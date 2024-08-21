Выставка «СТТ Экспо 2024» продемонстрировала верные признаки оживления рынка, объединив экспозиции сразу четырех смежных отраслей — строительной техники СТТ Expo, коммерческого транспорта и технологий COMvex, запчастей и сервиса CTO Expo и логистики Logistika Expo

В помещениях столичного «Крокус Экспо» и на уличных площадках собралось более 1000 экспонентов. При этом выставка стала не только самой масштабной за последние годы, но и самой высокой: огромные башенные краны возвышались на стендах таких компаний, как «Рекорд», «Кранмаш», Zoomlion и Cюйгун Ру (XCMG), причем последняя в очередной раз заняла лидирующую позицию по величине стенда.

Приметой времени стало также укрепление позицией автопроизводителей из дружественных стран — Белоруссии, Ирана, Китая, Турции и Узбекистана. Показательный момент — почетное место у входа в помещения моторшоу впервые за многие годы заняли не КАМАЗы, а FAW, да и на уличных экспозициях бал правили азиатские бренды.

Эволюция отечественных автогигантов

Укрепление в РФ азиатских марок происходит тем не менее не в ущерб отечественным автогигантам. Пример тому — компания КАМАЗ, сделавшая акцент на флагмане К5, практически все компоненты которого сегодня импортозамещены. Взять хотя бы новый КАМАЗ-54901 на СПГ. Автомобиль оснащен газовым двигателем КАМАЗ 950.50 460 мощностью 460 л.с., 12 ступенчатой КП и двумя криобаками, вмещающими 1060 л сжиженного природного газа. Так что пробег на одной заправке теперь сопоставим с дизельным аналогом — 1600 км, при этом имеем существенное снижение расходов на топливо.

Еще одна интересная новинка — «антикризисный» грузовик КАМАЗ-54902. От флагманского КАМАЗ-54901 дебютанта отличают зауженная кабина с низкой крышей и одним спальным местом и шестицилиндровый 400 сильный дизель КАМАЗ-689.510. В экспозиции челнинского автогиганта выделялись также самосвалы нового поколения К5, автобетоносмесители, бортовой автомобиль КАМАЗ-43118 с КМУ и вакуумная подметально-уборочная машина УКМ-6500 на шасси КАМАЗ.

Окрепшие под крылом

КАМАЗа среднетоннажные грузовики «Компас» предстали как изотермический фургон и бортовая платформа с КМУ на шасси «Компас 9», автотопливозаправщик и эвакуатор на базе «Компас 12», «Компас 5» c бортовой платформой. Предлагая различные варианты надстроек, «Тракс Восток Рус» обеспечивает решения для бизнеса клиентам разных отраслей промышленности.

На стенде завода «Урал» шоу-стоппером стал концептуальный двухосный грузовик, где на шасси «Урал-80» установлена бурильно-крановая надстройка компании «Мегадрайв». Достоин­ства этой двухосной новинки — экономичность и маневренность. Компактный дизель ЯМЗ 535 позволил уменьшить фронтальную часть и вместе с колесами меньшего диаметра — нарастить грузоподъемность. Такой «Урал» способен увезти на тонну с небольшим — больше, чем «Урал-43206» с 6 цилиндровым агрегатом. Линейку спецтехники на неполноприводных шасси «Урал-С34520» 6х4 представили автомобили ремонта контактной сети (ПНП) и ломовоз — грузовик с КМУ и грейферным захватом.

«Группа ГАЗ» продемонстрировала деловой подход, показав серийные новинки — «Соболь NN 4х4» и «Валдай 12». В сравнении с заднеприводной модификацией список оснащения полноприводного «Соболя» расширен. Например, предложен подогреваемый руль, климат-контроль, передние и задние парктроники и даже система контроля слепых зон. У «среднетоннажника» же «Валдай 12» с грузоподъемностью от 7,6 до 8 т из китайского — только полуторная кабина от грузовика Foton. Шумоизоляция и антикоррозийная обработка усилены. Рама, карданы и задний мост оригинальные. Серийная новинка предложена с четырьмя вариантами колесной базы.

