Семнадцатая по счету международная выставка коммерческих автомобилей Comtrans 2023 зафиксировала оживление рынка коммерческого транспорта. Локализованные новинки из России и новая техника из дружественных стран заполонили здание и уличные экспозиции столичного ЦВК «Экспоцентр»

Сделано в России

Новые тягачи, автобусы, фургоны, прицепы, двигатели и комплектующие продемонстрировали более 200 производителей из шести стран — России, Китая, Белоруссии, Турции, Ирана и Казахстана. Важность мероприятия подчеркнул министр промышленности и торговли Денис Мантуров, посетивший выставку и давший по телемосту старт производства полного цикла «малотоннажников» Sollers Argo на Ульяновском автозаводе. Также в портфолио российского бренда — LCV Atlant, выпускающийся на заводе в Татарстане. Тем не менее очно новинки Sollers в Экспоцентре не присутствовали. Буквально в августе компания выбрала отдельный формат презентации своих моделей на предприятии в Елабуге.

Очень приятный сюрприз — на Comtrans 2023 впервые заявил о себе новый производитель тяжелых грузовиков компания «Нижегородские грузовые автомобили» (НГА), которая входит вместе с ГАЗ, ЛИАЗ и ПАЗ в ГК «СТТ». По договоренности с «Группой ГАЗ» НГА арендует заводские площади у ГАЗа и занимается производством тяжелых грузовиков «Валдай» (полная масса от 18 до 56 т). Речь о представленных в Экспоцентре «Валдае 18», «Валдае 33» и «Валдае 45».

Более легкие «среднетоннажники» «Валдай 8» и «Валдай 12», также дебютировавшие в Экспоцентре, остаются в обойме ГАЗа. При этом «донорами» всех «Валдаев» являются машины китайской Foton Motor. Как бы то ни было, в лице НГА российский рынок получил конкурента с российским VIN для КамАЗа, автозавода «Урал» и МАЗа.

Неудивительно, что новоявленный конкурент камазовского «магистральника» К5 флагманский тягач «Валдай 45» стал, без преувеличения, шоу-стоппером выставки. Фактически мы получили перелицованный седельный тягач Foton Auman, который, в свою очередь, является лицензированной вариацией Mercedes-Benz Actros. Новинка с колесной формулой 4х2, пневматической задней подвеской и просторной двуспальной кабиной ориентирована на работу в составе автопоездов полной массой до 45 т. За ускорение отвечает 470?сильный дизель объемом 11,8 л, агрегатированный с 12?ступенчатой роботизированной трансмиссией. До конца года НГА планирует произвести 600 таких машин. В перспективе эти машины будут переводиться на российскую компонентную базу, включая двигатели и коробки передач ЯМЗ.

В еще большей степени порадовала «Группа ГАЗ». Ее ключевая новинка в сегменте LCV — полноприводный «Соболь NN». Серийный автомобиль с клиренсом 220 мм оснащен блокировками межколесных дифференциалов и понижающей передачей, независимой передней подвеской и новой раздаточной коробкой, способной переварить 400 Нм. В движение новинка приводится 2,5?литровым 150?сильным турбодизелем ГАЗ, агрегатированным с 6?ступенчатой механикой. В кабине появилась поворотная шайба с режимами 2H, 4H и 4L. Предусмотрены два варианта комплектации: более простая All-Road и Off-Road. Последняя — с обилием внедорожных аксессуаров (силовые бамперы, лебедка, шноркель и т. д.). Моторную гамму составили 2,7?литровый бензиновый и 2,8?литровый дизельный моторы.

«Газель NN», «старшая сестра» «Соболя NN», предстала в Экспоцентре в новом исполнении автодом — с кухней, туалетом и подъемной крышей, а также впервые в истории модели — с 5?ступенчатым роботом с одним сцеплением. Трудно было пройти и мимо прототипа развозного фургона SDV, выполненного в экспериментальном цехе ГАЗа. «Здесь несущий кузов, чтобы сделать низкий пол, и передний привод. Приехал на точку, сразу заходишь из кабины в грузовой отсек, это экономит время и силы. Двери открываются автоматически. Электрический привод уже серийный, такой же используется на электрическом фургоне «Газель e-NN», — рассказал руководитель пресс-службы ГАЗа Николай Марков.

Ну а тяжелая артиллерия от ГАЗа — это уже упомянутые «среднетоннажники» «Валдай 8» и «Валдай 12». Ключевое отличие «Валдай 8» от «Валдай Next» — полная масса, увеличенная с 6,7 до 7,5 т. Новый 149?сильный мотор даст фору предшественнику Сummins по пиковой тяге (420 Нм против 350 Нм). Это агрегат Foton, который сейчас локализуется в Нижнем Новгороде. Благодаря ему удалось снизить потребление топлива на крейсерской скорости 90 км/ч примерно на 2 л.

