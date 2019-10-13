Крупнейшая в Восточной Европе международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS собрала в Москве практически всех игроков мирового уровня. Эксперты в связи с этим говорят об усилении конкуренции между автопроизводителями, несмотря на общее снижение продаж в грузовом сегменте российского авторынка

Свои новинки в «Крокус Экспо» продемонстрировали 266 компаний из 15 стран. Экспонентов в сравнении с предыдущей выставкой 2017 года прибавилось – тогда в ней приняли участие 217 производителей коммерческого автотранспорта, комплектующих и запчастей. Общая площадь выставки ныне составила 44 000 м².

Погоду, как и в прежние годы, делали европейцы – компании MAN, DAF, Iveco, Volvo, Renault, Mercedes-Benz. Обширную экспозицию представили также Ford, отечественные КамАЗ и «Группа ГАЗ», белорусский МАЗ, ведущие азиатские бренды – японские Isuzu и Hino, корейская Hyundai Truck and Bus и китайские компании JAC, FAW и Yutong. Вместе с тем сильно выступили производители прицепов, спецтехники и комплектующих: компании Schmitz Cargobull, Webasto, MAHA, Wielton, Krone, Kögel, Lohr, JOST-Rus, ЧКПЗ, Continental, Knorr-Bremse, ZF Friedrichshafen AG, Thermo King.

Грузовики-передовики

Основную площадь стенда компании Turbotrucks (эксклюзивного дистрибьютора грузовиков Ford Trucks в России) заняли флагманские тягачи Ford F-Max, с мая 2019 года выпускающиеся калининградским «Автотором». В рамках выставки эту модель чествовали за победу в номинации «Грузовик года» конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России». Флагманский тягач предстал в исполнении с 500-сильным 12,7-литровым дизелем и 12-ступенчатой автоматизированной трансмиссией ZF Traxon. Его широкая и высокая кабина чрезвычайно удобна как для работы, так и для отдыха: вместительные вещевые отсеки, два спальных места, холодильник и два автономных отопителя включаются в различные комплектации автомобиля.

Еще один персонаж фордовского стенда – седельный тягач для региональных перево­зок Ford Trucks 1848T с 480-сильным дизелем Ecotorq и 16-ступенчатой «механикой» ZF – тоже российской сборки. Такие машины уже пополнили парки крупных отечественных предприятий. А шасси Ford Trucks 1833, представленное в сочетании с крано-манипуляторной надстройкой Fassi, может использоваться для монтажа надстроек различного применения. По словам вице-президента Ford Trucks Серхана Турфана, компания продолжает активно инвестировать в свое развитие в России, предлагая клиентам всю линейку своей продукции – седельные тягачи, грузовики строительной и дорожной серии.

Новинки бренда DAF демонстрировались под лозунгом «Повышение топливной экономичности». Главные слагаемые такой стратегии – новая трансмиссия и современные двигатели Euro 5, усовершенствованный задний мост и оптимизированная аэродинамика. Все эти решения реализованы в грузовиках DAF серий CF и XF нового поколения, занявших центральное место в экспозиции голландцев. Потенциаль­ным покупателям показали седельный тягач XF 480 4x2 FT с кабиной Super Space Cab, лесовоз XF 480 6x4 FAT с кабиной Space Cab и бето­носмеситель CF 450 8x4 FAD. По сравнению с предшественниками (моделями CF85 и XF105) расход топлива удалось снизить не менее чем на 10%. Одновременно с 50 000 до 100 000 км был увеличен межсервисный интервал, что говорит о возросшей надежности этой техники. Переработанный интерьер кабин, в свою очередь, обеспечивает повышенный уровень комфорта, а наличие модернизированных ассистирующих систем усиливает безопасность.

Еще одна новинка – «среднетоннажник» DAF LF 28 4x2 FA 19T с кабиной Day Cab и платформой с краном. В отличие от крупнотоннажных «собратьев» этот грузовик собирают не на головном заводе в голландском Эйндховене, а в Англии – на бывшем предприятии Leyland Trucks. Помимо экономичности конкурентными преимуществами модели являются просторная кабина, надежность, низкие эксплуатационные затраты и комфорт в движении.