Традиционно мощной экспозицией отметился и белорусский МАЗ, сделавший акцент на концептуальном гибридном тягаче MAZ-X. Эта новинка построена на основе гибридной платформы. При этом MAZ-X не макет. С прошлого года тягач, проходящий заводские испытания, был неоднократно замечен на дорогах общего пользования.

Китайская тяжелая альтернатива

Масштабный стенд компании FAW обозначил стратегию марки на продвижение тягачей. Основу экспозиции составили флагманы J7 с колесной формулой 4х2, а также «трехосник» J7 и заниженный J7 Low Liner. Грузовик с колесной формулой 6х2 ориентирован на перевозку грузов по хорошим дорогам. В свою очередь, низкорамный тягач J7 Low Liner предназначен для буксировки полуприцепов сверхвысокого объема. Грузовики флагманской линейки оборудованы дизельным мотором мощностью 550 л.с. и 12 ступенчатой коробкой передач ZF TraXon. Кабина — с высокой крышей и ровным полом (внутренняя высота по центру — 202 см). Подвеска — пневматическая четырехточечная.

Компания «Фотон Мотор» представила красивейший седельный тягач Foton Galaxy 4х2, специально адаптированный под нужны российских транспортных компаний. Шоу-стоппером стал автопоезд в составе Foton D 18?4х2 с изотермическим фургоном и двухосным прицепом производства «Альфа Ван». Еще один перспективный спектр новинок — комбинированное решение для муниципальных и дорожных служб на базе самосвала Foton C.

Наиболее интересным экспонатом обширного стенда JAC оказалось перспективное шасси JAC N90 EV с электрической силовой установкой. Развивая 224 л.с. и питаясь от литий-ионно-фосфатной батареи на 107 кВт•ч, она обеспечивает запас хода 250 км. Большой интерес вызвали новая комплектация JAC N120X шторный фургон, оснащенная автоматом, обновленный тяжелый грузовик JAC N350 полной массой 35 т с колесной формулой 6х4, магистральный тягач JAC K7 в новой версии Green upgrade.

Центральное место на стенде Dongfeng заняли четыре седельных тягача и шторный прицеп Hastrailer. Грузовики GX 4х2 остаются локомотивами продаж китайской марки. Они дебютировали с двигателями Сummins ISZ520 мощностью 508 л.с. и коробками передач Raton Endurant, моторным тормозом и ретардером. Также компания показала Dongfeng GX с колесной формулой 6х4. В расширенную заводскую комплектацию теперь входят системы слежения за разметкой, предупреждения о столкновении. Еще одна ключевая новинка — седельный тягач KX, оснащенный той же агрегатной связкой. KX, предназначенный для региональных маршрутов, имеет более бюджетный характер.

Заметно усилившаяся в РФ марка Sitrak (принадлежит компании Sinotruk) представила сразу три новые модели грузовиков: дизельный седельный тягач Sitrak C7H МАХ, газовый тягач Sitrak C7H LNG и среднетоннажный грузовик Howo LDT. Флагманские тягачи C7H Мax стали комфортнее и безопаснее за счет изменения конструкции подвески и новой компоновки шасси. За ускорение отвечает 6 цилиндровый дизель объемом 13,5 л мощностью 610 л.с., агрегатированный с 16 ступенчатым роботом. Модернизированы жгуты электропроводки ради усиления их влагостойкости. Появились электронный стояночный тормоз и запуск двигателя кнопкой. Среднетоннажный Howo LDT при допустимой полной массе от 7 до 12 т не подпадает под систему «Платон» и ночные ограничения на МКАД. В моторной гамме — два дизеля мощностью 160 и 190 л.с. На старте продаж Howo LDT будут поставляться как шасси, в перспективе — с фирменными надстройками.

