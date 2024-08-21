Выставка «СТТ Экспо 2024» продемонстрировала верные признаки оживления рынка, объединив экспозиции сразу четырех смежных отраслей — строительной техники СТТ Expo, коммерческого транспорта и технологий COMvex, запчастей и сервиса CTO Expo и логистики Logistika Expo
В помещениях столичного «Крокус Экспо» и на уличных площадках собралось более 1000 экспонентов. При этом выставка стала не только самой масштабной за последние годы, но и самой высокой: огромные башенные краны возвышались на стендах таких компаний, как «Рекорд», «Кранмаш», Zoomlion и Cюйгун Ру (XCMG), причем последняя в очередной раз заняла лидирующую позицию по величине стенда.
Приметой времени стало также укрепление позицией автопроизводителей из дружественных стран — Белоруссии, Ирана, Китая, Турции и Узбекистана. Показательный момент — почетное место у входа в помещения моторшоу впервые за многие годы заняли не КАМАЗы, а FAW, да и на уличных экспозициях бал правили азиатские бренды.
Укрепление в РФ азиатских марок происходит тем не менее не в ущерб отечественным автогигантам. Пример тому — компания КАМАЗ, сделавшая акцент на флагмане К5, практически все компоненты которого сегодня импортозамещены. Взять хотя бы новый КАМАЗ-54901 на СПГ. Автомобиль оснащен газовым двигателем КАМАЗ 950.50 460 мощностью 460 л.с., 12 ступенчатой КП и двумя криобаками, вмещающими 1060 л сжиженного природного газа. Так что пробег на одной заправке теперь сопоставим с дизельным аналогом — 1600 км, при этом имеем существенное снижение расходов на топливо.
Еще одна интересная новинка — «антикризисный» грузовик КАМАЗ-54902. От флагманского КАМАЗ-54901 дебютанта отличают зауженная кабина с низкой крышей и одним спальным местом и шестицилиндровый 400 сильный дизель КАМАЗ-689.510. В экспозиции челнинского автогиганта выделялись также самосвалы нового поколения К5, автобетоносмесители, бортовой автомобиль КАМАЗ-43118 с КМУ и вакуумная подметально-уборочная машина УКМ-6500 на шасси КАМАЗ.
КАМАЗа среднетоннажные грузовики «Компас» предстали как изотермический фургон и бортовая платформа с КМУ на шасси «Компас 9», автотопливозаправщик и эвакуатор на базе «Компас 12», «Компас 5» c бортовой платформой. Предлагая различные варианты надстроек, «Тракс Восток Рус» обеспечивает решения для бизнеса клиентам разных отраслей промышленности.
На стенде завода «Урал» шоу-стоппером стал концептуальный двухосный грузовик, где на шасси «Урал-80» установлена бурильно-крановая надстройка компании «Мегадрайв». Достоинства этой двухосной новинки — экономичность и маневренность. Компактный дизель ЯМЗ 535 позволил уменьшить фронтальную часть и вместе с колесами меньшего диаметра — нарастить грузоподъемность. Такой «Урал» способен увезти на тонну с небольшим — больше, чем «Урал-43206» с 6 цилиндровым агрегатом. Линейку спецтехники на неполноприводных шасси «Урал-С34520» 6х4 представили автомобили ремонта контактной сети (ПНП) и ломовоз — грузовик с КМУ и грейферным захватом.
«Группа ГАЗ» продемонстрировала деловой подход, показав серийные новинки — «Соболь NN 4х4» и «Валдай 12». В сравнении с заднеприводной модификацией список оснащения полноприводного «Соболя» расширен. Например, предложен подогреваемый руль, климат-контроль, передние и задние парктроники и даже система контроля слепых зон. У «среднетоннажника» же «Валдай 12» с грузоподъемностью от 7,6 до 8 т из китайского — только полуторная кабина от грузовика Foton. Шумоизоляция и антикоррозийная обработка усилены. Рама, карданы и задний мост оригинальные. Серийная новинка предложена с четырьмя вариантами колесной базы.
