"Автосалон во Франкфурте 2019 Кризис жанра?"

На нынешнем Франкфуртском автосалоне вдруг вспомнился анекдот из 1990-х. О том, как зашел новый русский в Эрмитаж, побродил по залам, глянул на шедевры гениев всяческих эпох и наконец вымолвил: «Ну да, неплохо тут у вас – бедненько, но чистенько»

Никогда, никогда ранее в XXI веке франкфуртское мотор-шоу, входящее в топ-5 крупнейших мировых автомобильных выставок, не было настолько скромным. Мы говорим не о размерах выставочных стендов и не об отсутствии на них инновационных технологий, с этим как раз все в порядке. Речь об ассортименте – и малом количестве по-настоящему значимых мировых премьер, и, главное, о числе участников.

Представьте только: за мощную японскую автоиндустрию на этот раз отдувалась одна Honda, корейский автопром вынуждена была представлять Hyundai, американцы делегировали Ford, а от всей Франции нашелся лишь… Renault Captur второго поколения. Причем ради него не стали даже арендовать место в павильоне, выставив единственный экземпляр где-то на третьем этаже, в маленьком пресс-холле. Всего продукцию показали 18 автопроизводителей, включая три «экзотики» из Поднебесной, притом что, например, на российском рынке даже после всех кризисов и санкций работает более 50 марок. Навскидку мы насчитали как минимум два десятка мировых брендов, в 2019-м проигнорировавших Франкфурт.

И это на автосалоне, всегда считавшемся невероятно важным и престижным. Здесь в разные годы европейцы впервые узнавали о многих китайских марках, тут дебютировали будущие бестселлеры японских и корейских брендов, как правило, старалась организовать свой стенд тольяттинская Lada, и даже ставшая впоследствии посмешищем российская Marussia именно во Франкфурте анонсировала старт своих продаж – такой ход воспринимался как очень солидный и беспроигрышный.

Теперь, судя по всему, праздник мирового автопрома на немецкой земле в прош­лом. Ведь даже местные производители вынуждены скромничать: там, где концерн Daimler всегда расставлял на нескольких этажах десятки легковушек, ныне пришлось лицезреть примеры перспективных технологий, экспозиция Opel оказалась раза в три меньше, чем площади соседней Hyundai, а верхняя часть двухэтажного стенда BMW в пресс-день вообще с грохотом обрушилась, чудом не прихлопнув никого из зрителей или персонала, зато родив немало «черных» шуток по поводу надежности баварской марки. Пожалуй, из немецких брендов лишь представители вольфсбургского концерна – Audi, Porsche, Volkswagen – сумели удержать уровень предыдущих лет, а ингольштадтцы так вообще заполонили стенд новинками – от смелых концепт-каров до актуальных рестайлинговых версий.

Однако все это не стало полной неожиданностью – тенденция просматривается уже ряд лет. Автопроизводители стали осознавать, что выставки – своего рода черная дыра, засасывающая астрономические суммы, и если нет реальных новинок, то это лишь трата денег. Теряют интерес к автосалонам и клиенты – с одной стороны, к главным экспонатам в публичные дни не пробиться (да и вообще просто обойти крупное мотор-шоу за день – то еще испытание), с другой – у самой активной, молодой, части потенциальной клиентуры в принципе падает интерес к машинам: каршеринг, авто по подписке, велосипеды и электросамокаты делают свое дело. Как результат, о кризисе жанра классической автомобильной выставки еще пару лет назад начали говорить организаторы Детройтского автосалона, а год назад в Париже, тоже входящем в категорию важнейших мотор-шоу, вдруг недосчитались очень многих брендов. Тогда некоторые сочли это случайностью, стечением обстоятельств, но нынешний Франкфурт тренд на закат автосалонов в прежнем виде подтвердил.

Понятно, что пришло время искать какие-то новые форматы, и франкфуртцы уже сейчас попытались это сделать: на территории выставочного центра огромные площади были отданы под трассы внедорожных тестов, на улице и в павильонах публике предлагались увлекательные симуляторы, образцы работы инновационных технологий, используемых в автомобилях, и даже коллективные экскурсии по экспозициям с хорошо подготовленными гидами (прямо как в музее).

Тем не менее будем утверждать, что Франкфуртский автосалон 2019 все-таки оказался эффективным (как минимум для экспертов отрасли). Во-первых, он стал площадкой для ряда весьма значимых премьер (Land Rover Defender, Honda e, Volkswagen ID.3, Audi RS 7 Sportback, Mercedes-Benz GLE Coupe, с некоторой оговоркой Porsche Taycan, официально представленный несколькими днями раньше). Во-вторых, выставка подтвердила ряд ключевых технологических тенденций. Прежде всего повальную электрификацию в Европе, пошаговый переход на беспилотники, тотальную цифровизацию машин, все больше становящихся гаджетами на колесах, отход от дизайнерских канонов и традиций ради привлечения молодых клиентов.