Компания MAN отрядила в центр своей экспозиции седельные тягачи TGX с колесными формулами 4х2 и 6х4, строительные самосвалы 8х4 семейства TGS, а также автобусы Lion’s Intercity Advance и Lion’s Coach для междугородных и туристических перево­зок, подготовленные с учетом особенностей эксплуатации в России. Кроме того, большой интерес вызвали новые пакеты премиум-оснащения XLION для грузовых новинок марки. Так, в магистральном седельном тягаче TGX 18.480 4x2 в комплектации XLION реализованы фирменные технологии экономии топлива – особый аэродинамический обвес, система MAN EfficientRoll (включает нейтральную передачу даже при незначительном уклоне), коробка передач MAN TipMatic, опциально распределяющая мощность, а также облегчение конструкции.

Еще одним шоу-стоппером стал грузовик тяжелого класса MAN eTGM. Модель полной массой 26 т, работающая на электротяге, имеет запас хода 160 км, причем 360-сильный электродвигатель установлен в пределах колесной базы, а аккумуляторные батареи обрамляют шасси. Сейчас такой грузовик проходит испытания на дорогах Германии и, по мнению главы «МАН Трак энд Бас РУС» Питера Андерссона, будущее именно за такими экологичными и малошумными машинами. Правда, как отметил наш собеседник, для эксплуатации подобных моделей необходима развитая инфраструктура и инвестиции. Наконец, на выставке представили телематический сервис MAN Pride, позволяющий осуществлять сбор данных с техники в режиме реального времени, анализировать информацию и отображать ее в специальном веб-приложении.

Итальянская Iveco сделала акцент на новинках, работающих на природном газе. Флагманом экспозиции стал магистральный тягач Stralis NP LNG, оснащенный двигателем FPT Industrial Cursor 13 NP и новой роботизированной 12-скоростной коробкой передач Hi-Tronix. С таким оснащением автомобиль может проехать до 1600 км на одной заправке, а интервал регламентного технического обслуживания составляет 90 000 км.

На стенде итальянцев был представлен также Stralis NP CNG, который уже пользуется активным спросом – грузовики поставлены таким клиентам, как «Мираторг» и «Автомобильная компания «Мостранс». Еще один интересный экспонат – мусоровоз на базе среднетоннажного шасси Iveco Eurocargo в исполнении на компримированном природном газе. Такая конфигурация является оптимальным решением для городских коммунальных служб, поскольку сочетает в себе высокую маневренность, удобство управления, экологичность и низкий уровень шума.

Тяжелая техника Iveco на традиционном топливе была представлена популярными автомобилями семейства Trakker, произведенными в России на совместном предприятии «ИВЕКО АМТ». Особенно эффектно выглядит cамосвал с колесной формулой 8х8, грузоподъемностью до 40 т, оснащенный кузовом из стали Hardox.

Больше отечественного

КамАЗ в честь своего 50-летия подготовил расширенную экспозицию из почти четырех десятков единиц техники. Главными героями стенда стали серийные флагманские тягачи нового поколения К5 (КАМАЗ-54901), а «почетным гостем» – бортовой КАМАЗ-5320, первым сошедший с конвейера завода компании в Набережных Челнах в 1976 году. Флагманы КАМАЗ-54901 скоро пойдут в серию: в «Крокусе Экспо» они предстали с колесными формулами 6х2 и 4х2, во всех случаях – с новыми просторными кабинами, построенными на основе каркаса Mercedes-Benz Actros четвертого поколения. В мае такую продукцию начали производить на новом СП КамАЗа и концерна Daimler в Татарстане. Под капотами – рядные 12-литровые дизели Р6 мощностью 450 л.с., работающие в связке с автоматизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF TraXon, локализованной в России.

Повышенный интерес вызвала и еще одна новая разработка – КАМАЗ-6355 с колесной формулой 8х8, известный как «КАМАЗ-Арктика». Этот вездеход, предназначенный для работы в районах Крайнего Севера при температурах до −60 °C, оснащен кабиной К5, 500-сильным двигателем Р6 и «автоматом» Allison. Исполинские шины и шарнирно-сочлененная рама решают проблему проходимости в сложных климатических условиях и на нестабильных грунтах.

Упомянем также обновленный магистральный тягач KAMAЗ-5490 NEO 2. В его новой версии для региональных и дальнемагистральных перевозок повышен уровень комфорта, усилена передняя ось, улучшен контроль нагрузки на ведущий мост, а межсервисные интервалы увеличены до 100 000 км.

