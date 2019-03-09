Многие автомобилисты сталкиваются с тем, что из за некачественного топлива в машине могут возникнуть те или иные неисправности. Можно ли взыскать с недобросовестной АЗС компенсацию?
Увы, несмотря на достаточно строгие требования, которые предъявляются к самим заправочным станциям и реализуемой ими продукции, проблема покупки некачественного бензина или дизельного топлива достаточна распространена. Причем в самых разных российских регионах.
Реализуемое на АЗС топливо должно соответствовать требованиям технических стандартов. При этом любой клиент должен иметь возможность получить следующую информацию: о наименовании и марке топлива, номере партии продукции, соответствии техстандартам, наличии сертификата соответствия топлива, экологическом классе (сейчас можно продавать топливо не ниже класса Euro 5), наличии присадок. Более того, все эти сведения администрация заправки обязана размещать в доступном месте. Как правило, у касс.
Кроме того, на чеке в обязательном порядке должна содержаться информация о продавце топлива – самой АЗС. Чек нужно сохранять до следующей заправки. Ведь это основное доказательство, подтверждающее факт покупки именно на данной станции.
Чтобы свести к минимуму вероятность заправки плохим топливом, выбирать стоит крупные и сетевые АЗС. Помимо более жесткого контроля качества бензина на таких заправках, в случае возникновения спора будет легче получить компенсацию: крупные компании чаще компенсируют ущерб автовладельцам в досудебном порядке. Да и в случае судебного разбирательства при решении в пользу автовладельца.
Если все же бензин оказался некачественным и автомобиль вышел из строя, надо иметь в виду, что, согласно закону «О защите прав потребителей», продавец топлива обязан реализовывать товар, который соответствует действующим стандартам и надлежащего качества. Так, статьей 14 закона установлено, что вред, причиненный имуществу потребителя вследствие недостатков товара, подлежит возмещению в полном объеме.
Другими словами, АЗС при продаже некачественного топлива (если это стало причиной поломки автомобиля) обязана компенсировать стоимость ремонта, все связанные с этим затраты (оплата эвакуатора, проведение экспертиз, работа юриста), а также моральный вред.
При появлении неисправности прямо на заправке, необходимо тут же обратиться с претензией к работникам АЗС. А если руководство станции не признает свою вину сразу и не даст согласия на компенсацию возможных затрат, то дальше нужно действовать следующим образом.
Автомобиль отвозим в сервис. На станции техобслуживания сразу же предупредите, что поломка связана с заправкой некачественным топливом. Причем лучше всего попросить представителей СТО опечатать бак машины, чтобы исключить возможность доступа к его содержимому сторонних лиц.
До начала ремонта желательно вызвать представителей АЗС заказной телеграммой для проведения комплексного осмотра и взятия пробы топлива.
Закон «О защите прав потребителей» обязывает АЗС провести экспертизу топлива за свой счет. Если эксперт даст заключение о некачественном топливе и связанными с этим поломками автомобиля, его владелец получает полное право на компенсацию ущерба. Если же эксперт придет к выводу, что топливо было нормальным, а неисправности в машине возникли по другой причине, автовладельцу придется оплатить экспертное исследование из своего кармана.
В случае подтверждения экспертом факта продажи некачественного топлива отправляем в адрес АЗС претензию. В ней указываем, когда было приобретено топливо, какой марки, в каком объеме. Описываем неисправность и поломки автомобиля, а также стоимость ремонта. Прилагаем все имеющиеся на руках документы по исследованию топлива (копия экспертизы вручается автовладельцу), стоимости ремонта (заказ-наряды, чеки) и заключение станции технического обслуживания.
При отказе на претензию (на ее рассмотрение отводится десять дней) автомобилист может обратиться в суд (по месту жительства или месту нахождения АЗС, на выбор). Бояться этого не стоит. Суды, как правило, встают на сторону потребителя (конечно, если он действовал правильно и предоставил доказательства вины заправки).
Кстати, судебные разбирательства могут серьезно увеличить размер компенсации. К общему размеру ущерба нередко добавляются неустойка за отказ в удовлетворении претензии и штраф 50% от удовлетворенного судом размера ущерба.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
Прячьте бензин, облава идет!
Минпромторг и Росстандарт запустили проверку качества бензина в рознице. В качестве «подопытного» региона был выбран Ставропольский край. Уже объявлены результаты, которые, мягко говоря, удивляют
Независимым АЗС разрешили поднять цены
Соответствующие изменения внесены в условия соглашения правительства с нефтяниками, заключённого в период с 7 по 10 ноября
Независимые АЗС готовы демпинговать
По мнению экспертов, независимые станции могут начать продажи топлива по тридцать рублей. Правда этому серьезно мешают недавние соглашения между правительством и крупными топливными компаниями
Топливный ответ правительству
На недавний «топливный» ультиматум российского премьер-министра откликнулась компания Роснефть. Нефтяной гигант предлагает стабилизировать цены на топливо своими особыми методами
Независимые АЗС признали факт недолива топлива
С неожиданным признанием выступили представители Независимого топливного союза и Российского топливного союза
На 76% российских АЗС выявлен недолив топлива
На российских АЗС выявлен массовый недолив топлива. Любопытно, что чаще всего недоливают топливо на независимых заправках, владельцы которых больше всех были недовольны ростом цен на топливо
В России могут исчезнуть независимые АЗС
Представители частных АЗС заявили о предбанкротном состоянии и полной нерентабельности бизнеса