«Валдай-12» в этом году пойдет в производство. На выставке показали исполнение с самой длинной рамой и колесной базой. Всего же таких вариантов будет четыре. Существенно, что при разрешенной максимальной массе 11?990 кг такая машина не попадает под «Платон» — систему взимания платы с тяжелых грузовиков. Новинка оснащена 4,5?литровым турбодизелем ЯМЗ-534 (170 л.с., 670 Нм), фирменной 6?ступенчатой механикой и задним мостом чувашского производства. В числе главных соперников заявлен камазовский «Компас-12» — «среднетоннажник» с начинкой JAC.

КамАЗ на Comtrans представил три десятка машин в «антисанкционном» исполнении. К примеру, только для флагманского КАМАЗ-54901 инженеры освоили более двух тысяч позиций — заменены поставщики и производители автомата, ведущего моста, топливной системы, других узлов. Кабина локализована на 100 %. Вместо 12?литрового дизеля, изначально поставлявшегося компанией Liebherr в исполнениях 450, 500 и 550 л.с., используется 13?литровый, на 95 % локализованный, с отдачей 460, 510 и 560 л.с. соответственно. А еще активно тестируется беспилотная версия этого «магистральника», называющаяся «Маяк», занявшая почетное место на камазовском стенде.

Другая позитивная новость от КамАЗа — расширение «младшего» семейства «Компас», первоначально состоящего из моделей «Компас-9» и «Компас-12», за счет модели «Компас-5» полной массой 3490 кг. Такой машиной можно управлять с легковыми правами. Принимаются заказы на бортовые грузовики с тентом, изотермические и промтоварные фургоны и рефрижераторы. Турбодизельный 2,2?литровый мотор на 122 л.с. сочетается с 5?ступенчатой механикой. Рама унифицирована с более выносливой моделью «Компас-6», и, стало быть, этот малыш очень выносливый.



Также большой интерес на стенде КамАЗа вызвали автобус среднего класса НЕФАЗ-4290, электробус КАМАЗ-6282 с ночной зарядкой и спортивная версия грузовика поколения К5.

Перспективная новинка автозавода «Урал» — «капотник» «Урал-80» (заводской индекс — 43206?67). Это первый «Урал» с 4?цилиндровым дизельным мотором ЯМЗ-535 мощностью 238 л.с. В новом компактном моторе локализован ряд импортных компонентов. Оптимизировав «оперение» и расположение кабины, а также применив колеса меньшей размерности, удалось выкроить еще более полуметра пространства рамы. Механическая трансмиссия ЯМЗ была модернизирована в части высшей передачи. Снаряженная масса модели «Урал-80» составляет 6950 кг, полная — 12?600 кг. На сегодня «Урал-80» — опытный образец. Запуск в серию намечен на начало 2025 года.

В свою очередь, перспективная модульная электроплатформа «Урал» с колесной формулой 4х2 и грузоподъемностью до 11 т — высокотехнологичная база для различных надстроек. Технически это гибрид газового автомобиля с электрическим. «Зеленую» часть привода составляет тяговый электродвигатель мощностью 177 л.с. Тяговые аккумуляторы обеспечивают запас хода 300 км.

Еще одной экологичной новинкой автозавода стал автомобиль «Урал С355B0» 6х4 LNG полной массой до 35 т. На автомобиль-самосвал установлен новый газовый двигатель российского производства мощностью 420 л.с. и криобак объемом 450 л.

Деловые партнеры

Пожалуй, ключевая новинка на стенде МАЗа — импортозамещенный седельный тягач МАЗ-541SA5 с колесной формулой 4х2. Главные новшества в технике — 550?сильный 13?литровый дизель Weichai стандарта Euro 6 и 12?ступенчатый робот Fast Gear, а также ABS с функцией стабилизации курсовой устойчивости. В кабине улучшена эргономика. Одним словом, имеем грозного конкурента нашему тягачу КАМАЗ-54901 поколения К5.

В свою очередь, автобус туристического класса третьего поколения МАЗ-350 может похвастать комфортабельным салоном с посадочной формулой 61+1+1. Новинка, построенная из белорусских и российских комплектующих, оснащена дизелем класса Euro 6 мощностью 400 л. с. и топливным баком на 590 л. Запас хода — 2000 км.

Кроме этого, на выставке был представлен самосвал МАЗ-65262L с колесной формулой 8х8. Грузовик оснащен 6?цилиндровым двигателем класса Euro 5 мощностью 460 л.с. Вместо «вражеского» Allison используется «дружественный» Fast Gear. Объем самосвальной платформы составляет 22 м³. Еще одна перспективная новинка — автобус туристического класса 3?го поколения МАЗ-350 для междугородних и туристических перевозок также с высоким уровнем локализации.