Главная новинка автомобильного завода «Урал» – прототип бескапотного самосвала «Урал С26.328P» с колесной формулой 6х4 и грузоподъемностью 16,5 т. Симпатичная кабина с двумя креслами и спальным местом, созданная на базе каркасных конструкций Iveco серии TurboTech, имеет усиленную шумоизоляцию. Новинка точно даст фору «капотникам» по комфорту, маневренности и грузоподъемности. В качестве силовых установок предусмотрены рядные отечественные дизели ЯМЗ-536 (328 л.с.) и ЯМЗ 653 (420 л.с.), работающие в паре с 9 и 16-ступенчатыми механическими трансмиссиями. Выпуск нового семейства начнется во второй половине 2020 года.

Другой интересный представитель дорожной гаммы «Урала» – капотный самосвал «Урал Next 6х4» с газобаллонным оборудованием. Автомобиль укомплектован 6-цилиндровым 310-сильным двигателем ЯМЗ-53604 стандарта Euro 5, работающим как на сжиженном природном газе (LNG), так и на сжатом (CNG). Также на стенде экспонировалась новая модификация внедорожной модели «Урал Next 6х6»: это бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой и 310-сильным дизелем ЯМЗ.

Крупными во всех смыслах новинками отметился Горьковский автозавод. Серийному «среднетоннажнику» высокой проходимости «Садко Next» выделили трехместную кабину с подрессоренным водительским сиденьем. Передачи здесь переключаются джойстиком, а режимы трансмиссии – регулятором на панели. Грузоподъемность шасси увеличена с 2,5 до 3 т, появилась возможность буксировки прицепа полной массой до 2,56 т. С дизельного двигателя ЯМЗ-534 сняли 149 л.с. и 490 Нм. Автомобиль при этом сохранил внедорожный потенциал предшественников – отличную геометрическую проходимость, понижающие передачи, блокировки дифференциалов переднего и заднего мостов и систему подкачки шин. Интегральное рулевое управление в сочетании с новой малолистовой передней подвеской – слагаемые улучшенной управляемости, плавности хода и курсовой устойчивости. Такие машины уже начали поступать к российским дилерам.

Сосед по стенду – «среднетоннажник» «ГАЗон Next 10 LNG/CNG» – похвастался комбинированным силовым газовым приводом, работающим и на LNG, и на CNG. Автобусная экспозиция включала электробус с ультра­быстрой зарядкой и модель для междугородных перевозок «Вектор Next», оснащенную дизельным двигателем ЯМЗ-534 мощностью 168 л.с. стандарта Euro 5.

Меньше, да лучше

Заметными на выставке были и премьеры «меньшего формата» – представители сегмента LCV. Горьковский автозавод вызвал настоящий фурор прототипом фургона следующего поколения «ГАЗель NN». Его отличительные особенности – новая платформа и широкое применение систем помощи водителю. Оптика преемника «ГАЗели Next» получила светодиодные секции, аэродинамика кузова оптимизирована, появилась новая электронная архитектура. В кабине презентабельно выглядят передняя панель с множеством USB-разъемов, современная «приборка» и 9-дюймовый центральный сенсорный дисплей. Пять видеокамер, восемь ультразвуковых датчиков и три радара – основа для уже предстоящего внедрения электронных помощников (адаптивного круиз-контроля, систем контроля рядности и предотвращения столкновений). Под капотом разместился фольксвагеновский 2-литровый турбодизель мощностью 136 л.с., работающий в паре с новой 6-ступенчатой «механикой». Однако возможна также установка бензинового агрегата УМЗ Evotech и турбодизеля Cummins. На базе «ГАЗели NN» планируется создать широкую линейку модификаций LCV полной массой 3,5 и 4,6 т с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники.

Не меньше любопытствующих собрал концепт на базе фургона «Соболь Бизнес 4х4»: благодаря модернизированному «фасаду», более эффективной оптике и вклеенным стеклам привлекательность модели явно возросла. В кабине прописался джойстик трансмиссии, пришедший на замену напольному рычагу. Режимы работы коробки передач переключаются кнопками на панели. Доработаны раздаточная коробка и передний мост.

