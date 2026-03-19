Почему автомобилей в России становится меньше?

Новость, которая недавно обошла все российские СМИ, лично меня заставила задуматься. Оказывается, по данным МВД, общее число легковых авто в России в прошлом году — сократилось. Впервые за 25 лет! Что же происходит?

Неужели случился давно предрекаемый экспертами отказ от семейного автомобиля? Или заработала давно обещанная система утилизации, благо утильсбор у нас с завидной регулярностью повышают? Для тех, кто не в курсе: с этого года он составляет на самые массовые авто — от 801 тыс. рублей за каждый. За эти деньги можно не то что утилизировать, а создать новый автомобиль! В общем, решил я для себя разобраться.

Итак, по данным МВД, в 2025 году наш автопарк неожиданно «усох» до 52,8 млн штук. Правда, в относительных цифрах это не так уж и много — всего-то минус 0,18%. Но, может, обозначилась некая новая тенденция? И тут у меня и знакомых мне экспертов есть сразу несколько версий.

Первая и, видимо, — самая правильная. Наш авторынок в последние годы, увы, стагнирует. Вот по итогам прошлого года продажи новых легковых авто сократились почти на 16% — до 1,32 млн шт. Главные тому причины — чудовищно выросшая средняя цена нового автомобиля (на конец 2025 го — 3,5 млн рублей!) и очень дорогие кредиты. А раз авторынок сокращается, удлиняется срок владения автомобилем и в целом парк обновляется медленнее. Вообще, по мнению аналитиков, для нормального обновления автопарка в России нужно продавать не менее 2,2–2,5 млн легковых автомобилей в год, а утилизировать — около 1 млн. К сожалению, цифры такие у нас были лет 12 назад, но с тех пор кажутся недостижимыми…

Вторая причина не такая явная, но здесь, кажется, обозначилась некая тенденция (пока робкая). В прошлом году в целом ряде регионов (Московская, Волгоградская, Липецкая, Оренбургская области, Красноярский край и т. д.) приняли решение — резко поднять ставки транспортного налога, причем даже для тех социальных категорий, которые раньше не принято было «обижать». Речь идет о владельцах транспортных средств с мощностью мотора до 100 л.с. Как правило, это старые «Жигули» и иномарки, а кто их хозяева? По большей части — не слишком богатые пенсионеры… И в целом ряде регионов их либо вовсе освобождали от уплаты транспортного налога, либо предоставляли большие льготы. А теперь в Московской области, к примеру, налог для них увеличат аж в 4 раза… Вот и пошла (пока небольшая) волна, когда владельцы стали активнее снимать с учета старые машины. Таким образом, за прошлый год почти 100 тыс. авто было снято с учета. Для утилизации, видимо.

Но среди тех, кто прекратил регистрацию своего автомобиля, есть еще и такие умники, которые сделали это… чтобы не получать штрафы с камер. Говорят, до сих пор действует такая схема: снял машину с учета по договору купли-продажи — и ездишь себе без номеров 10 дней. Потом ДКП просто переписываешь на новый срок… Но это — нарушение закона, и за такие «шалости» ныне активно взялась Госавтоинспекция. Уже есть случаи лишения прав за них.

Но вообще-то, если посмотреть на возрастной состав нашего автопарка, понимаешь, что мы стоим перед серьезной проблемой. В нем, к примеру, числится 46,2 млн автомобилей, большинство из которых (32,9 млн) — старше десяти лет, рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Автопарк легковых автомобилей старше 10 лет вырос с 48,9% в 2015 году до 72,2% в 2025 м. А средний возраст легкового автомобиля у нас сейчас, чтоб вы понимали, — 16 лет.

По легким коммерческим автомобилям старше десяти лет доля еще выше — 76% в 2025 году (в 2015 м было 58,8%). А чем старше автомобиль, тем он конструктивно примитивнее, и, понятно, — тем ниже безопасность на дорогах. Это было даже выделено отдельной строкой в подписанной недавно президентом «Стратегии безопасности дорожного движения» как одна из самых острых проблем, которые нужно решить в ближайшие годы.

Только как решать? Уровень продаж новых автомобилей — это как индикатор финансового состояния граждан. Машины не покупают не потому, что не хотят, а потому, что не могут. И от этого сильно страдает вся экономика страны — от автозаводов до сферы обслуживания. А у нас, по подсчетам РОАД, свыше половины стоимости новой машины — государственные сборы (налоги, акцизы, пошлины, утильсбор…). Плюс растет стоимость топлива, повышаются штрафы… Все это явно не способствует росту спроса на автомобили. Но и отказаться от такого источника поступления средств в бюджет правительство явно не готово. Так что, похоже, наш автопарк и впредь будет стареть и «усыхать». Со всеми вытекающими…

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора