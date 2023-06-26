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Что нам стоит все самим построить

С начала года КамАЗ продал тысячу флагманских тягачей К5
С начала года КамАЗ продал тысячу флагманских тягачей К5
6,7-литровый 307-сильный дизель КАМАЗ-667.510 — наиболее локализованный в челнинской линейке
6,7-литровый 307-сильный дизель КАМАЗ-667.510 — наиболее локализованный в челнинской линейке
На «Компас 5» устанавливаются 2,2-литровые дизели КАМАЗ-580 мощностью 122 л.с. и 5-ступенчатая механика
На «Компас 5» устанавливаются 2,2-литровые дизели КАМАЗ-580 мощностью 122 л.с. и 5-ступенчатая механика
Самосвал «Урал-6370» 6х6 отличает двускатная ошиновка и обновленная кабина со спальным местом
Самосвал «Урал-6370» 6х6 отличает двускатная ошиновка и обновленная кабина со спальным местом
VIP-шаттл на базе «Соболь NN» отличает салон улучшенной планировки
VIP-шаттл на базе «Соболь NN» отличает салон улучшенной планировки
В салоне одной из бизнес-версий установлены «капитанские» кресла с оттоманкой
В салоне одной из бизнес-версий установлены «капитанские» кресла с оттоманкой
Обшивка промтоварного фургона «Соболь NN» выполнена из армированного пластика
Обшивка промтоварного фургона «Соболь NN» выполнена из армированного пластика
Электрогрузовик МАЗ-4381ЕЕ имеет запас хода 200 км
Электрогрузовик МАЗ-4381ЕЕ имеет запас хода 200 км
На уличной экспозиции «РусбизнесАвто» представил широкую линейку Sitrak
На уличной экспозиции «РусбизнесАвто» представил широкую линейку Sitrak
Тягач FAW J7 производится в Китае на основном сборочном производстве в городе Чаньчунь
Тягач FAW J7 производится в Китае на основном сборочном производстве в городе Чаньчунь
Портальный погрузчик на базе шасси SDAC J7,5
Портальный погрузчик на базе шасси SDAC J7,5
Изотермический фургон на базе шасси SDAC J6
Изотермический фургон на базе шасси SDAC J6
Тягач Foton Auman Galaxy оснащен 580-сильным дизелем Cummins нового поколения
Тягач Foton Auman Galaxy оснащен 580-сильным дизелем Cummins нового поколения
Пикап Foton Tunland G7 вернулся на наш рынок после модернизации
Пикап Foton Tunland G7 вернулся на наш рынок после модернизации
Микроавтобус Foton Toano показали в самом длинном и высоком исполнении
Микроавтобус Foton Toano показали в самом длинном и высоком исполнении
Donfeng выставила в «Крокусе» целое семейство крупнотоннажных автомобилей
Donfeng выставила в «Крокусе» целое семейство крупнотоннажных автомобилей
Dayun представила три новые модификации седельных тягачей V9
Dayun представила три новые модификации седельных тягачей V9

Крупнейшие игроки рынка строительной техники и технологий показали свои новинки на выставке строительной техники и технологий CТТ Expo, вселив уверенность, что этот сегмент рынка жив и активно развивается

В столичном центре «Крокус Экспо» прошла 23 я Международная выставка СТТ Expo. Она была организована на одной площадке с Международной выставкой коммерческого транспорта и технологий COMvex и Международной выставкой запчастей и сервиса СTO Expo. Неудивительно, что набралось свыше 1100 экспонентов из 14 стран мира, и на стендах было, что называется, яблоку негде упасть. Тем более что день прессы объединили с приглашениями клиентов и представителей бизнес-сообщества. Как бы то ни было, аншлаг сам по себе знак того, что сегмент комтранса, в данном случае строительной техники и технологий, начал оживать.

Наша тяжелая артиллерия

У входа на выставку гостей, точно часовые, по традиции встретили грузовики КАМАЗ нового семейства K5. Настоящий ажиотаж вызвал первый самосвал новой линейки К5 КАМАЗ-6595 (6х4). Машина предназначена на крупных инфраструктурных объектах, в горных и песчаных карьерах. Не меньший интерес вызывал самосвал КАМАЗ-65592 (6х6), предназначенный для перевозки сыпучих грузов. Это представитель тяжелого семейства поколения К5 полной массой 41 т. Еще один представитель тяжелого семейства - трехосный седельный тягач КАМАЗ-65955 (6х6). Он оснащен инновационной комфортабельной кабиной на четырехточечной подвеске. «Еще недавно казалось, что их выпуск под вопросом из-за сложностей с замещением импортных компонентов. Однако вот они — локализованные моторы. Точнее, в новом семействе К5 преобладает новый дизель Р6 объемом 11,95 л с разными настройками мощности», — рассказывает представитель АО «КАМА Дизель» Александр Чернов. За основу здесь взят 12 литровый дизель Liebherr D946. Для запуска в производство на КамАЗе разработали свою версию блока. Трансмиссии в основном идут из Китая — используется 12 ступенчатая КП ZF Traxon. Еще одно направление локализации — адаптация дизелей Cummins. «Это уже не Cummins, а полностью КАМАЗ с адаптированной под российские реалии топливной системой. Такой мотор ставится, в частности, на КАМАЗ-65117, КАМАЗ-65116, КАМАЗ-65111 (А5) и КАМАЗ-43502», — уточнил Чернов.

