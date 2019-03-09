Многие автомобилисты сталкиваются с тем, что из за некачественного топлива в машине могут возникнуть те или иные неисправности. Можно ли взыскать с недобросовестной АЗС компенсацию?

Увы, несмотря на достаточно строгие требования, которые предъявляются к самим заправочным станциям и реализуемой ими продукции, проблема покупки некачественного бензина или дизельного топлива достаточна распространена. Причем в самых разных российских регионах.

Необходимые знания

Реализуемое на АЗС топливо должно соответствовать требованиям технических стандартов. При этом любой клиент должен иметь возможность получить следующую информацию: о наименовании и марке топлива, номере партии продукции, соответствии техстандартам, наличии сертификата соответствия топлива, экологическом классе (сейчас можно продавать топливо не ниже класса Euro 5), наличии присадок. Более того, все эти сведения администрация заправки обязана размещать в доступном месте. Как правило, у касс.

Кроме того, на чеке в обязательном порядке должна содержаться информация о продавце топлива – самой АЗС. Чек нужно сохранять до следующей заправки. Ведь это основное доказательство, подтверждающее факт покупки именно на данной станции.

Чтобы свести к минимуму вероятность заправки плохим топливом, выбирать стоит крупные и сетевые АЗС. Помимо более жесткого контроля качества бензина на таких заправках, в случае возникновения спора будет легче получить компенсацию: крупные компании чаще компенсируют ущерб автовладельцам в досудебном порядке. Да и в случае судебного разбирательства при решении в пользу автовладельца.

Порядок действий

Если все же бензин оказался некачественным и автомобиль вышел из строя, надо иметь в виду, что, согласно закону «О защите прав потребителей», продавец топлива обязан реализовывать товар, который соответствует действующим стандартам и надлежащего качества. Так, статьей 14 закона установлено, что вред, причиненный имуществу потребителя вследствие недостатков товара, подлежит возмещению в полном объеме.

Другими словами, АЗС при продаже некачественного топлива (если это стало причиной поломки автомобиля) обязана компенсировать стоимость ремонта, все связанные с этим затраты (оплата эвакуатора, проведение экспертиз, работа юриста), а также моральный вред.

При появлении неисправности прямо на заправке, необходимо тут же обратиться с претензией к работникам АЗС. А если руководство станции не признает свою вину сразу и не даст согласия на компенсацию возможных затрат, то дальше нужно действовать следующим образом.

Автомобиль отвозим в сервис. На станции техобслуживания сразу же предупредите, что поломка связана с заправкой некачественным топливом. Причем лучше всего попросить представителей СТО опечатать бак машины, чтобы исключить возможность доступа к его содержимому сторонних лиц.

До начала ремонта желательно вызвать представителей АЗС заказной телеграммой для проведения комплексного осмотра и взятия пробы топлива.

Закон «О защите прав потребителей» обязывает АЗС провести экспертизу топлива за свой счет. Если эксперт даст заключение о некачественном топливе и связанными с этим поломками автомобиля, его владелец получает полное право на компенсацию ущерба. Если же эксперт придет к выводу, что топливо было нормальным, а неисправности в машине возникли по другой причине, автовладельцу придется оплатить экспертное исследование из своего кармана.

В случае подтверждения экспертом факта продажи некачественного топлива отправляем в адрес АЗС претензию. В ней указываем, когда было приобретено топливо, какой марки, в каком объеме. Описываем неисправность и поломки автомобиля, а также стоимость ремонта. Прилагаем все имеющиеся на руках документы по исследованию топлива (копия экспертизы вручается автовладельцу), стоимости ремонта (заказ-наряды, чеки) и заключение станции технического обслуживания.

При отказе на претензию (на ее рассмотрение отводится десять дней) автомобилист может обратиться в суд (по месту жительства или месту нахождения АЗС, на выбор). Бояться этого не стоит. Суды, как правило, встают на сторону потребителя (конечно, если он действовал правильно и предоставил доказательства вины заправки).

Кстати, судебные разбирательства могут серьезно увеличить размер компенсации. К общему размеру ущерба нередко добавляются неустойка за отказ в удовлетворении претензии и штраф 50% от удовлетворенного судом размера ущерба.