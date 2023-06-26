Крупнейшие игроки рынка строительной техники и технологий показали свои новинки на выставке строительной техники и технологий CТТ Expo, вселив уверенность, что этот сегмент рынка жив и активно развивается

В столичном центре «Крокус Экспо» прошла 23 я Международная выставка СТТ Expo. Она была организована на одной площадке с Международной выставкой коммерческого транспорта и технологий COMvex и Международной выставкой запчастей и сервиса СTO Expo. Неудивительно, что набралось свыше 1100 экспонентов из 14 стран мира, и на стендах было, что называется, яблоку негде упасть. Тем более что день прессы объединили с приглашениями клиентов и представителей бизнес-сообщества. Как бы то ни было, аншлаг сам по себе знак того, что сегмент комтранса, в данном случае строительной техники и технологий, начал оживать.

Наша тяжелая артиллерия

У входа на выставку гостей, точно часовые, по традиции встретили грузовики КАМАЗ нового семейства K5. Настоящий ажиотаж вызвал первый самосвал новой линейки К5 КАМАЗ-6595 (6х4). Машина предназначена на крупных инфраструктурных объектах, в горных и песчаных карьерах. Не меньший интерес вызывал самосвал КАМАЗ-65592 (6х6), предназначенный для перевозки сыпучих грузов. Это представитель тяжелого семейства поколения К5 полной массой 41 т. Еще один представитель тяжелого семейства - трехосный седельный тягач КАМАЗ-65955 (6х6). Он оснащен инновационной комфортабельной кабиной на четырехточечной подвеске. «Еще недавно казалось, что их выпуск под вопросом из-за сложностей с замещением импортных компонентов. Однако вот они — локализованные моторы. Точнее, в новом семействе К5 преобладает новый дизель Р6 объемом 11,95 л с разными настройками мощности», — рассказывает представитель АО «КАМА Дизель» Александр Чернов. За основу здесь взят 12 литровый дизель Liebherr D946. Для запуска в производство на КамАЗе разработали свою версию блока. Трансмиссии в основном идут из Китая — используется 12 ступенчатая КП ZF Traxon. Еще одно направление локализации — адаптация дизелей Cummins. «Это уже не Cummins, а полностью КАМАЗ с адаптированной под российские реалии топливной системой. Такой мотор ставится, в частности, на КАМАЗ-65117, КАМАЗ-65116, КАМАЗ-65111 (А5) и КАМАЗ-43502», — уточнил Чернов.

В дочерней камазовской компании «Тракс Восток Рус» (до декабря 2022 года — «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС») наконец внедрились в сегмент «малотоннажников» со своей новинкой «Компас 5». Выпуск этого LCV (полная масса 3,5 т), прямого конкурента «ГАЗели NN», стартовал на заводе «Тракс Восток Рус» в Набережных Челнах в начале весны. Здесь используется кабина от китайского JAC N-Series, которую КамАЗ оснащает своей фирменной передней маской. За ускорение отвечает 2,2 литровый дизель КАМАЗ-580 мощностью 122 л.с., агрегатированный с 5 ступенчатой механикой. Модель оборудована электронной системой контроля устойчивости (ESC), а также ABS и моторным тормозом. И, кстати, для управления такой машиной достаточно водительского удостоверения категории B! «Планы компании амбициозные. Модельный ряд будет развиваться в том числе в сторону электрификации. Что касается главной новинки «Компас 5», то ее уже можно купить с надстройками от наших партнеров-кузовопроизводителей», — поясняет PR-менеджер «Тракс Восток Рус» Ирина Тюрнева.

Автомобильный завод «УРАЛ» порадовал целой серией новых продуктов, а именно — полноприводным самосвалом «Урал-6370» 6х6 полной массой 34 т с двускатной ошиновкой и модернизированной двухместной кабиной. Здесь установлены рядный дизель (максимальная форсировка 420 л.с.) и 16 ступенчатая коробка передач. Дорожное семейство «Урал» 6х4 представлено самосвалом, автобетоносмесителем на шасси «Урал С35510» (полная масса до 35т), а также бортовым автомобилем с КМУ и комбинированной дорожной машиной на шасси «Урал С34520» (полная масса до 27 т).

Импорт замещен!

«Группа ГАЗ» показала на СТТ три новых исполнения LCV «Соболь NN» . Ключевая новинка — впервые представленное шасси с низкой кабиной и надстройкой промтоварный фургон с грузовым отсеком объемом 11,5 м3, вмещающим до 5 европалет. Как рассказал руководитель пресс-службы ГАЗ Николай Марков, «будка» изготавливается собственным газовским подразделением ПСТ, которое вскоре наладит выпуск также изотермических фургонов, хлебных фургонов и т. д.

Две пассажирские новинки позиционируются как бизнес-шаттлы. Их изюминка — салоны улучшенной планировки, выполненные для ГК «Современные транспортные технологии» (дистрибьютора коммерческой техники и запчастей «Группы ГАЗ») крупным нижегородским кузовостроителем. В оснащение входят беспроводная зарядка, USB-слоты Type-C, Wi-Fi роутер и холодильник. Также в обоих микроавтобусах применен улучшенный пакет термо-, шумо- и вибро­изоляции кузова.

По словам Маркова, новые модификации дадут фору «ГАЗели NN» по радиусу разворота (5,4 м против 5,7). А поскольку фургон «Соболь NN» легче «Газели NN» с аналогичным кузовом, у него выше грузоподъемность. Хотя автопроизводитель не скажет об этом прямо, фактически в кузове легко можно увезти 1,5 т груза. Под капотом — дизель Cummins ISF, выдающий 139 л.с. Трансмиссия — 6 ступенчатая механика.