Традиционно мощной экспозицией отметился и белорусский МАЗ, сделавший акцент на концептуальном гибридном тягаче MAZ-X. Эта новинка построена на основе гибридной платформы. При этом MAZ-X не макет. С прошлого года тягач, проходящий заводские испытания, был неоднократно замечен на дорогах общего пользования.
Масштабный стенд компании FAW обозначил стратегию марки на продвижение тягачей. Основу экспозиции составили флагманы J7 с колесной формулой 4х2, а также «трехосник» J7 и заниженный J7 Low Liner. Грузовик с колесной формулой 6х2 ориентирован на перевозку грузов по хорошим дорогам. В свою очередь, низкорамный тягач J7 Low Liner предназначен для буксировки полуприцепов сверхвысокого объема. Грузовики флагманской линейки оборудованы дизельным мотором мощностью 550 л.с. и 12 ступенчатой коробкой передач ZF TraXon. Кабина — с высокой крышей и ровным полом (внутренняя высота по центру — 202 см). Подвеска — пневматическая четырехточечная.
Компания «Фотон Мотор» представила красивейший седельный тягач Foton Galaxy 4х2, специально адаптированный под нужны российских транспортных компаний. Шоу-стоппером стал автопоезд в составе Foton D 18?4х2 с изотермическим фургоном и двухосным прицепом производства «Альфа Ван». Еще один перспективный спектр новинок — комбинированное решение для муниципальных и дорожных служб на базе самосвала Foton C.
Наиболее интересным экспонатом обширного стенда JAC оказалось перспективное шасси JAC N90 EV с электрической силовой установкой. Развивая 224 л.с. и питаясь от литий-ионно-фосфатной батареи на 107 кВт•ч, она обеспечивает запас хода 250 км. Большой интерес вызвали новая комплектация JAC N120X шторный фургон, оснащенная автоматом, обновленный тяжелый грузовик JAC N350 полной массой 35 т с колесной формулой 6х4, магистральный тягач JAC K7 в новой версии Green upgrade.
Центральное место на стенде Dongfeng заняли четыре седельных тягача и шторный прицеп Hastrailer. Грузовики GX 4х2 остаются локомотивами продаж китайской марки. Они дебютировали с двигателями Сummins ISZ520 мощностью 508 л.с. и коробками передач Raton Endurant, моторным тормозом и ретардером. Также компания показала Dongfeng GX с колесной формулой 6х4. В расширенную заводскую комплектацию теперь входят системы слежения за разметкой, предупреждения о столкновении. Еще одна ключевая новинка — седельный тягач KX, оснащенный той же агрегатной связкой. KX, предназначенный для региональных маршрутов, имеет более бюджетный характер.
Заметно усилившаяся в РФ марка Sitrak (принадлежит компании Sinotruk) представила сразу три новые модели грузовиков: дизельный седельный тягач Sitrak C7H МАХ, газовый тягач Sitrak C7H LNG и среднетоннажный грузовик Howo LDT. Флагманские тягачи C7H Мax стали комфортнее и безопаснее за счет изменения конструкции подвески и новой компоновки шасси. За ускорение отвечает 6 цилиндровый дизель объемом 13,5 л мощностью 610 л.с., агрегатированный с 16 ступенчатым роботом. Модернизированы жгуты электропроводки ради усиления их влагостойкости. Появились электронный стояночный тормоз и запуск двигателя кнопкой. Среднетоннажный Howo LDT при допустимой полной массе от 7 до 12 т не подпадает под систему «Платон» и ночные ограничения на МКАД. В моторной гамме — два дизеля мощностью 160 и 190 л.с. На старте продаж Howo LDT будут поставляться как шасси, в перспективе — с фирменными надстройками.
