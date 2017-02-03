Министерство промышленности и торговли РФ предложило автопроизводителям, работающим на территории нашей страны, «перестроить свой бизнес».
Речь идет о более широком использовании унифицированных узлов и агрегатов, которые, в свою очередь, тоже будут производиться в России. Например, коробок передач. Другими словами, это значит, что на все без исключения отечественные автомобили одного класса (и с однотипными моторами – это важно!) предлагается ставить одинаковые КПП, которые будут выпускать на одном единственном супер предприятии. Тоже, понятно, отечественном.
На первый взгляд, экономический эффект от такого нововведения очевиден. Инвестор, который вложится в строительство такого завода, получит гарантированный объем заказов. Автосборочные предприятия получат дешевые, из-за больших объемов выпуска, агрегаты. А россияне, в итоге, получат более доступные автомобили. Даже само государство в накладе не останется – новый большой завод, это новые рабочие места, новые налоги и даже дополнительный стимул к развитию всей отрасли в целом. Красота?
На деле, не все так однозначно. Нечто подобное в истории мирового автопрома уже было. Вспомните хотя бы китайские автомобили десятилетней давности. Едва ли не большинство из них оснащалось бензиновым 2,4-литровым двигателем, производимым «по лицензии» Mitsubishi. На нем, кстати, в свое время ездило чуть ли не полмира. Именно поэтому кто-то до сих пор называет его «мицубисевским», а кто-то, например, «крайслеровским». Но со временем все, более-менее прогрессивные автопроизводители от этой практики отказались, предпочтя свои оригинальные силовые агрегаты. Хотя бы для того, чтобы дать клиентам свободу выбора и получить преимущество перед конкурентами за счет своих собственных прогрессивных разработок.
Именно о свободе выбора и говорили автопроизводители, принявшие в штыки идею Минпромторга. Вся прелесть автопрома, по их словам, заключается в его многообразии. Покупатель, мол, имеет возможность выбрать именно такой автомобиль, какой он хочет. Хоть с пятиступенчатой «механикой», хоть с десятиступенчатым автоматом. Или, вообще, с вариатором. Как говорится, любой каприз за ваши деньги!
Так оно и есть. Но, на мой взгляд, лишь в чисто теоретическом случае сферического автомобиля в вакууме. На деле покупатели бюджетных моделей (а именно о них и идет речь в предложении Минпромторга) не особо задумываются о конструкции их трансмиссии и вовсе не рвутся переплачивать за новые прогрессивные технологии. Им нужно «просто транспортное средство». Просто, чтобы ездить. И желательно недорого. Словом, не тот это класс, где стоит меряться технологическими и инженерными достижениями! Кстати, и без того, на подавляющем большинстве современных автомобилей устанавливаются коробки передач от Aisin, ZF или, в крайнем случае, Jatco. Так кто мешает одному из этих производителей построить свой завод в нашей стране?
Именно поэтому, я считаю, что для массового сегмента автомобильного рынка предложение Минпромторга вовсе не лишено смысла. Да, придется решить ряд проблем: договориться о посадочных местах и точках крепления этих «унифицированных» коробок. Предусмотреть возможность выпуска не одной, а целого модельного ряда трансмиссий (тоже, в свою очередь, унифицированных между собой) рассчитанных на передачу разного крутящего момента. Но оно того стоит!
В конце концов, речь идет о дальнейшей локализации производства, которая, напомню, согласно небезызвестному постановлению «о промсборке», к 2020 году должна составить никак не менее 60%. Все работающие в нашей стране автопроизводители с условиями игры согласились и соответствующие документы подписали. Но на данный момент, насколько мне известно, таких показателей достиг только альянс Renault-Nissan. Все остальные производители не дотягивают и до 50%. Например, у законсервированного предприятия GM в Шушарах локализация составляла примерно 20%. Этот факт, кстати, тоже сыграл свою роль при принятии решения о прекращении производства. А если еще учесть, что этот самый процент локализации можно считать по-разному… Кто-то учитывает только стоимость импортных узлов и компонентов, установленных на автомобиль, а кто-то приплюсовывает к ней еще и логистические и все прочие «сопутствующие» расходы.
Варианты, получается, есть. Но в целом проблема остается. А Минпромторг предлагает вполне логичное ее решение. Мне кажется, что над ним следует задуматься. Как минимум. Потом, глядишь, и до унификации еще чего-нибудь дорастем. А что, спросите, покупатель? Не будут ли ущемлены его права? Ни в коем случае! Уверен, среднестатистический автовладелец этого даже не заметит. В первую очередь он смотрит на шильдик на радиаторной решетке, и то, что, например, Renault Duster и Nissan Terrano – это, по сути, одна и та же машина, для многих становится откровением.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
В Петербурге прекратят серийное производство хэтчбека Hyundai Solaris
На освободившихся производственных мощностях будет собираться новый кроссовер Creta
КАМАЗ будет поставлять свои автомобили во Вьетнам
КАМАЗ стал лидером российского рынка грузовых автомобилей
«АвтоВАЗ» готовится выпустить новую бюджетную модель
У «АвтоВАЗа» может появиться новая бюджетная модель – аналог индийского Renault Kwid
Российский автопром может начать восстанавливаться уже в будущем году
Российский автопром может восстановиться благодаря экспорту
Обнародован новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»
Пять членов совета директоров «АвтоВАЗа» покинули свой пост
Петербургскому заводу Nissan исполнилось десять лет
Nissan продолжит расширять свой бизнес на территории России
Nissan начал серийное производство нового кроссовера Murano в Санкт-Петербурге
На конвейер предприятия Nissan Manufacturing Rus встал четвертый по счету кроссовер