На стенде МАЗ выделялся электрогрузовик МАЗ-4381ЕЕ с надстройкой. В основе этой «зеленой» модели лежит хорошо известный у нас длиннобазный (4200 мм) «среднетоннажник» МАЗ-4381 «Корнет». Асинхронный мотор производства «Могилевлифт­маш» выдает 231 л.с. При емкости батареи 195 кВт⋅ч запас хода составляет 200 км. Грузоподъемность даже «голого» шасси, правда, невелика — 4400 кг, а «максималка» ограничена на отметке 90 км/ч.

Китай догоняет

Погоду в китайском секторе делала компания Sinotruk International. Интерес к таким машинам не случаен. По большей части они являются лицензионными версиями грузовиков MAN. Неудивительно, что от тягачей Sitrak C7H Max 4x2 и 6х4 и самосвала C7H Max 8x4 публика не отходила. Эти модели могут похвастаться высокой спальной кабиной, изготовленной по лицензии MAN, турбодизельным 12,5 литровым дизелем на 480 л.с., а также обширным «зимним» пакетом и передовой электроникой. Что касается самосвала с допустимой полной массой 50 тыс. кг и грузоподъемностью 32 тыс. кг, он оснащен рамой MAN TGA. 480 сильный турбодизель работает здесь в связке с роботом Traxon (12+4), в оснащение входят ретардер, функция стабилизации и электронная тормозная система EBS Wabco. Гидрооборудование прочного кузова объемом 26 м3 — от HYVA.

Главная новинка компании FAW — магистральный тягач J7 нового поколения, способный, как говорят в компании, конкурировать с европейскими «одноклассниками». Автомобиль с колесной формулой 4х2 оснащен дизелем мощностью 550 л.с., работающим в паре с 12 диапазонным автоматом ZF Traxon. Предусмотрены современные электронные помощники, климат-контроль и системы кругового обзора, контроля движения в полосе и предупреждения о столкновении. Просторная кабина оснащена двумя спальными местами и водительским креслом на пневмоподушке. В компании ожидают, что в 2023 году на тягачи J7 придется порядка 20 % общего объема продаж грузовиков FAW в России. Также компания FAW представила в «Крокусе» бортовую машину с КМУ на шасси FAW 3250 с колесной формулой 6х6 для строительного сегмента и самосвал FAW 3310 с новым кузовом для перевозки сыпучих грузов и асфальта.

Производитель коммерческой техники SDAC, входящий в китайскую холдинговую группу Weichai, показал в «Крокусе» изотермический фургон на базе шасси SDAC J6 и портальный погрузчик на базе шасси SDAC J7,5. Важные преимущества «среднетоннажника» SDAC J6 — маневренность и широкие возможности для монтажа различных надстроек. Автомобиль, демонстрирующийся на выставке, оснащен 2,3 литровым 110 сильным турбодизелем Weichai, задним приводом и 5 ступенчатой механикой. Эта модель также имеет кондиционер, круиз-контроль, ABS и систему стабилизации.

Портальный погрузчик SDAC J7,5, имеющий полную массу 7,5 т, оборудован 2,3 литровым 130 сильным турбодизелем Weichai, задним приводом и 5 ступенчатой механикой. Оснащение — практически такое же, как у SDAC J6. Эксклюзивным и полномочным представителем бренда SDAC на территории РФ является компания «Шакман Рус», основанная в 2017 году в Казани.

Марка Foton продемонстрировала пикап Tunland G7 образца 2019 года с модернизированной кабиной, полным приводом и новым 2 литровым турбодизелем семейства Aucan отдачей 163 л.с. Трансмиссия — 8 диапазонный автомат ZF или 6 ступенчатая механика, раздаточная коробка — BorgWarner. Предпродажи пикапа уже начались.

Еще одна перспективная новинка Foton — LCV Toano в самом длинном и высоком исполнении. Сейчас этот микроавтобус, внешне напоминающий Mercedes-Benz Sprinter прошлого поколения, проходит сертификацию. На июль намечен старт продаж. Компания показала и ультрамодный тягач Auman Galaxy с новыми мостами, модернизированной кабиной, 580 сильным двигателем Cummins нового поколения и автоматизированной КП Traxon от ZF.

Donfeng выставила в «Крокусе» целое семейство крупнотоннажных автомобилей, включая самосвал KC 8х4 с 450 сильным дизелем и 12 ступенчатой трансмиссией, а также седельные тягачи DFH 4180 GX 4х2 и Dongfeng DFH 4186?4х2 семейства KX.

Компания Dayun, выпускающая грузовики по купленной у Volvo лицензии, представила три новые модификации седельных тягачей V9. Автомобили имеют колесную формулу 4х2 (модель X4181) и 6х4 (модели X4251 AIR, X4251), оснащены дизельным двигателем Weichai WP12.460E50 мощностью 460 л.с., оборудованы комфортабельными спальными кабинами и адаптированы для эксплуатации в России.

В целом московский смотр новинок строительной техники оставил позитивное впечатление. Активная интеграция в этот сегмент прежде всего китайских партнеров радует не меньше, чем успехи в замещении моделей и компонентов брендов, решивших покинуть российский рынок. Повышенный же интерес публики — верный знак того, что такие новинки будут пользоваться спросом.