Новички и стартапы

Компания «Кистоун Авто» масштабно представила новую российскую марку Altai, выкатив на стенд четыре грузовые новинки, среди которых шасси 6х6, 4х4, карьерный и солевой самосвалы, шасси с различными надстройками. Altai — это обширное грузовое семейство, от LCV ARGUT 35 c полной массой 3,5 т до четырехосного тягача с колесной формулой 8х4 MAYMA 460. За основу взяты грузовые модели китайской компании Wanshan Special Vehicle. Сегодня автомобили Altai собирают в Китае, на заводе, входящем в национальную аэрокосмическую корпорацию CASIC. В планах компании до 2026 года локализовать сборочное производства на территории России.

В свою очередь, компания «АМТ Н. В.», ранее работавшая в рамках СП «Ивеко-АМТ», сделала акцент на самосвале АМТ 758901?8х4, предназначенном для перевозки любых насыпных и навалочных грузов, включая скальные породы. Новинка оснащена газовым 12,8 литровым двигателем мощностью 500 л.с. и утепленной кабиной. Самосвальная платформа полукруглого типа — производства завода в городе Миасс Челябинской области. Рабочий объем кузова — 23,5 м3. Максимальная грузоподъемность — 30 т.

В сегменте грузовиков громко заявили о себе тягачи SANY и DAYUN. SANY возвестила о намерении наводнить наш рынок электрическими тягачами Sany S653?6х4TE и Sany EV650 34?6х4. Полная амбиций компания DAYUN показала несколько модификаций флагманского тягача V9.

Упомянем и три грузовые новинки компании Beiben Truck, представленной официальным дистрибьютором «БейбенТракРус». Такие автомобили, как газовый седельный тягач BEIBEN 1843S LNG 4х2, бортовой автомобиль BEIBEN 2538LA 6х6 с КМУ и буровой установкой, а также малотоннажное шасси BEIBEN 0817L 4х2, способны обострить конкуренцию в ключевых сегментах рынка.

Малая гвардия

Отдельно следует сказать о новинках в сегменте LCV. Компания Dongfeng выставила бок о бок представителей модельных линеек K-SERIES и Q-SERIES. Грузопассажирская версия фургона Dongfeng K-SERIES предстала в шестиместном исполнении с легко трансформирующимся салоном благодаря сдвижной перегородке. Фургон оснащен 2,3 литровым дизелем мощностью 136 л.с., произведенным концерном Renault-Nissan, который сочетается с 6 ступенчатой механикой и с 7 диапазонным автоматом и передним приводом. Шасси Q-SERIES — это выносливый заднеприводный автомобиль с тяговитым дизелем объемом 2,5 л, мощностью 146 л.с. и 5 ступенчатой механикой.

Его полная масса составляет 3,5 т, грузоподъемность — до 1,5 т в зависимости от выбранной надстройки.

Мощная малотоннажная новинка компании Foton — флагманский пикап Tunland V9, продажи которого начнутся на нашем рынке в августе. Рамный автомобиль с габаритами 5617x2090x1955 мм оснащен задней пружинной подвеской, заточенной на комфортную езду. Под капотом — 2 литровый дизель мощностью 163 л.с., сочетающийся с 8 диапазонным автоматом и раздаточной коробкой BorgWarner. В свою очередь, Foton Toano — продукт кооперации китайского бренда с ведущими европейскими лидерами LCV. Его преимущество — широкая линейка колесных баз и вариативность объема грузовых отсеков. Автомобиль со 150 сильным дизелем и 6 ступенчатой механикой предстал в редком исполнении мототакси с трап-эстакадой.

Стоит упомянуть и такие приятные новшества, как LCV нижегородской компании Nemo. В основе электрического фургона Nemo E630 — китайский «донор», сертифицированный под российским брендом. При грузоподъемности до 1,2 т и объеме грузового отсека до 7,5 м3 этот симпатичный фургон имеет запас хода 300 км, а батарейный блок можно подзарядить до 80% всего за 40 мин. Автомобиль имеет термоизолированный кузов, оснащенный холодильной установкой. Как видите, российскому клиенту предложили продукты на самый разный вкус и кошелек. Очевиден и вердикт — отечественный рынок коммерческого транспорта активно развивается.