Впрочем, компании вынуждены думать и о том, как удержать людей старшего возраста – неспроста некоторые новые модели эксплуатируют элементы стиля машин прошлого столетия, а сразу несколько премиальных брендов вдруг начали возвращать свои некогда популярные цвета кузова, существовавшие еще до эры «металликов». Однако на том остановимся, ведь о тенденциях в дизайне – наш следующий материал.

Дизайн – дело техники

Знакомясь с серийными и перспективными новинками, представленными на автосалоне, мы получили возможность оценить тенденции в дизайне

Стиль новых автомобилей сегодня определяют – внедрение электрического привода, беспилотных технологий, появление инновационных материалов и… ностальгия по моделям прошлого.

Спортивная форма

За отсутствием на мотор-шоу стендов именитых ателье и эксклюзивных суперкаров роль шоу-стопперов в разряде «спортивных дисциплин» взяли на себя новинки Porsche и Lamborghini. И тут электрический Porsche Taycan невольно сравниваешь с родоначальником сегмента – Tesla Model S. В немецкой новинке сильнее отсылка к историческим корням, причем такие фамильные черты в буквальном смысле дорогого стоят. Так, чтобы обеспечить характерную низкую посадку, пришлось предусмотреть выемки в аккумуляторной батарее, расположенной в автомобилях такого класса в подполье. Бумеранги вокруг фар в стиле концепта Mission E – как ни крути, дизайнерская новация, но она вписывается в логику развития корпоративного стиля, как и лаконичный монофонарь на крышке багажника. В салоне классические приборы сдают позиции, но еще держатся. Последний оплот – аналоговый хронограф в центре передней панели. Хотя надо признать, что цифровая архитектура удачно вписалась в привычный мир Porsche – с классическим трехспицевым рулем, спортивными ковшеобразными креслами и высоким центральным тоннелем, усиливающим ощущение низкой посадки.

Первый в истории Lamborghini гибридный суперкар Sian – еще одно дизайнерское откровение Франкфурта. Нагромождение аэродинамических элементов, мощные воздухозаборники и острые кузовные грани не дадут усомниться, что перед вами – экстремал. Вместе с тем итальянцы следуют трендам на укрупнение ключевых элементов экстерьера и, как и коллеги из Porsche, черпают вдохновение в историческом наследии. Скажем, крупные Y-образные диодные элементы фар отсылают к концепту Lamborghini Terzo Millennio 2017 года. Еще один стильный атрибут – прозрачная крышка моторного отсека Periscopio – навеян схожей конструкцией классической модели Countach. В дизайне салона также использована фамильная стилистика: линии Y-образной формы, шестиугольники, трапеции, тумблеры в самолетном стиле. В отделке же широко применяется карбон, спортивные сиденья обшиты двухцветной кожей, а экран мультимедиа получил модную вертикальную ориентацию. Кстати, тираж Sian составит лишь 63 экземпляра – в честь года основания бренда.

Ностальгия и футуризм

Настоящий фурор произвело новое поколение легендарного Land Rover Defender. Чувство ностальгии по модели, увидевшей свет в середине прошлого столетия, рождают – знакомый силуэт с короткими свесами, задняя распашная дверь с запаской, фирменные окна Alpine Light в крыше и характерные «кирпичи» фар. В то же время фаски бамперов, капота и бортов изящно скруглили в угоду аэродинамике и безопасности пешеходов.

В интерьере, исполненном в стиле конструктивизма, тоже ощутим брутальный дух предшественника. Формы передней панели и центрального тоннеля нарочито грубоваты, а головки болтов, скрепляющие панели, оставлены на обозрение как декоративный элемент. Материалы же отделки (текстиль на основе шерсти Kvadrat, набор добротных кожаных покрытий, дуб, ореховое дерево) окончательно и бесповоротно переводят «вояку» в премиум-сегмент.

В свою очередь, эффектное гибридное купе BMW Vision M NEXT – это современная интерпретация суперкара M1 конца 1970-х и намек на грядущее электрокупе i8 нового поколения. Пропорции текущего i8 сочетаются в концепте с футуристическими элементами типа подъемных дверей, остроугольной лазерно-люминофорной фронтальной оптикой и фонарями, в которые в дань уважения модели M1 интег­рированы логотипы марки. В салоне преобладают простые геометрические формы, кокпит ориентирован на водителя. Перед ним – штурвал и цифровая «приборка» с функцией дополненной реальности. Ковше­образные сиденья выполнены из пены, принимающей форму фигуры владельца.

