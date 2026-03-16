О рисках использования вторичных технологий

Интересная вещь история, она циклична, все время повторяется, но в каждом случае по-разному

Государство российское росло, развивалась и развиваться будет. А что такое развитие? Это использование максимального количества знаний, накопленных человечеством. Вот, например, Россия хотела торговать, пробивала себе выход к морям, требовался флот, которого у нас на тот момент не было, а главное — не было специалистов, способных его создать: на Руси строили в основном речной флот с небольшой осадкой и флот каботажный, передвигавшийся только вдоль береговой линии. А требовались морские корабли — как военные, так и торговые.

Как решил Петр Алексеевич эту проблему? Было учреждено так называемое Великое посольство 1697–98 годов. Сам царь поехал учиться ремеслу, да и людей толковых с собой взял. А после наладил массовое обучение специалистов в различных направлениях уже у нас. Так и был создан флот, если излагать упрощенно. Возникла в то время и еще одна проблема — нехватка железа. Швеция, с которой мы воевали, обладала богатыми залежами железной руды хорошего качества, была развита металлургия, поди с ними повоюй! Мы выплавляли лишь крохотное количество чугуна, причем плохого качества. Чтобы восстановить потерянные пушки, приходилось снимать колокола с церквей и делать из них орудия.

И опять проблему решили путем обучения за рубежом, специалисты учились за границей, возвращались назад, открывались «горные училища» и создавалась отечественная индустрия. Так были освоены месторождения за Уралом, построены металлургические заводы, которые обеспечили страну сталью, а в итоге — и победу в долгой Северной войне, давшую выход на Балтийское побережье. Принцип прост: получить доступ к самым передовым технологиям, создать свой инженерный корпус, развивать науку. Поэтому учиться и поехали в Голландию, на тот момент там строили самые современные корабли. Англия была лидером в области металлургии, металлообработки, картографии, навигации и во многих других направлениях.

Так к чему я пишу общеизвестные факты? На все эти мысли меня натолкнула новость о том, что Индия станет нашим стратегическим партнером в области автомобилестроения и робототехники. Что касается роботов, не знаю, возможно, специалисты с берегов Ганга и опередили время, создав самые передовые технологии мирового уровня, судить не могу. А вот что касается индийского автопрома могу сказать следующее: в стране существует несколько предприятий, собирающих автомобили Maruti Suzuki, Hyundai, Kia, Toyota, Honda и Renault, в основном это бюджетные упрощенные и удешевленные модели, разработанные в Корее, Японии или Европе. Есть, конечно, еще Tata Motors, но это тоже не индийские разработки. Mahindra & Mahindra также производит кроссоверы не собственной разработки. Возникает вопрос: чем индийские специалисты могут помочь нашему автопрому копировать устаревшие модели? И еще пара моментов смущает. Если раньше мы обучались передовым технологиям, то теперь будем изучать заведомо устаревшие? А вот важный момент: раньше отечественные специалисты, в том числе и рабочие, получая передовые знания за границей, возвращались с ними на родину. Но теперь, судя по новости, на наших предприятиях станут работать индусы. Получается, что мы будем создавать заведомо устаревшие платформы для наших якобы перспективных автомобилей? Которые впоследствии начнут собирать индусы?

Желание произвести отечественный автомобиль, создав новые рабочие места как на самом ВАЗе, так и у смежников, мне понятны. Развивать свои предприятия, а не покупать за рубежом автомобили — абсолютно правильная стратегия, но вот создавать рабочие места и заполнять их индусами… Хотя, возможно, я и не прав, а вы как думаете?