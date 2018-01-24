Согласно ряду прогнозов, в ближайшие два-три десятилетия мировой спрос на автомобили резко возрастет. Но то, что будет хорошо для автопроизводителей и тех, кто наконец обретет свою первую машину, может стать очень большой проблемой для населения планеты в целом

Всемирный банк обнародовал прогноз, согласно которому к 2050 году число автомобилей в мире почти удвоится и превысит отметку в 2 млрд единиц. Если проанализировать динамику роста мирового автопарка за последние 10 15 лет, то с подобными предположениями вполне можно согласиться. Согласно статистике Международной организации автопроизводителей (OICA), ныне число машин на планете составляет около 1,3 млрд единиц. При этом только за последнее десятилетие оно увеличилось на треть (см. график). Если такие темпы сохранятся, то 2-миллиардный рубеж человечество может перешагнуть даже раньше, чем думают во всемирном банке.

«Куда же еще?!», – воскликнет измученный пробками и отсутствием парковок среднестатистический автомобилист. Однако на самом деле мировому автопарку есть куда расти. Речь идет об автомобилизации населения тех стран, где зачастую машина все еще считается роскошью и где позволить себе личное транспортное средство может весьма ограниченный круг людей.

Ненасыщенные рынки

Всемирный банк прогнозирует, что в ближайшем будущем потребление автомобилей будет смещаться в сторону стран третьего мира: уже к 2020 году более 60% глобальных продаж новых машин придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, а также на Ближний Восток и Африку.

Бурный рост продаж там будет происходить по нескольким ключевым причинам. Прежде всего потому, что распространенность частных автомобилей в странах третьего мира даже с учетом достижений ХХI века крайне низка. Сложно себе представить, но до сих пор есть государства, где личных машин практически нет. Так, согласно данным OICA, в мировом рейтинге проникновения личных автомобилей среди населения последнее место занимает африканское государство Того. В нем на 1000 человек приходится в среднем всего… два автомобиля. Та же ситуация и в Бангладеш. А, скажем, в Эфиопии личной машиной сейчас могут пользоваться 3 человека из тысячи. И даже в таких крупных державах, как Пакистан и Индия, уровень автомобилизации населения составляет соответственно 16 и 20 авто на каждую тысячу жителей. Недалеко ушли и государства Латинской Америки – в Перу, Никарагуа, Колумбии из той же среднестатистической тысячи граждан только 60 ездят на собственных машинах. Более того, в Китае, крупнейшем рынке мира, уровень автомобилизации населения составляет всего 107 единиц.

Чтобы понять, насколько это мало, сообщим, что в развитых странах аналогичные показатели уже приблизились к потолку. Так, рекорд принадлежит Монако, где на каждую тысячу жителей зарегистрировано 908 автомобилей! Второе место держат США с показателем 802 авто, в Исландии и Новой Зеландии он превышает 700 единиц. В России уровень автомобилизации населения составляет 350 машин, а в среднем по миру – 178.

Понятно, что при такой слабой насыщенности рынка потенциал продаж автомобилей в третьих странах крайне велик. И, судя по всему, как сжатая пружина спрос будет в ближайшее время распрямляться. Этому должен способствовать рост благосостояния населения в ряде развивающихся стран, который, несмотря на все кризисы, все же есть. Примером может служить Китай, где зарплаты растут и люди с велосипедов и мопедов уже пересаживаются на личные машины. Динамика рынка в этой стране впечатляет: в прошлом году в Поднебесной было реализовано 24 млн новых автомобилей, в то время как в идущих на втором месте США –17 млн, а в занимающей третье место Японии менее 5 млн.

Важным фактором растущих продаж в третьих странах является и то, что, видя в таких рынках значительный потенциал, мировые автопроизводители часть своего модельного ряда все больше ориентируют именно на них, предлагая специальные модификации. Пусть такие машины не слишком технологичны и комфортабельны, зато они могут выполнять ключевые функции перевозки людей и грузов. Неспроста все чаще встречаются сообщения о том, что где-нибудь в Индии появился автомобиль за 1–2 тыс. долларов. В ближайшее время число подобных дешевых и доступных транспортных средств в некоторых регионах мира наверняка будет расти.

Добро или зло?

Как следует воспринимать растущую мировую автомобилизацию? Хорошо это или плохо?

Однозначного ответа нет. С одной стороны, рост возможностей пользоваться личным транспортом в мире – это позитивный тренд. Те же специалисты Всемирного банка говорят о том, что рост мобильности людей играет важную социальную роль. Человеку с личной машиной легче найти работу и реализовать себя, ему становятся доступны многие социальные блага, в первую очередь более качественное медицинское обслуживание. Или, если в семье есть транс-портное средство, дети имеют больше шансов получить образование.

С другой стороны, растущая автомобилизация несет и негативные факторы. Прежде всего это удар по экологии: специалисты Всемирного банка напоминают, что сегодня 23% выбросов СО2 приходится на автомобильный транспорт, что, по мнению ученых, влияет на изменение климата. Выхлопы наносят и прямой ущерб здоровью человечества, являясь причиной различных заболеваний (особенно сердечно-сосудистых и легочных). Согласно оценке Всемирного банка, ежегодно от вредных автомобильных выбросов умирают как минимум 185 тыс. человек.

Напоминают аналитики и про безопасность на дорогах. Увы, автомобильный транспорт все еще остается источником повышенной опасности: по оценкам все того же Всемирного банка, в автоавариях ежегодно погибают 1,25 млн жителей Земли и еще 50 млн получают травмы. Кстати, в третьих странах эта проблема стоит особенно остро: по статистике, 90% смертей в ДТП происходит в государствах с низким и средним уровнем доходов, хотя при этом на их долю приходится около половины мирового автопарка.

Беспокойство вызывает и ухудшение комфорта проживания в мегаполисах, обусловленное растущей автомобилизацией. А ведь предполагается, что к 2050 году две трети мирового населения (или 5,4 млрд человек) будет жить именно в городах, многие из которых разрастаются словно на дрожжах.

Что делать?

Что предпринять человечеству в условиях продолжающегося автомобильного бума? Специалисты Всемирного банка рекомендуют принять меры по ряду ключевых направлений. Согласно официальной «дорожной карте» развития мировой мобильности этой организации, необходимо глобально улучшить доступ к социальным и экономическим возможностям через повышение доступности людей к личному транспорту. При этом транспортная сеть должна развиваться разумно и эффективно. В частности, сейчас специалисты рекомендуют обратить внимание на планирование транспортной инфраструктуры в малых и средних городах, поскольку в крупнейших мегаполисах чаще всего меры в этом направлении уже принимаются, в то время как в малых городах инфраструктура нередко развивается очень хаотично.

Немало нужно сделать и в плане улучшения безопасности дорожного движения, а также повышения «дружелюбности» машин по отношению к природе. Понятно, что с этими тезисами никто не спорит, в указанных направлениях уже давно работают многие правительства, ученые и автопроизводители. Вопрос, однако, в том, насколько эффективно можно реализовать подобные задачи? Взять хотя бы вопросы экологии. Власти развитых стран реализуют ряд мер, нацеленных на то, чтобы на дорогах появлялись максимально безвредные для природы автомобили. Мировые автопроизводители тоже создают новые технологии, среди которых ныне наиболее распространенным стал электропривод.

Но станут ли и третьи страны отвечать столь же высоким требованиям? Захотят ли жители какой-нибудь африканской или азиатской глубинки, едва наскребающие денег на свою первую машину, думать еще и о том, чтобы она была еще и экологичной, – скажем, электрической или хотя бы гибридной? Будут ли машины для таких стран такими же безопасными, как для стран развитых? И кто за это должен платить?

Увы, внятных ответов нет. А значит, в случае действительно мощного роста автомобилизации планеты ее население, скорее всего, столкнется и с новыми сложными проблемами. И думать о них нужно уже сейчас.