Восточный минимализм

В свою очередь, электрохэтчбек Honda е эксплуатирует стилистику нео­ретро, приправленную восточными мотивами. По словам дизайнеров, они вдохновлялись Civic образца 1979 года. Электромобиль отличают плавные очертания, круглые светодиодные фары и фонари, равно как и футуристические решения, позаимствованные у одноименного концепта. Речь прежде всего о закамуфлированных дверных ручках и видеокамерах, использованных вместо внешних зеркал. В салоне царит минимализм, характерный для японского традиционного интерьера с той поправкой, что это «жилище» тотально «оцифровано». Во всю длину передней панели вытянулись сенсорные экраны.

Ощутим и легкий налет аскетичности. К примеру, в Honda e только четыре посадочных места, спинка дивана цельная, центрального подлокотника в принципе нет, а декор куда более простой, чем у концептуальной версии: деревянные вставки сохранились, но вместо металла, алькантары и кожи использованы преимущественно пластик и текстиль. Впрочем, оно и понятно – современный ритм жизни диктует свои правила.

Премиальный фейерверк

Из 30 экспонатов, представленных маркой Audi на Франкфуртском автосалоне, 17 машин были показаны широкой публике впервые. Конечно, не обошлось на стенде ингольштадтцев и без мировых премьер – в этом статусе на выставку прибыли серийный RS 7 Sportback второго поколения и концептуальный AI:Trail

Насколько зажигателен Audi RS 7 Sportback, свидетельствует уже то, что создана эта элегантная пятиместная модель в недрах подразделения Audi Sport GmbH. Впрочем, о неординарности машины говорят и технические данные: 600-сильный 4-литровый двигатель V8 способен ускорить автомобиль до «сотни» всего за 3,6 с, а «максималку», ограниченную электроникой, при выборе пакета Dynamic легко довести с 250 до 280 км/ч. Причем на дороге этот «немец» может еще и разгонять соседей по потоку… звуком – он настраивается с помощью системы Audi drive select. Хотя машина в состоянии двигаться и почти бесшумно, в чем ей помогает умеренный гибрид (MHEV) и 48-вольтная бортовая электросистема. С их помощью новый RS 7 Sportback рекуперирует энергию или же движется накатом, экономя топливо.

Сбережению бензина (до 0,8 л/100 км) способствует и функция отключения цилинд­ров. При средних и небольших нагрузках на мотор она в доли секунды деактивирует четыре из восьми цилиндров, которые при этом работают как газовые пружины практически без каких-либо потерь. Что же касается трансмиссии, то здесь применен 8-диапазонный «автомат» tiptronic с оптимизированными моментами переключения передач и новой противобуксовочной функцией. Само собой, этот «спортсмен» не мог обойтись и без фирменного постоянного полного привода quattro.

Показательно, что адаптивная пневмоподвеска с регулируемыми амортизаторами входит уже в базовое оснащение новинки, благодаря чему и без того пониженный на 20 мм клиренс на скорости свыше 120 км/ч становится еще меньше – автомобиль дополнительно «приседает» на добрый сантиметр. Однако это «упражнение» – не догма: водитель при желании или необходимости сам может приподнять кузов машины над дорогой. Кроме того, на выбор покупателям доступно более трех десятков других ассистирующих систем, способных обеспечить максимальный уровень комфорта и безопасности в пути. В отличие от первого поколения модели новый Audi RS 7 Sportback впервые предлагает заднее трехместное сиденье (имея и двухместный вариант), объем багажника теперь составляет 535 л (и 1390 л при сложенном диване), а крышка багажника стандартно оснащается электроприводом.

Еще один шоу-стоппер франкфуртского стенда ингольштадтцев – концепт-кар Audi AI:TRAIL. При его создании инженеры марки ставили задачу показать, как технологии автономного вождения и электропривод могут сочетаться с внедорожными возможностями. Автомобиль, оснащенный четырьмя электрическими двигателями, весомым пакетом электронных ассистентов, системой автопилотирования и эффективным полным приводом, нацелен на преодоление разных преград – от более чем полуметровых бродов до скалистых гор, заснеженных лесов и песчаных дюн. При этом кузов чрезвычайно жесткий и одновременно легкий (всего 1750 кг), что было достигнуто за счет использования высокопрочной стали, алюминия и углепластика.

Предполагается, что на дорогах и слегка пересеченной местности запас хода, обеспечиваемый литий-ионной батареей, может достигать не менее 400–500 км, и даже на экстремальном бездорожье он вряд ли опустится ниже 250-километрового показателя. Кроме того, AI:TRAIL получил функцию автопилотирования 4-го уровня (выше – только 5-й, к которому отнесены беспилотники, у которых даже нет руля). Дизайн же этого автомобиля создавался с тем, чтобы его пассажиры получили максимальную обзорность, столь необходимую при путешествиях по неизведанным местам.

Что касается других новинок Audi, то марка представила их на любой вкус. Повышенным вниманием, частности, пользовались Audi A4, полностью обновленный Audi Q7, а также Q3 Sportback и харизматичный RS 6 Avant.