Малотоннажное отделение Mercedes-Benz сделало акцент на различных модификациях Sprinter нового поколения. Среди них выделялись Sprinter в специальной версии Limited Edition, созданной с учетом российских особенностей эксплуатации, а также массивный туристический микроавтобус, переделанный из длиннобазного цельнометаллического фургона Sprinter компанией «Луидор». Для этой конверсии был доработан экстерьер – в салоне установлены анатомические сиденья с откидным механизмом, конвекторные обогреватели и кондиционер с индивидуальными блоками.

Не менее значимыми оказались премьеры лимитированных версий премиум-пикапа Х-Class Night Edition и Х 350d Power City. В их внешность удалось привнести гламурные и спортивные нотки подбором оригинальных аксессуаров Mercedes-Benz – подножек, колесных дисков, декоративных дуг… В сегменте же премиальных микроавтобусов выступил Mercedes-Benz Vito Life, совмещающий яркие акценты в экстерьере, щедрое оснащение, практичность полного привода, восемь посадочных мест и тяговитый 190-сильный турбодизель.

Запоминающиеся новинки класса LCV продемонстрировала и компания Iveco. Работающий на компримированном природном газе фургон Daily Natural Power – это идеальный автомобиль для перевозки пассажиров и грузов в условиях плотного городского трафика. А изотермический фургон Daily 70C15 с дизельным двигателем – надежное и эффективное решение в сфере городских грузоперевозок.

Немецкая MAN выступила с электрическим фургоном MAN eTGE. Этот LCV, имеющий запас хода 130 км на электротяге, пока еще находится в опытной эксплуатации у девяти компаний австрийского консорциума CNL. Поставки же MAN TGE с ДВС в Россию начнутся уже в 2020 году.

Азиатские тигры

Главными новинками компании «Исузу Рус» стали три «малотоннажника» на шасси ELF: компактный фургон-мороженица с эвтектическим холодильным агрегатом на шасси Isuzu ELF 7.5 (NPR82), эвакуатор с двухэтажной платформой на шасси Isuzu LF 9.5 (NQR90) и крюковой погрузчик на шасси Isuzu NMS85 с полноприводной трансмиссией. Кроме того, представили несколько версий пикапа D-Max. В дни выставки гендиректор «Исузу Рус» Фабрис Горлье заявил газете «Ведомости», что после 2023 года японский концерн будет готов организовать производство своих пикапов в России. Напомним, что весной D-Max обновился – получил современную светодиодную оптику и изменения в дизайне, а на смену 2,5-литровому дизелю пришел 3-литровый 177-сильный агрегат на тяжелом топливе, сочетающийся с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом» Aisin. Предусмотрен полный привод с принудительным подключением передней оси и понижающим рядом передач.

На стенде Hyundai Truck and Bus Rus царили среднетоннажные грузовики Mighty нового поколения. Производство этих машин уже осуществляется на калининградском «Автоторе», одновременно запускаются продажи. Посетители увидели шасси Mighty с различными типами надстроек: фургон высокой изотермичности, вакуумно-подметальную машину и крюковой погрузчик. Вся техника оснащена современными системами активной и пассивной безопасности. Модификации Mighty EX6 и EX8 (полной массой 6,5 и 7,8 т) оснащаются 160-сильным дизелем D4CC объе­мом 2,9 л, с которым состыкована 5-ступенчатая «механика». Для модели Mighty EX9 (полной массой 8,5 т) предусмотрен 3,9-литровый дизель D4GA с отдачей 170 л.с. и 6-ступенчатая «механика». Просторная кабина удобна для водителя и пассажиров: в максимальной комплектации доступны «приборка» с борткомпьютером, боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом, круиз-контроль, аудиосистема, кондиционер, а также водительское сиденье с подогревом.

Таким образом, COMTRANS 2019 показал, что российский рынок грузовиков, автобусов и спецтехники активен, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Вместе с тем наметилась тенденция «озеленения» российских парков коммерческой техники. Эксперты не сомневаются, что вслед за набирающими активность грузовыми моделями на газе в нашу страну придут гибриды и электрокары. Не может не радовать и еще один тренд – рост числа локализованных моделей и открытие в России новых предприятий по выпуску коммерческого транспорта и автокомпонентов.