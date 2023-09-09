За последние полтора года мы привыкли к тому, что российский авторынок становится вотчиной китайских производителей. На смену Nissan, Toyota, Skoda и Mercedes к нам пришли неведомые ранее марки машин с непонятными названиями (признаться, я до сих пор не уверен, что правильно произношу такие марки, как Kaiyi, GMW или Hongqi)
Сейчас в России продаются 126 китайских моделей аж 34 брендов. А если посмотреть на статистику продаж, то мы увидим, что из 25 самых продаваемых моделей в стране некитайских — только шесть штук: это Lada, УАЗ «Патриот» и остатки Kia Sportage.
Лидирует по продажам, правда, Lada. Но лидерство российского автогиганта держится только на одной модели — Granta, самого дешевого автомобиля на рынке. Granta покупают и будут покупать. Однако есть один нюанс — люди выбирают Granta не по любви, а вынужденно. А это плохая основа для долговременного развития бренда, ведь она не позволяет выращивать верного клиента, который будет с маркой всю свою жизнь (да еще детей и знакомых приведет). Но ведь именно этим стараются заниматься все крупные автопроизводители.
Возможно, ситуация изменится в будущем (например, после появления китайских Lada, которые начинают собирать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге). Но пока, как только клиенты Lada становятся чуть богаче, они сразу убегают к другим брендам. И рынок кроссоверов и внедорожников это лишний раз демонстрирует. Еще недавно было стойкое ощущение, что здесь лидерство за «нашими». Старая Niva, которая сейчас называется Niva Legend, и бывшая Chevrolet Niva (она же Niva Travel) уверенно держали лидерство по продажам и никого близко к себе не подпускали.
Оно и понятно — разница в цене между этими моделями и китайскими SUV в 2–3 раза (особенно когда нужен полный привод). Например, если Niva Travel в хорошей комплектации стоит сегодня примерно 1,3 млн рублей, а старую Niva можно взять за 900 тыс., то полноприводный Haval Jolion — это больше 2,4 млн рублей. И это, отмечу, еще один из самых доступных вариантов кроссовера с трансмиссией 4х4.
Но что такое Niva… Конструкции этой модели скоро будет 50 лет! И какой бы хорошей ни была Niva в 1977 году, когда она появилась на свет, к настоящему времени это уже «динозавр», который объективно не способен спорить с современными моделями. Дешевая — да. Проходимая — да. Можно починить в любом сервисе и недорогие запчасти — опять да. А что еще? А ведь понятие «автомобиль» складывается не только из этих характеристик. И, кстати, к «Шниве», пусть она и имеет модное имя Niva Travel, претензии точно такие же (для справки, эту модель под именем ВАЗ-2123 начали делать 22 года назад).
И потому, как только российский рынок немного пришел в себя после странного 2022 года, покупатели кроссоверов и внедорожников начали смотреть в сторону китайских моделей. И к середине лета стало понятно, что Niva растеряла все свое лидерство. А самым популярным автомобилем в сегменте SUV стал Haval Jolion — по данным агентства «Автостат», за семь месяцев 2023 года было куплено 23 596 таких машин. Niva Travel отстает совсем чуть-чуть (23 436 шт.), да и старая Niva недалеко (18 208 шт.).
Однако это не битва равных. Это постепенный закат наших внедорожных легенд. Он будет длиться еще долго (спасибо надо сказать низкой цене), но с каждым месяцем все больше и больше моделей будут обгонять внедорожные Lada. Например, по данным продаж за июль, сразу 4 кроссовера продавались лучше Niva: Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion, Geely Coolray и Omoda C5. И это только начало.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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