В дочерней камазовской компании «Тракс Восток Рус» (до декабря 2022 года — «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС») наконец внедрились в сегмент «малотоннажников» со своей новинкой «Компас 5». Выпуск этого LCV (полная масса 3,5 т), прямого конкурента «ГАЗели NN», стартовал на заводе «Тракс Восток Рус» в Набережных Челнах в начале весны. Здесь используется кабина от китайского JAC N-Series, которую КамАЗ оснащает своей фирменной передней маской. За ускорение отвечает 2,2 литровый дизель КАМАЗ-580 мощностью 122 л.с., агрегатированный с 5 ступенчатой механикой. Модель оборудована электронной системой контроля устойчивости (ESC), а также ABS и моторным тормозом. И, кстати, для управления такой машиной достаточно водительского удостоверения категории B! «Планы компании амбициозные. Модельный ряд будет развиваться в том числе в сторону электрификации. Что касается главной новинки «Компас 5», то ее уже можно купить с надстройками от наших партнеров-кузовопроизводителей», — поясняет PR-менеджер «Тракс Восток Рус» Ирина Тюрнева.

Автомобильный завод «УРАЛ» порадовал целой серией новых продуктов, а именно — полноприводным самосвалом «Урал-6370» 6х6 полной массой 34 т с двускатной ошиновкой и модернизированной двухместной кабиной. Здесь установлены рядный дизель (максимальная форсировка 420 л.с.) и 16 ступенчатая коробка передач. Дорожное семейство «Урал» 6х4 представлено самосвалом, автобетоносмесителем на шасси «Урал С35510» (полная масса до 35т), а также бортовым автомобилем с КМУ и комбинированной дорожной машиной на шасси «Урал С34520» (полная масса до 27 т).

Импорт замещен!

«Группа ГАЗ» показала на СТТ три новых исполнения LCV «Соболь NN» . Ключевая новинка — впервые представленное шасси с низкой кабиной и надстройкой промтоварный фургон с грузовым отсеком объемом 11,5 м3, вмещающим до 5 европалет. Как рассказал руководитель пресс-службы ГАЗ Николай Марков, «будка» изготавливается собственным газовским подразделением ПСТ, которое вскоре наладит выпуск также изотермических фургонов, хлебных фургонов и т. д.

Две пассажирские новинки позиционируются как бизнес-шаттлы. Их изюминка — салоны улучшенной планировки, выполненные для ГК «Современные транспортные технологии» (дистрибьютора коммерческой техники и запчастей «Группы ГАЗ») крупным нижегородским кузовостроителем. В оснащение входят беспроводная зарядка, USB-слоты Type-C, Wi-Fi роутер и холодильник. Также в обоих микроавтобусах применен улучшенный пакет термо-, шумо- и вибро­изоляции кузова.

По словам Маркова, новые модификации дадут фору «ГАЗели NN» по радиусу разворота (5,4 м против 5,7). А поскольку фургон «Соболь NN» легче «Газели NN» с аналогичным кузовом, у него выше грузоподъемность. Хотя автопроизводитель не скажет об этом прямо, фактически в кузове легко можно увезти 1,5 т груза. Под капотом — дизель Cummins ISF, выдающий 139 л.с. Трансмиссия — 6 ступенчатая механика.

На стенде МАЗ выделялся электрогрузовик МАЗ-4381ЕЕ с надстройкой. В основе этой «зеленой» модели лежит хорошо известный у нас длиннобазный (4200 мм) «среднетоннажник» МАЗ-4381 «Корнет». Асинхронный мотор производства «Могилевлифт­маш» выдает 231 л.с. При емкости батареи 195 кВт⋅ч запас хода составляет 200 км. Грузоподъемность даже «голого» шасси, правда, невелика — 4400 кг, а «максималка» ограничена на отметке 90 км/ч.