Из китайской «братии» выделим магистральный тягач Dongfeng ChengLong H7. Его отличают просторная, эргономичная и щедро оснащенная даже по европейским меркам кабина. Тягач укомплектован 12?литровым 480?сильным дизелем Yuchai YC6K и автоматизированной 12?ступенчатой трансмиссией ZF Traxon.

Другие важные новинки бренда — магистральный тягач Dongfeng GX 4х2 с двигателем Cummins мощностью 508 л.с. и 12?ступенчатым автоматом Eaton, утилитарный тягач Dongfeng KX 4х2 с 520?сильным двигателем Cummins и 12?ступенчатым автоматом ZF, а также самосвал Dongfeng KC с колесными формулами 8х4 и 6х4 и объемом кузова от 20 до 32 м³.

Наконец, в сегменте LCV Dongfeng отметился цельнометаллическим фургоном Dongfeng K33?561. Под капотом здесь разместился дизель Renault-Nissan М9Т, коробка передач — 6?ступенчатая механика. Грузовой отсек на 11,68 л позволяет загружать кузов через сдвижную боковую дверь и задние распашные створки с углом открывания 270°.

ГК «Автодом» совместно с АО «МБ РУС» провели в Экспоцентре премьеру грузового бренда Forland (входит в концерн Beiqi Foton Motor). В линейке — малотоннажные и среднетоннажные шасси под индексами 3, 5, 8 и 12 полной массой от 3,5 до 12 т. Первой моделью бренда станет «среднетоннажник» Forland 8, представленный на выставке в исполнении рефрижератор. За ускорение отвечает дизель Euro 5 мощностью 156 л.с., объемом 3,76 л, агрегатированный с 6?ступенчатой механикой.

Главной новинкой стенда «Foton Россия» стал седельный тягач Foton Auman EST A с колесной формулой 6х4, начало продаж которого в РФ начнется в первом квартале 2024 года. Также в Экспоцентре показали самосвалы на базе Foton Auman GTL с колесными формулами 6х4 и 8х4. Неподалеку расположился представитель рамных грузовиков среднего класса — Foton S35, оснащаемый двигателем Cummins и трансмиссией ZF. Перспективной новинкой видятся и малотоннажные микроавтобус и фургон Foton Toano (с грузовыми отсеками объемом 10,4 и 12 м³). LCV оснащаются 150?сильным турбодизелем ISF Cummins 2.8 CRDi и 6?ступенчатой механикой.



Выпуск еще одного азиатского конкурента — фургончика BAW T7 от компании BNM планируется наладить в Брянске на предприятии «БН-Моторс». Заявлены исполнения с одно- или двухрядной кабиной и два варианта мотора: бензиновый и битопливный.

«Даюн-Рус», официальный дистрибьютор компании Dayun, сделал акцент на тягаче Dayun V9 с дизелем Weichai WP12.460E50. Впечатлил и монументальный четырехосный самосвал Dayun V7 с рамой с двойными лонжеронами, мотором Weichai мощностью 460 л.с., 12?ступенчатой трансмиссией Fast Gear и 24?кубовым кузовом.

Дилер компании Shacman представил седельные тягачи. Магистральная модель X6000?6х2 оснащена 6?цилиндровым дизелем Weichai WP13 объемом 12,5 л с отдачей 480 л.с. Трансмиссия — 12?ступенчатая коробка передач ZF Traxon. Еще одна новинка Shacman — тягач M6000 в версии с рефрижераторной надстройкой. На уличной площадке отметил российский дебют тягач Х5000?8х8, нацеленный на экономию топлива.

Китайская компания Sany выступила с магистральным тягачом Sany D495A с колесной формулой 4х2 и Sany D525A 6х4, ориентированным на региональные перевозки. Odin Group, дистрибьютор грузовой техники бренда Sany, уже привезла первую партию такой техники в Россию.

Ключевая новинка бренда Sitrack — тягач C7H с колесной формулой 6х6. Автомобиль оснащен коробкой передач 16+2 от ZF, мостами MAN, тормозами WABCO и топливной системой Bosch. Наконец, компания Shenzhou Motors представила самосвалы Shenzhou 6х4 и Shenzhou 8х4, создававшиеся с учетом специфики российских дорог и климата.

Одним словом, по итогам московского смотра можно с уверенностью говорить, что партнеры из Поднебесной значительно усилили свое присутствие на нашем рынке коммерческого транспорта. Российские же автокомпании уверенно идут по пути локализации, развивая партнерство и успешно конкурируя с азиатскими коллегами, что не может не радовать.