Компания «Кистоун Авто» масштабно представила новую российскую марку Altai, выкатив на стенд четыре грузовые новинки, среди которых шасси 6х6, 4х4, карьерный и солевой самосвалы, шасси с различными надстройками. Altai — это обширное грузовое семейство, от LCV ARGUT 35 c полной массой 3,5 т до четырехосного тягача с колесной формулой 8х4 MAYMA 460. За основу взяты грузовые модели китайской компании Wanshan Special Vehicle. Сегодня автомобили Altai собирают в Китае, на заводе, входящем в национальную аэрокосмическую корпорацию CASIC. В планах компании до 2026 года локализовать сборочное производства на территории России.
В свою очередь, компания «АМТ Н. В.», ранее работавшая в рамках СП «Ивеко-АМТ», сделала акцент на самосвале АМТ 758901?8х4, предназначенном для перевозки любых насыпных и навалочных грузов, включая скальные породы. Новинка оснащена газовым 12,8 литровым двигателем мощностью 500 л.с. и утепленной кабиной. Самосвальная платформа полукруглого типа — производства завода в городе Миасс Челябинской области. Рабочий объем кузова — 23,5 м3. Максимальная грузоподъемность — 30 т.
В сегменте грузовиков громко заявили о себе тягачи SANY и DAYUN. SANY возвестила о намерении наводнить наш рынок электрическими тягачами Sany S653?6х4TE и Sany EV650 34?6х4. Полная амбиций компания DAYUN показала несколько модификаций флагманского тягача V9.
Упомянем и три грузовые новинки компании Beiben Truck, представленной официальным дистрибьютором «БейбенТракРус». Такие автомобили, как газовый седельный тягач BEIBEN 1843S LNG 4х2, бортовой автомобиль BEIBEN 2538LA 6х6 с КМУ и буровой установкой, а также малотоннажное шасси BEIBEN 0817L 4х2, способны обострить конкуренцию в ключевых сегментах рынка.
Отдельно следует сказать о новинках в сегменте LCV. Компания Dongfeng выставила бок о бок представителей модельных линеек K-SERIES и Q-SERIES. Грузопассажирская версия фургона Dongfeng K-SERIES предстала в шестиместном исполнении с легко трансформирующимся салоном благодаря сдвижной перегородке. Фургон оснащен 2,3 литровым дизелем мощностью 136 л.с., произведенным концерном Renault-Nissan, который сочетается с 6 ступенчатой механикой и с 7 диапазонным автоматом и передним приводом. Шасси Q-SERIES — это выносливый заднеприводный автомобиль с тяговитым дизелем объемом 2,5 л, мощностью 146 л.с. и 5 ступенчатой механикой.
Его полная масса составляет 3,5 т, грузоподъемность — до 1,5 т в зависимости от выбранной надстройки.
Мощная малотоннажная новинка компании Foton — флагманский пикап Tunland V9, продажи которого начнутся на нашем рынке в августе. Рамный автомобиль с габаритами 5617x2090x1955 мм оснащен задней пружинной подвеской, заточенной на комфортную езду. Под капотом — 2 литровый дизель мощностью 163 л.с., сочетающийся с 8 диапазонным автоматом и раздаточной коробкой BorgWarner. В свою очередь, Foton Toano — продукт кооперации китайского бренда с ведущими европейскими лидерами LCV. Его преимущество — широкая линейка колесных баз и вариативность объема грузовых отсеков. Автомобиль со 150 сильным дизелем и 6 ступенчатой механикой предстал в редком исполнении мототакси с трап-эстакадой.
Стоит упомянуть и такие приятные новшества, как LCV нижегородской компании Nemo. В основе электрического фургона Nemo E630 — китайский «донор», сертифицированный под российским брендом. При грузоподъемности до 1,2 т и объеме грузового отсека до 7,5 м3 этот симпатичный фургон имеет запас хода 300 км, а батарейный блок можно подзарядить до 80% всего за 40 мин. Автомобиль имеет термоизолированный кузов, оснащенный холодильной установкой. Как видите, российскому клиенту предложили продукты на самый разный вкус и кошелек. Очевиден и вердикт — отечественный рынок коммерческого транспорта активно развивается.
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