Любомир Найман, глава марки Audi в России

Главная серийная новинка Audi на Франкфуртском салоне – новое поколение модели RS 7 Sportback. Чем она привлечет клиентов?

Прежде всего самой философией спортивной линейки бренда, в основе которой лежит стремление к максимальной производительности и совершенству. К слову, в этом году бренд с четырьмя кольцами отмечает 25-летний юбилей с момента выхода на рынок первой модели RS. Автомобили линейки RS – это впечатляющая мощь и динамика, необыкновенный драйв и самые яркие эмоции. RS 7 Sportback второго поколения предлагается с двигателем 4.0 TFSI с двойным турбонаддувом и технологией умеренного гибрида, развивающим 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Но это не единственный сюрприз для поклонников адреналина и скорости – во Франкфурте мы также впервые показали новый Audi RS 6 Avant, который отличается непревзойденной динамикой и высоким уровнем практичности. Новый RS6 Avant также оснащен 600-сильным двигателем 4.0 TFSI. Эта модель – своего рода икона: выглядит необычайно сбалансированно и динамично, а на дороге – просто пуля. Планируем вывести оба автомобиля на российский рынок в первой половине 2020 года.



Какие еще новинки ждать россиянам?

Уже в октябре стартуют продажи Audi Q3 второго поколения, следом появятся новые Q7 и обновленные А4. Также готовимся привезти в Россию первый кросс-купе Audi – модель Q3 Sportback , ну и, разумеется, полностью электрический Audi e-tron. Кроме того, представим практически полностью обновленную линейку спортивных моделей S и RS – S4, S6, S7, S8, SQ7, SQ8, RSQ3, RS6, RS7.



То есть наконец получим ваш электрокар. Когда это случится?

Согласно планам первая партия автомобилей появится в России ближе к лету. Дилеры начнут показывать их клиентам – люди смогут протестировать электромобили, познакомиться с технологией. Одновременно необходимо решать комплекс других вопросов, в первую очередь связанных с инфраструктурой, в частности, с зарядными станциями. Я убежден, что рано или поздно электрокары станут очень популярными в России, как электрические самокаты нынешним летом. Так что у Audi серьезные намерения развивать это направление.



На стенде бренда всех привлекал экспонат, который журналисты окрестили «луноходом»…

Это концепт AI:TRAIL. Он демонстрирует, как быстро технологии идут вперед. Несколько лет назад мы говорили об электрокарах, думая, что они появятся лишь в отдаленном будущем. Но электромобили Audi уже почти год успешно реализуются в Европе. В 2020 м линейка e-tron пополнится моделями e-tron GT и e-tron Q4, а в 2025 году объем европейских продаж чистых электрокаров марки достигнет почти 40%. Технология AI показывает, в каком направлении автомобили Audi будут развиваться дальше. Прежде всего речь об автопилотах. Наши исследования показали, что сегодня около 50% потребителей готовы в той или иной мере использовать автономное вождение. Понятно, что люди, которые любят вождение, не откажутся от управления автомобилем и через десять лет. Но и они в тех или иных ситуациях предпочтут поработать, почитать книгу или посмотреть кино в дороге. Думаю, подобные модели массово появятся в диапазоне пяти, максимум десяти лет.



Какие инновационные технологии больше всего впечатляют лично вас?

В первую очередь, мгновенная передача и обработка просто колоссальных массивов данных с множества радаров, датчиков и камер. Современная машина – это уже больше, чем компью­тер. Плюс комплекс электронных ассистентов, помогающих удерживать автомобиль в полосе, заранее тормозить перед поворотом, сохранять дистанцию, экстренно останавливаться – быстрее, чем может среагировать водитель. Системы активной без­опасности уже серьезно превосходят комплексы пассивной безопасности, причем инженерия в этом направлении продолжает интенсивно развиваться. Надеюсь, совсем скоро мы увидим еще более удивительные решения.

Возведенный в культ

Притом что экспозиция Jaguar Land Rover на мотор-шоу была как всегда масштабной, внимание всех посетителей оказалось приковано практически к одной модели – Defender, признанной одной из важнейших премьер Франкфурта

Этого момента фанаты легендарного автомобиля ждали много лет: предшественник, давший название всему бренду Land Rover, выпускался с некоторыми доработками и модернизациями аж с 1948 года, а в январе 2016-го вообще был снят с производства. И лишь теперь публике показали совершенно новую модель. Новую настолько, что многие ее системы, прежде всего электроника, не что иное, как задел на будущее для всех последующих продуктов двух британских марок. Впрочем, с какой стороны на этот автомобиль ни посмотри, увидишь выдающиеся решения.

Казалось бы, что может быть общего в дизайне машин, созданных с 70-летним перерывом? Однако стилисты из Land Rover сумели сохранить узнаваемый силуэт культовой модели, одновременно сделав ее современной, элегантной и эффективной как с точки зрения аэродинамики, так и внедорожного потенциала. Сочетание «квадратных» форм и рубленых поверхностей здесь органично совмещается с высокотехнологичными решениями – диодной оптикой, датчиками и камерами, инновационными материалами. Сохранив традиционные для модели версии – Defender 110 и 90, новинка теперь сформировала целое семейство. Автомобиль на длинной базе, имеющий пять дверей и доступный с конфигурацией сидений 5+2, легко может конкурировать с более крупными соперниками, в то время как трехдверный «90» й – образец компактного SUV, хотя в его салоне могут разместиться шестеро. Чуть позже появятся и двухместные коммерческие модификации.

Важнейший компонент модели – готовность к езде по самому суровому бездорожью. Конструкторы упорно добивались лучшей в классе внедорожной геометрии. Теперь автомобиль способен похвастаться углами въезда, рампы и съезда в 38, 28 и 40° соответственно (для версии «110»), его дорожный просвет достигает 291 мм, а глубина преодолеваемого брода может составлять внушительные 90 см. Рассказывая «Автопанораме» о шасси, Стюарт Фрит, главный конструктор нового Defender, подчеркнул: «У нас сейчас самые прочные рычаги подвески на рынке, самые большие втулки шаровых соединений. Мы тестировали автомобиль на танковом полигоне в Англии. Поверьте, там жуткая трасса, но она стала лучшим испытанием для машины».

Поведал г-н Фрит и о том, на что ориентировались инженеры, когда конструировали новую модель: «В качестве ключевых конкурентов мы рассматривали Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz G-Class. Дело в том, что Wrangler, например, очень хорош на валунах, но так себе едет по песку, где как раз отлично ведет себя Land Cruiser Prado, а Mercedes-Benz в принципе очень сбалансирован. Мы для себя это назвали десятиборьем – десять внедорожных дисциплин, в каждой из которых наш автомобиль должен был стать лучшим: камни, влажная трава, грязь-колея, снег, песок, брод… Единственное, где в итоге оказались не лучше других, а равными, так это на валунах с Jeep. Во всем остальном точно превосходим конкурентов. Кстати, это был первый вызов. Второй состоял в том, чтобы за рулем Defender было приятно ездить и по асфальтовым дорогам».

Британцы утверждают, что им удалось решить и последнюю проблему. Этому способствуют новейшая полностью алюминиевая платформа D7x, множество интеллектуальных ассистентов, продуманный, эргономичный салон, комфортное шасси (в том числе с опциональной электронной пневматической подвеской, где адаптивные амортизаторы отслеживают движения корпуса до 500 раз в секунду и моментально оптимизируют настройки).

На российский рынок новый Land Rover Defender выйдет в 2020 году с тремя моторами: дизельными 4-цилиндровыми мощностью 200 и 240 л.с. и 6-цилиндровым бензиновым с технологией мягкого гибрида, развивающим 400 л.с. Все двигатели сочетаются с 8-диапазонным «автоматом» и 2-ступенчатой раздаточной коробкой.

Алекс Хеслоп, директор Jaguar Land Rover по электронике и программному обеспечению

Старый Defender был выносливым, но простым с точки зрения конструкции. Теперь же у него продвинутые электронные системы…

Я вам скажу больше, эта электронная архитектура совершенно новая, созданная с нуля. И теперь все новые модели Jaguar Land Rover будут использовать именно ее.



Зачем понадобилось создавать такую систему?

Меняются ожидания клиентов, их требования к функциональности автомобиля. Поэтому нужно придумывать что-то новое и развивать компьютерные аспекты. Сейчас ведь появилось фактически третье измерение – подключение машины к Интернету, к внешним информационным технологиям. Мы ставили задачу сделать так, чтобы все это работало всегда и везде, обеспечивая постоянную связь водителя с автомобилем, помогая человеку управлять машиной в любой ситуации и гарантируя максимальную безопасность.



И как это работает?

В новой архитектуре мы впервые соединили три разные компьютерные системы. Первая – информационно-развлекательная. Вторая – ассистенты вождения, где нужно было соединить все датчики, камеры, радары, а также внешние источники информации, с помощью которых контроллер в итоге создает общую модель того, что в данный момент окружает автомобиль – покрытие, ландшафт, препятствия, другие участники дорожного движения. Третья система воздействует на контроль движения, торможения и руления машиной.



Defender – автомобиль для экстрима. Но чем больше технологий, тем больше риска, что где-нибудь вдали от цивилизации что-либо сломается и машина встанет…

Да, риск есть. Мы постарались минимизировать его за счет обширных испытаний. Прежде всего, проверили проводку электрической системы – маршруты кабелей, их защищенность от коррозии и механических повреждений, герметичность. Затем уровень самой системы – программного обеспечения, электронных контуров. Кроме того, тестировали электронику на действие вибраций, сильного перегрева и морозов, электромагнитных излучений. Последний элемент – программная совместимость. У нас около 20 стендов, где воспроизводится сочетание различных функций, на них мы провели порядка 500 тыс. тестов.



Считаете, стендовых тестов достаточно?

Компания инвестировала около 40 млн фунтов стерлингов в испытательные стенды третьего, четвертого и пятого уровней. Третий уровень – это центральный контроллер и датчики. На четвертом уровне соединяется уже несколько процессоров в пакете с разными датчиками. Пятый – отображение всего автомобиля. Мы называем эти стенды жизненно необходимыми. На них можно проверять все компоненты, взаимодействие абсолютно всех систем, осуществлять подключение к вычислительному «облаку». К примеру, проверили ассистенты вождения в реальных условиях, а потом записанные данные ввели в компьютер и далее воспроизводим тест на стенде.



И все-таки тот или иной блок вдруг может заглючить…

Именно поэтому мы предусмотрели удаленное обновление программ практически в любой точке Земли, если там нет Интернета, это можно сделать при помощи спутникового телефона. Имею в виду электронику, которая на 80% связана с программным обеспечением и лишь на 20% – с механическими факторами, к примеру, с исправностью датчиков.



Насколько сложны эти системы для пользователей?

Мы много работали над тем, чтобы упростить интерфейс, сделать его интуитивным. Немало полезного извлекли из тех же смартфонов и планшетов. Изучали разные операционные системы, стремясь максимально снизить когнитивную нагрузку – время, которое уходит на то, чтобы понять, как нужно действовать в том или ином случае. Ведь чем больше делаешь интуитивно, тем лучше можешь сосредоточиться на самом вождении. Хороший пример – то, как новый Defender отображает круговой обзор с камер. Все изображения с них соединяются, и получается трехмерная картинка с перспективой.



Долго трудились над этим проектом?

Шесть лет назад начали обсуждение концепции, а спустя год приступили к непосредственной работе.

Фамильные ценности

Концептуальный представительский электроседан, серийный электрический микроавтобус, драйверский среднеразмерный купе-кроссовер, рестайлинговые электрокары smart – лишь часть новинок концерна Daimler на Франкфуртском автосалоне

Стенд Daimler AG на этом мотор-шоу стал по традиции самым крупным. Собственно, это и не стенд, а целый многоэтажный павильон. Серийные и концептуальные новинки брендов Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach и smart расположились на нескольких ярусах одного из зданий выставочного центра. А в числе главных шоу-стопперов экспозиции концерна – кроссовер GLE Coupe нового поколения. Стиль главного соперника BMW X6 остался стопроцентно узнаваемым, однако ветровое стекло установлено под большим наклоном, в результате чего коэффициент лобового сопротивления снизился на 9%.

Еще принципиальнее, что у GLE и GLE Coupe отныне разная колесная база – в купеобразном SUV она на 60 мм меньше, что связано с усилением акцента на спортивность. В то же время заметно увеличение длины (+39 мм) и ширины (+7 мм), а межосевое расстояние составляет 2935 мм (+20 мм). Как следствие, в салоне ощущается прибавка пространства. Багажник тоже стал чуть вместительнее (655 л, +5 л), а погрузочную высоту уменьшили на 60 мм для большего удобства.

Спортивные сиденья устанавливаются в этой модели уже в «базе», передняя панель по умолчанию отделана биокожей, а 12,3-дюймовые «приборка» и мультимедийный экран объединены в единый блок. На старте продаж для GLE Coupe выделят 2,9-литровый турбодизель в исполнениях 272 и 330 л.с., 9-диапазонный «автомат» и подключаемый полный привод. Штатно предлагается пружинная подвеска со спортивными настройками, в качестве опции доступны пневмоподвеска Airmatic и высокотехнологичный вариант E-Active Body Control, где артикуляция каждого колеса индивидуально контролируется электроникой.

Еще один дебютант – Mercedes-AMG GLB 35 4Matic – выставил напоказ оригинальные бамперы и решетку радиатора с вертикальными «прутьями». В салоне, который за доплату может быть 7-местным, установлены спортивный руль и передние сиденья с развитым профилем. За ускорение отвечает 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 306 л.с., работающий в связке с полным приводом AMG Performance 4Matic и 8-ступенчатым преселективным «роботом». Штатно предлагается система выбора режимов движения с алгоритмами Slippery, Comfort, Sport, Sport+ и Individual, опционально – адаптивная подвеска AMG Ride Control.

