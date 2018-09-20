"Интервью с Ларсом Химмером, руководителем марки Volkswagen в России на ММАС-2018"

«Жука» больше не будет?

Немецкий концерн VW сообщил о намерении прекратить выпуск «жуков», ссылаясь на низкую рентабельность и не очень высокий спрос. В сети сразу появилось много сообщений об уходе Beetle с рынка уже в следующем году