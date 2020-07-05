На майских праздниках мой сосед традиционно меняет резину: достает колеса с балкона, спускает их по два на лифте, со вкусом раскладывает во дворе вокруг машины… Всегдашние пользователи сервисов, и я в том числе, в этом сезоне ему завидовали – наши шины остались на карантине

Коронакризис, помимо очевидных убытков и потерь, дал нам ценный опыт, многому научил, открыл новые возможности. «Мир уже никогда не будет прежним», – охотно повторяют друг за другом обыватели и эксперты. Что-то, безусловно, изменится навсегда. А что то, напротив, вернется на прежнее место. Когда для выхода из дома требуется пропуск, когда регионы отгораживаются друг от друга пикетами, когда общественный транспорт становится самым опасным местом города, когда привычные сервисы не работают, на первый план выходят вечно ценные принципы, незаслуженно подвергавшиеся сомнению еще совсем недавно.

Мои летние шины ждали меня в Москве, у дилера. Сам я находился в Подмосковье. Да, знаю, что многие шиномонтажные мастерские на свой страх и риск работали, предлагая клиентам ждать на улице. И можно было бы договориться, но пропуска, лишнее общение да и дисциплина… В общем, проще оказалось подождать, завидуя соседу, который по-старинке хранит колеса у себя под боком. Я даже для себя решил: на этот раз зимние шины тоже оставлю на балконе.

Среди моих знакомых несколько человек в последние год-два отказались от собственной машины. Такси, каршеринг, метро – с одной стороны; пробки, платная парковка, внезапные траты – с другой. «Старик, это уже становится обузой, продавай свою тачку!»

Теперь, когда два месяца я смотрел из окна, как постепенно покрывались пылью малолитражки в фирменных цветах сервисов краткосрочной аренды, мой автомобиль, всегда готовый отвезти куда угодно, совсем не кажется обузой. И пусть удивительные московские власти штрафовали автомобилистов за парковку, которую следовало сделать бесплатной, и за пропуска, которые вовсе не боролись с пандемией, достоинств личного транспорта это не умаляет. Достаточно одного факта – в нем не заразишься, – чтобы не торопиться возвращаться к прежней каршеринговой беззаботности. Я, кстати, вовсе не против этого сервиса. В отличие от многих критиков я им пользовался и буду пользоваться, но никоим образом не считаю его заменой собственному автомобилю. Который остает­ся членом нашей семьи.

Пока автосалоны в Московском регионе простаивали, в соседних областях – в Поволжье, Сибири – работали. И знаете, что отметили дилеры кроме интереса к онлайн-продажам? Резкое снижение доли кредитных покупателей. Не потому, что кредит сложно оформить дистанционно, с этим как раз проблем нет. А потому, что люди не уверены в способности его обслуживать! «Одалживаешь деньги чужие, а отдаешь свои», – говорил мне когда-то мудрый коллега и… копил на машину. Кстати, вопреки очень распространенному заблуждению, покупка со стопроцентной оплатой всегда, слышите, всегда потребует меньшей суммы, чем кредит. Это не означает, что она выгоднее, но дешевле – точно.

К слову, об онлайн-продажах. Конечно, пора уже сделать приобретение машины столь же простым, как пылесоса или роутера. И столь же финансово удобным. Но пока, по опросам клиентов, от 20 до 50% из них готовы купить ее через сайт, а остальные – придут в салон. За реальным автомобилем, который можно потрогать руками, затем оплатить весомым рублем, потом залить настоящим бензином и уехать, люди в апреле-мае ездили и за тысячу километров, и за три. Например, за «Лексусами» приезжали в Тольятти, по рассказу местного дилера, и из Москвы, и из Новосибирска, несмотря на возможность купить машину дома, но онлайн. Нет, предпочли вживую, через полстраны, по-старинке… Так кому-то надежнее, приятнее и отчасти проще.

Примеряя на себя нынешние схемы интернет-торговли, отчетливо понимаю, что тоже потопаю ножками в автосалон – в реальный, чтобы пощупать машину ручками и понять – моя! Пылесос, кстати, я купил онлайн, так что не считайте ретро­градом. Просто… я на нем не езжу.

В последние несколько лет автошколы отмечали некоторое снижение числа учеников.

Основная причина та же, что и при отказе от собственной машины. С тем расширением, что и каршеринг будет недоступен. Мне это немного странно: хорошо помню, как мы буквально дрались за место в автоклассе УПК (кто помнит – были такие комбинаты в системе советского образования). Но нынешним 16–18-летним права нужны меньше, чем нам 20–30 лет назад…

Думаю, вирус вправит им мозги. И авто­школы, открывшись, испытают наплыв желающих.

Потому, что когда карантин, когда все закрыто, а ехать надо, то вновь зауважаешь такие простые, но вечные ценности, как частная собственность на автомобиль и права, чтобы рулить куда и когда хочется.

Пусть не на каждый день, пусть с пробками и дорогим бензином, собственный транспорт становится своего рода страховкой, если кроме как на нем – никуда и никогда. Так что не торопитесь сломя голову кидаться в модные, удобные, но уязвимые сервисы… То есть кидайтесь, конечно, но пусть в гараже, на стоянке, во дворе, у жены, у папы с мамой, у ребенка будет собственный, семейный (не на паях с банком) автомобиль.

Время вновь отдать должное вечным ценностям. Мир-то на самом деле всегда возвращается к прежнему.

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