке PricewaterhouseCoopers, в среднем стоимость машин в уходящем году повысилась почти на 20%. При этом чуть меньше среднего подросли цены на традиционные российские марки и локализированные в России бренды – они поднялись в цене на 17%. И куда более существенно подскочили цифры в прайс-листах на импортируемые модели.

Кроме того, продолжала снижаться покупательная способность населения. По данным Росстата, индекс потребительской уверенности в 2016 году опустился даже ниже, чем в 2015-м, до отметки -26–30%. Совокупность этих факторов губительна для продаж: продолжающийся экономический кризис и неуверенность в завтрашнем дне заставляют потребителя откладывать такую значимую покупку, как приобретение автомобиля.

Время кроссоверов

Что касается конкретных марок, то на российском авторынке больше всего страдает массовый сегмент: по данным Аналитического агентства «Автостат», за десять месяцев года он упал на 14,5%. Сегмент премиальных марок чувствует себя гораздо лучше – тут сокращение составило 7,4%.

В массовом сегменте «в плюсе» удалось остаться только трем маркам – это китайский Lifan (который десять месяцев прошел с внушительным 29-процентным приростом по отношению к прошлому году), а также Ford (+13%) и УАЗ (+1%, см. график 2). Однако успешные показатели этих игроков объясняются скорее их прежними неудачами – ранее эти марки проседали особенно сильно и теперь из-за эффекта низкой базы демонстрируют положительные результаты.

Более или менее устойчиво на российском рынке чувствуют себя еще восемь массовых марок – Lada, Skoda, Сhery, Toyota, Volkswagen, Renault, KIA и Hyundai, у них сокращение продаж ниже среднерыночного. Еще у 14 брендов дела идут похуже, при этом особенно невеселая ситуация у четырех компаний, чье падение превысило 50%, это Mitsubishi, Geely, Honda и SsangYong.

В премиальном же сегменте дела обстоят явно лучше: из 14 брендов пять в текущем году находятся «в плюсе»: Alfa Romeo, Jaguar, Cadillac, Lexus, smart. Снижение у других трех марок в среднем меньше, чем по рынку (BMW, MINI, Mercedes-Benz). И только у трех падение продаж достигает 20% и более (Land Rover, Volvo, Acura).

Рецепт успеха той или иной марки в уходящем году в первую очередь зависел от того, насколько она сумела сдержать цены на свои машины. Еще одним важным фактором стало обновление модельных гамм, особенно в самых востребованных сегментах.

В целом же в 2016 году российский авторынок сохранил тенденцию к доминированию двух самых популярных типов автомобилей. Это бюджетные машины В-класса и кроссоверы. По оценкам маркетологов, два этих сектора в совокупности занимают сейчас более 80% всего рынка. А на такие автомобили, как некогда популярные модели гольф-класса, пикапы, минивэны, «заряженные» хэтчбеки и т.д. сегодня приходится менее 20% всех продаж. То есть ныне на коне тот, кто сумел вовремя представить модели в самых востребованных нишах. И неспроста уходящий год ознаменовался премьерами прежде всего в сегменте кроссоверов: на рынке появились такие хорошо продающиеся модели, как обновленный Nissan Qashqai, Lada XRAY, Renault Kaptur, Hyundai Creta,Toyota RAV4 и другие.

Конец «черной полосы»?

Философы и маркетологи учат, что кризис не вечен и «черная полоса» когда-нибудь закончится (как в жизни, так и в экономике). Но когда именно это случится применительно к российскому автомобильному рынку? Ведь сокращение спроса на нем продолжается уже четвертый год!

Конечно, в нынешних условиях нестабильности делать прогнозы сложно, однако ведущие аналитические компании предполагают, что, скорее всего, дно все же будет достигнуто в наступающем году, а по итогам 2017-го возможен даже ощутимый рост. В частности, аналитики PricewaterhouseCoopers предрекают, что в следующем году продажи новых машин в России увеличатся более чем на 15%, после чего спрос будет расти приблизительно такими же темпами в течение нескольких лет, к 2020 году перешагнув отметку 2 млн единиц.

Аналитики строят свои прогнозы на том, что мировые цены на нефть в ближайшей перспективе падать не будут (и даже наоборот). В частности, по прогнозам Bloomberg, если в уходящем году средняя цена на нефть составляла 48 долларов за баррель, то в следующем она поднимется до 56 долларов. Это, говорят маркетологи, должно придать устойчивость российской экономике, подпитать доходы населения и подогреть потребительские ожидания.

Положительно повлиять на ситуацию должен и отложенный спрос. Ведь те, кто хотел купить новый автомобиль, в последнее время откладывали это событие до лучших времен. Не исключено, что у многих в наступающем году это желание воплотится в реальное посещение автосалона. Именно такой сценарий нам сейчас демонстрирует рынок коммерческой техники, где продажи грузовиков растут уже седьмой месяц подряд (см. материал «На загрузку!», «Автопанорама» №10, 2016). Вроде бы экономическая ситуация в стране еще не повернула к лучшему, но крупные компании – потребители коммерческого транспорта уже не могут дальше откладывать обновление своего автопарка, поскольку промедление грозит остановкой ключевых бизнес-процессов, связанных, например, с доставкой важных грузов.

Позитивные сигналы рынку посылает и государство. В уходящем году на поддержку продаж автомобилей в стране из бюджета было выделено порядка 50 млрд руб. Судя по всему, в 2017-м госпрограммы стимулирования спроса не только не прекратятся, но и активизируются. По крайней мере, Минпромторг заявляет, что в новом году на эти цели может быть выделено даже больше средств – свыше 60 млрд руб. При этом к прежним мерам поддержки (утилизация, trade-in, лизинг) добавятся и новые. Речь, к примеру, может идти о таких программах, как «Первый автомобиль» (субсидия 60 тыс. рублей при покупке первого автомобиля стоимостью до 800 тыс. рублей гражданам до 30 лет), «Семейный автомобиль» (субсидия 100 тыс. рублей на покупку машины по цене до 1 млн рублей для семей с тремя и более детьми в случае, если в этой «ячейке общества» еще нет транспортного средства) и «Социальный работник» (субсидия 60 тыс. рублей для работников бюджетной сферы на покупку авто стоимостью до 800 тыс. рублей). Словом, в наступающем году будет достаточно оснований ждать, надеяться и верить в долгожданное оживление продаж новых автомобилей.