А вот концептуальный электроседан Vision EQS смотрит в будущее, которое стратеги немецкой марки представляют только электрическим: к 2039 году Mercedes-Benz планирует отказаться от разработок моделей с двигателями внутреннего сгорания. Кузов будущего флагмана электрической линейки EQ выполнен из стали, алюминия и углепластика, вместо внешних зеркал используются видеокамеры, светотехника на основе диодов интегрирована в кузов, а внешние дверные ручки отсутствуют как класс. Пара электромоторов суммарной отдачей 476 л.с. позволяют прототипу ускориться до 100 км/ч всего за 4,5 с, а запас хода на одной зарядке достигает 700 км.

Наконец, еще один интересный концепт – Mercedes-Benz GLE ESF. Это ходовой прототип для тестирования фирменных систем безопасности будущего. В числе прочего новинка, созданная на основе кроссовера GLE, получила технологию ремня безопасности со встроенными надувными подушками, а также подушки безопасности в районе головы и детские сиденья особой конструкции с собственными преднатяжителями ремней и элементами защиты от бокового удара. Внешне панели GLE ESF позволяют этому SUV информировать пешеходов и соседей по потоку о возможных опасностях, а бортовой робот автоматически выезжает из панели пола и отмечает на дороге место ДТП (если оно произошло) с помощью предупреждающего треугольника. Кстати, некоторые из таких систем мерседесовцы обещают уже в ближайшее время внедрить в новые серийные модели.

Андреас Цуган, директор департамента разработок SUV Mercedes-Benz

Ваш бренд во Франкфурте показывает много кроссоверов. Тем самым вы реагируете на спрос?

Действительно, налицо мощный тренд – рост сегмента SUV во всех странах. Клиенты меняют свои предпочтения, переключаясь на кроссоверы с седанов и хэтчбеков. Для всех этих людей у нас есть диверсифицированные предложения. Например, автомобилистов, ранее предпочитавших E-Class, мы привлекаем новым GLE. Этот автомобиль интересен в первую очередь своими внедорожными возможностями, вместительным салоном и багажником. А тех, кто прежде выбирал большие лимузины, заинтересует полноразмерный кроссовер GLS, который устанавливает новые стандарты в сфере ездового комфорта, снижения внешних шумов и простора. Что же касается новинки GLE Coupe, то с ней мы рассчитываем завоевать клиентов, ориентировавшихся на спорткары.



Значит, колесная база GLE Coupe в сравнении с донорским GLE укорочена как раз ради спортивных повадок?

Точно! В отличие от всех конкурентов в купеобразной версии модели мы использовали укороченную колесную базу. Это хороший задел для будущих AMG-версий и основа для более спортивных ездовых характеристик. В то же время форм-фактор купе – это красота. Люди, приобретающие купе, отдают дань моде, лайфстайлу, и, соответственно, в этом автомобиле менее выражен акцент на простор сзади и в багажнике, зато дизайнерам с короткой колесной базой проще работать в стилистике купе.



Выходит, в GLE Coupe в какой-то мере пришлось жертвовать комфортом?

Этого мы стремились избежать и, чтобы обеспечить фирменный уровень комфорта, повысили жесткость кузова. Серьезное внимание было уделено и шасси: лучше всего работает подвеска E-Active Body Сontrol, которая даже при оснащении автомобиля низкопрофильными 22-дюймовыми шинами обеспечивает высокий ездовой комфорт.



Кроссовер с подключаемым гибридным приводом GLE 350 de – редкое сочетание электромотора и дизельного двигателя. «Дизельгейт» не подкосил это направление?

В Европе мы располагаем широкой гаммой дизельных моторов, и все они отвечают жестким стандартам Euro 6d, которые вступят в силу только в конце 2020 года. Это лучшее решение в плане экологии, которое можно предложить клиентам. Когда мы решили сочетать плагин-гибрид с дизелем, то ориентировались в первую очередь на Европу, ведь европейский рынок – это прежде всего дизель. Для наших клиентов в Старом Свете очень практичное решение: новая гибридная модификация GLE 350 de имеет запас хода на электротяге 160 км, а значит, в городе можно использовать автомобиль как электрокар и ездить на одной зарядке. Запас же хода при совместной работе дизельного и электрического моторов достигает 1000 км. Кроме того, модель может транспортировать прицеп снаряженной массой до 3,5 т. Как видите, такой гибрид – машина для людей, желающих эксплуатировать ее долго и ездить на большие расстояния без каких-либо технических проблем. Кстати, в следующем году мы представим гибридные модификации для США и Китая, где электромотор сочетается с бензиновым двигателем.



А как же информация о том, что концерн Daimler планирует отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2039 году?

Это коснется не всех рынков. В зависимости от потребностей той или иной страны мы, как и прежде, будем предлагать альтернативу. Ведь Mercedes-Benz – компания глобальная и должна обеспечивать высокую степень удовлетворенности клиентов в любой точке планеты. Запросы у всех разные, но принято решение учитывать все интересы, поскольку жизнь не меняется во всех уголках мира одинаково и одновременно. Нельзя отказаться от клиентов в Азии или Америке просто потому, что принята какая-то иная стратегия в Европе. У нас много различных технологий, и все они совершенствуются. К примеру, есть технологии водородных двигателей, электрических силовых установок, и при этом мы улучшаем двигатели внутреннего сгорания и гибриды.

