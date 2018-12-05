Впервые появившийся на мировом рынке ровно 25 лет назад, KIA Sportage в нынешнем году стал как никогда ранее привлекательным, динамичным и инновационным. Теперь это могут оценить и россияне

Самая популярная модель бренда. Такой титул дорогого стоит. В случае с брендом KIA он безраздельно принадлежит кроссоверу Sportage, представленному уже в четвертом поколении. Представьте только, в 2017 году по всему миру было продано более 450 тыс. этих машин, то есть каждые 69 секунд где-то на планете кто-то покупал именно такой автомобиль. Впрочем, в 2018-м этот тренд продолжился, и уже весной компания произвела 5-миллионный экземпляр своего компактного кроссовера. Одновременно он стал и лидером российского сегмента C-SUV, обойдя по популярности столь сильных конкурентов, как Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson…

Заметим, это случилось до того, как публике показали модернизированную версию модели. Однако сейчас она уже представлена в салонах официальных дилеров – еще более комфортабельная, «умная», функциональная, разнообразная.

На пути к лидерству

В 2019 году компания KIA Motors отпразднует свое 75-летие. Для автопроизводителя глобального масштаба возраст, с одной стороны, почтенный (опыта накоплено немало), с другой – не слишком большой, чтобы почивать на лаврах и тормозить в развитии. Благодаря этому бренд KIA способен дать фору многим другим маркам в том, что касается энергии продвижения моделей, расширения целевой аудитории, повышения качества и надежности продуктов.

Пример Sportage в этом отношении показателен. В 1993 году он стал первым кроссовером в линейке KIA, начав приучать клиентов к SUV. В 2004-м им было предложено второе поколение модели, созданное с чистого листа и в еще большей мере отвечавшее запросам тех, кто хочет совместить лучшие качества городских машин и практичных полноприводных автомобилей. Еще через шесть лет третья генерация «корейца» взорвала рынок, соединив стильный дизайн, высокую надежность и отменные ходовые качества. Наконец, нынешнее поколение машины вывело ее в мировые бестселлеры марки.

За годы своего существования KIA Sportage собрал почти сто наград и титулов на различных рынках. В числе наиболее значимых – «Лучшая покупка года» в США, международные премии в области дизайна и, конечно же, высшие строки в рейтингах надежности и качества авторитетного агентства J.D.Power, признание которого стремятся получить все автопроизводители планеты.

Как результат, этот SUV становится желанным в самых разных странах. Включая и Россию, где покупатель Sportage необычайно молод для сегмента (в среднем его возраст 28–38 лет). При этом важно, что KIA Sportage воспринимается как наиболее «мужской» автомобиль своего класса: 83% его покупателей – представители сильной половины. И в еще большей степени это семейная модель – 87% ее обладателей воспитывают как минимум одного ребенка.

Кто на новенького?

Чем может привлечь покупателей кроссовер, прошедший процедуру обновления в 2018 году? На наш взгляд, ключевых факторов несколько.

Прежде всего, это стиль. Как и тогда, когда четвертое поколение модели только создавалось, теперь, в ходе рестайлинга, над кузовом и салоном поколдовали сотрудники сразу трех дизайн-центров KIA – из Франкфурта-на-Майне в Германии, корейского Намьянга и калифорнийского Ирвайна. Совместными усилиями они придали большую спортивность бамперам, решетке радиатора и оптике. Кроме того, предложены новые варианты легкосплавных дисков (размерностью 16–19 дюймов), а кузов получил пять дополнительных цветов (всего их теперь одиннадцать). Само собой, еще более ярко выглядит версия GT Line, включающая целый ряд оригинальных элементов.

Пакет обновлений реализован и в салоне. Так, установлено новое рулевое колесо, часть изменений коснулась оформления приборов и блока управления климатической системой. Расширен также перечень вариантов отделки интерьера. И, разумеется, не может не привлечь внимания версия GT Line, где взгляд привлекают кожаные кресла с контрастной прострочкой, усеченная форма баранки, обшитой перфорированной кожей, черный потолок и алюминиевые накладки на педали.

Следующий важный пласт обновлений – двигатели и трансмиссии. Главные новости здесь состоят в том, что и в моторной гамме, и в перечне коробок передач пополнение. К уже знакомым силовым агрегатам добавили новый бензиновый двигатель 2.4 GDI семейства Theta II с непосредственным впрыском топлива. Он развивает 184 л.с. и 237 Нм крутящего момента, расходуя при этом (в зависимости от режима движения) от 6,6 до 12 л бензина на «сотню». А вот 8-диапазонный «автомат», которого у Sportage тоже прежде не было, агрегатируется с дизелем 2.0 CRDi и системой полного привода. Такая связка агрегатов еще экономичнее – расход топлива варьируется от 5,3 до 7,9 л/100 км. Кроме того, в линейке сохранен бензиновый 2-литровый 150-сильный двигатель, с которым может сочетаться как 6-диапазонная автоматическая, так и 6-ступенчатая механическая трансмиссия. В такой версии кроссовера привод может быть либо передним, либо полным.

Наконец, благодаря нынешней модернизации KIA Sportage становится одним из самых комфортабельных и безопасных представителей сегмента C-SUV. К примеру, «умный» круиз-контроль, впервые предложенный для этого кроссовера, позволит безопасно двигаться и на скоростном шоссе, и в пробках. Функция Stop & Go умеет самостоятельно(!) замедлять автомобиль до полной остановки с последующим возобновлением движения. За состоянием водителя следит система DAW, которая способна распознать усталость рулевого и предупредить об этом. Огромные возможности предоставляет и «мультимедийка», на 7- или 8-дюймовый дисплей которой выводится рабочий экран пользовательского смартфона.

Осталось лишь добавить, что обновленный Sportage в России доступен в шести уровнях оснащения (Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium, GT Line) и 18 вариантах комплектации. И, как и у всех моделей KIA, на него распространяется длительная гарантия – 5 лет или 150 000 км пробега.