Китай догоняет

Погоду в китайском секторе делала компания Sinotruk International. Интерес к таким машинам не случаен. По большей части они являются лицензионными версиями грузовиков MAN. Неудивительно, что от тягачей Sitrak C7H Max 4x2 и 6х4 и самосвала C7H Max 8x4 публика не отходила. Эти модели могут похвастаться высокой спальной кабиной, изготовленной по лицензии MAN, турбодизельным 12,5 литровым дизелем на 480 л.с., а также обширным «зимним» пакетом и передовой электроникой. Что касается самосвала с допустимой полной массой 50 тыс. кг и грузоподъемностью 32 тыс. кг, он оснащен рамой MAN TGA. 480 сильный турбодизель работает здесь в связке с роботом Traxon (12+4), в оснащение входят ретардер, функция стабилизации и электронная тормозная система EBS Wabco. Гидрооборудование прочного кузова объемом 26 м3 — от HYVA.

Главная новинка компании FAW — магистральный тягач J7 нового поколения, способный, как говорят в компании, конкурировать с европейскими «одноклассниками». Автомобиль с колесной формулой 4х2 оснащен дизелем мощностью 550 л.с., работающим в паре с 12 диапазонным автоматом ZF Traxon. Предусмотрены современные электронные помощники, климат-контроль и системы кругового обзора, контроля движения в полосе и предупреждения о столкновении. Просторная кабина оснащена двумя спальными местами и водительским креслом на пневмоподушке. В компании ожидают, что в 2023 году на тягачи J7 придется порядка 20 % общего объема продаж грузовиков FAW в России. Также компания FAW представила в «Крокусе» бортовую машину с КМУ на шасси FAW 3250 с колесной формулой 6х6 для строительного сегмента и самосвал FAW 3310 с новым кузовом для перевозки сыпучих грузов и асфальта.

Производитель коммерческой техники SDAC, входящий в китайскую холдинговую группу Weichai, показал в «Крокусе» изотермический фургон на базе шасси SDAC J6 и портальный погрузчик на базе шасси SDAC J7,5. Важные преимущества «среднетоннажника» SDAC J6 — маневренность и широкие возможности для монтажа различных надстроек. Автомобиль, демонстрирующийся на выставке, оснащен 2,3 литровым 110 сильным турбодизелем Weichai, задним приводом и 5 ступенчатой механикой. Эта модель также имеет кондиционер, круиз-контроль, ABS и систему стабилизации.

Портальный погрузчик SDAC J7,5, имеющий полную массу 7,5 т, оборудован 2,3 литровым 130 сильным турбодизелем Weichai, задним приводом и 5 ступенчатой механикой. Оснащение — практически такое же, как у SDAC J6. Эксклюзивным и полномочным представителем бренда SDAC на территории РФ является компания «Шакман Рус», основанная в 2017 году в Казани.

Марка Foton продемонстрировала пикап Tunland G7 образца 2019 года с модернизированной кабиной, полным приводом и новым 2 литровым турбодизелем семейства Aucan отдачей 163 л.с. Трансмиссия — 8 диапазонный автомат ZF или 6 ступенчатая механика, раздаточная коробка — BorgWarner. Предпродажи пикапа уже начались.

Еще одна перспективная новинка Foton — LCV Toano в самом длинном и высоком исполнении. Сейчас этот микроавтобус, внешне напоминающий Mercedes-Benz Sprinter прошлого поколения, проходит сертификацию. На июль намечен старт продаж. Компания показала и ультрамодный тягач Auman Galaxy с новыми мостами, модернизированной кабиной, 580 сильным двигателем Cummins нового поколения и автоматизированной КП Traxon от ZF.

Donfeng выставила в «Крокусе» целое семейство крупнотоннажных автомобилей, включая самосвал KC 8х4 с 450 сильным дизелем и 12 ступенчатой трансмиссией, а также седельные тягачи DFH 4180 GX 4х2 и Dongfeng DFH 4186?4х2 семейства KX.

Компания Dayun, выпускающая грузовики по купленной у Volvo лицензии, представила три новые модификации седельных тягачей V9. Автомобили имеют колесную формулу 4х2 (модель X4181) и 6х4 (модели X4251 AIR, X4251), оснащены дизельным двигателем Weichai WP12.460E50 мощностью 460 л.с., оборудованы комфортабельными спальными кабинами и адаптированы для эксплуатации в России.

В целом московский смотр новинок строительной техники оставил позитивное впечатление. Активная интеграция в этот сегмент прежде всего китайских партнеров радует не меньше, чем успехи в замещении моделей и компонентов брендов, решивших покинуть российский рынок. Повышенный же интерес публики — верный знак того, что такие новинки будут пользоваться спросом. 

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