Третьим будет!

Электрохэтчбек ID.3 в Volkswagen считают третьей по значимости моделью в истории бренда – цифра в названии говорит именно об этом (первыми двумя признаны Beetle и Golf). Да и размерами новинка похожа именно на Golf – она лишь на пару миллиметров короче. При этом колесная база у ID.3 на 140 мм больше за счет расставленных по углам кузова колес. Соответственно, здесь очень просторный по меркам гольф-класса салон, да и багажник вполне приличный – 380 л. Volkswagen ID.3 стал первой машиной, построенной на новой модульной платформе MEB, спроек­тированной специально под электрокары. Тяговая батарея интегрирована в силовую структуру кузова, а двигатель расположен сзади. То есть модель имеет задний привод, но в будущем возможны и все ведущие колеса. Мощность электромоторов – 150 или 204 л.с. Заявленный запас хода сос­тавляет 330, 420 или 550 км в зависимости от емкости тяговой батареи. Первой в продаже появится приветственная версия ID.3 1ST с отдачей 204 л.с., запасом хода 420 км и максимальной скоростью 160 км/ч. Ее владельцы получат бесплатную зарядку на год.

По-французски говоря

Renault Captur второго поколения (как и его предшественник) в Россию не приедет – это европейская модель. Однако она дает представление о трендах в дизайне бренда, тем более что внешний вид кроссовера изменился сильно. Особенно впечатляет необычная С-образная форма фар и фонарей. Примечательно, что для модели предлагается аж 90 (!) комбинаций цвета кузова и окраски крыши. Новинка построена на модульной платформе CMF-B, получившей 85% новых компонентов. Компактный SUV прибавил около 10 см в длину и 2 см в ширину при неизменной высоте. Колесная база выросла на 3,3 см. Салон с «торчащим» в центре консоли планшетом имеет 18 вариаций цветовых решений. Новые передние кресла получили более длинные подушки, а задние сиденья отодвинуты от передних на 17 мм дальше прежнего. Объем багажника вырос до 536 л, что на 81 л больше, чем у машины первой генерации. Новый Captur оснащается бензиновыми (от 100 до 155 л.с.) и дизельными (от 95 до 115 л.с.) двигателями, которые сочетаются с 6-ступенчатой «механикой» либо с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Куда уж больше?

BMW Concept 4 дал представление о том, как будет выглядеть купе 4-й серии, премьера которого ожидается в 2020 году. А также ответ на вопрос о том, что тщательно скрывали за сильно закамуфлированным «носом» прототипов будущей новинки. Оказывается, там прятались огромные «ноздри» решетки радиатора. Они столь велики, что номерной знак придется крепить непосредственно на них – других вариантов просто нет. На фоне этого дизайнерского хода меркнет даже решетка радиатора рестайлинговой 7-й серии, о размере которой не высказался лишь ленивый (видимо, теперь и ленивые не смогут промолчать). Хотя дизайнер концепта хорват Домагой Дукеч говорит о преемственности с совсем старыми моделями BMW. Действительно, радиаторная решетка Concept 4 по форме похожа на «ноздри» модели BMW 328, выпускавшейся в 1930-х. Впрочем, этот гипертрофированный элемент экстерьера успешно отвлек внимание от самого настоящего святотатства – у концепта отсутствует фирменный «изгиб Хофмайстера». Тот самый характерный уголок заднего окна, что почитаем всеми поклонниками марки.

Вперед, в… прошлое

Концепт-кар Hyundai 45 отдает дань уважения концептуальному автомобилю 45-летней давности Hyundai Pony Coupe и предвещает новую эпоху, направленную, как говорят в компании, на «электрификацию, автономные технологии и интеллектуальный дизайн». По мнению корейцев, возврат в прошлое имеет важное значение для движения вперед. В далеком 1974 году Pony Coupe стал культовым автомобилем благодаря бескаркасному кузову и легкой конструкции, вдохновленной самолетами 1920 х. Новый концепт имеет ромбовидный силуэт с подчеркнуто простыми формами и одинаковыми углами наклона передней и задней стоек крыши, равных, конечно же, 45°. По низу дверей электрокара смонтированы диодные полоски, показывающие уровень заряда батареи: владелец будет знать степень заряда еще на подходе к машине. Система кругового обзора оснащается скрытыми камерами, имеющими уникальный механизм очистки – поворотный модуль, вращающий объектив вокруг щетки. Салон оборудован замаскированными проекционными дисплеями, показывающими изображение прямо на панелях интерьера.