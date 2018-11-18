Выставки: Лидерская доля

На юбилейной, 25-й выставке Automechanika во Франкфурте крупнейшие производители автокомпонентов показали, по каким векторам станет развиваться эта индустрия в обозримом будущем

Казалось бы, рынок запчастей и автокомпонентов столь велик и многообразен, что каждый значимый его участник может действовать сугубо по своим правилам и планам, особенно когда речь идет о самых крупных игроках, работающих на глобальном уровне. Но, как показала выставка Automechanika 2018, лидеры этой отрасли активно формируют общие тренды, которым точно будут следовать их менее сильные соперники. Нам эти тенденции представляются и важными, и любопытными.

В эпоху электричества

Прежде всего, очевиден тренд на максимальную электрификацию автомобилей, он обусловлен как мощным развитием сегмента электромобилей, так и активным внедрением всевозможных электронных ассистентов и других функций, требующих энергии. К примеру, компания ZF Aftermarket, созданная полтора года назад после объединения соответствующих подразделений ZF и TRW, представила инновационную технологию Electric Blue для электрокаров. В частности, речь идет о новом поколении противошумных тормозных колодок для электромобилей, к тому же способных сократить до 45% уровень выброса твердых частиц во время торможения. При этом главным экспонатом стенда ZF стал прототип электробуса e.GO Mover, в создании которого концерн участвует непосредственно и весьма активно.

Говоря о втором аспекте «электрификации» автомобилей, следует отметить инновации от компании Exide – одного из ведущих мировых производителей аккумуляторов. Во Франкфурте она показала новаторскую батарею VRLA GEL для грузовой и коммерческой техники. Эти высокоустойчивые к циклам заряда-разряда необслуживаемые аккумуляторы не только чрезвычайно долговечны, но и гарантируют надежную работу при эксплуатации в условиях высокого энергопотребления. Например, в магистральных грузовиках, оснащенных современными системами жизнеобеспечения и безопасности, или в коммерческих автомобилях, осуществляющих интенсивные перевозки в крупных городах.

А вот фирма Magneti Marelli Aftemarket продемонстрировала технологии, которые электричество потребляют. Речь в первую очередь о собственной разработке бренда – передовых системах светодиодного и полностью светодиодного освещения, входящих в пакет решений для независимого рынка запчастей. В их числе – и матричные фары с автоматическим управлением для Audi Q5, работающие на основе данных от камер и датчиков, и фары для BMW 4-й серии с адаптивным управлением, и головная оптика уникального дизайна для Mercedes-Benz GLA. Впрочем, интерес публики и специалистов вызвали также полностью светодиодные модификации задних фонарей для ряда премиальных и массовых моделей машин других европейских марок.

Высокая инженерия

Из раза в раз Automechanika удивляет нас творческим потенциалом инженеров, работающих в сфере автокомпонентов. Вот и в этот раз на стендах многих фирм просто глаза разбегались от новинок. К примеру, Valeo не только получила приз выставки за инновации, которым отмечена система кондиционирования Air Conditioning Loop R-744 в категории продуктов для поставок на конвейер, но и представила самое значительное расширение линейки продуктов для трансмиссий, чем когда-либо. Последнее стало возможным благодаря приобретению компании FTE – крупнейшего производителя гидравлических приводов на рынке запчастей. Кроме того, публика оценила новую технологию очистки ветровых стекол Valeo AquaBlade, благодаря которой тормозной путь уменьшается до 4 м, а также фары со светодиодами, меняющими конфигурацию лучей.

Не менее популярным стал и стенд Bilstein, где были выставлены высокотехнологичные амортизаторы, способные с успехом заменить серийные. Повышенный интерес вызвала вся гамма продукции этой популярной марки – от установочных комплектов до амортизаторов и пневмомодулей ОЕ-качества, а также амортизаторы для активной подвески с технологией Damp Tronic и амортизаторы с улучшенными характеристиками. Такое внимание следует объяснить тем, что технологии, отрабатываемые в автоспорте и на полигонах, затем используются в продукции спортивной и тюнинговой линеек, а, кроме того, подвески от Bilstein широко применяются при серийном оснащении автомобилей самых разных марок.

Весомую лепту в надежность и комфорт транспортных средств вносит и компания Tenneco – глобальный поставщик решений для шасси и выхлопных систем как на конвейе­ры автопроизводителей, так и на вторичный рынок. Она объявила о переименовании и расширении модельного ряда амортизаторов премиум-класса с электронным управлением Intelligent Suspension RideSense, которые выпускаются под брендом Monroe. Уже в первом квартале 2019 года станут доступны 18 новых моделей таких амортизаторов для машин, использующих системы подвески с электронным управлением. Блок управления в них реагирует на изменение дорожного покрытия и характера вождения всего за 10 миллисекунд!

Знание – сила

К основным трендам, выявленным нынешней Automechanika, следует отнести также борьбу с контрафактом и максимально полное информирование потребителей о том или ином продукте, равно как и разработку всевозможных курсов, технологий и программ для специалистов, в первую очередь – работников СТО. По каждому из этих направлений с важными новостями выступила компания Delphi Technologies, имеющая собственные техцентры, производственные базы и пункты техподдержки в 24 странах. В частности, в рамках процесса ребрендинга она показала новый фирменный стиль и обновленную упаковку комплектующих. Помимо того что эта упаковка стала более качественной, прочной и заметной, она еще и более информативна – содержит сведения для быстрой идентификации детали и даже схематический чертеж ее установки. Одновременно Delphi Technologies представила несколько новых решений и программ для автосервисов, дилеров и дистрибьюторов, которые повысят эффективность их работы.

Заботу о специалистах СТО и потребителях продемонстрировали и другие бренды. Различные новации в этих сферах на выставке представили ZF, Exide, Valeo, Tenneco… Очевидно, по их стопам пойдут и многие другие игроки рынка.