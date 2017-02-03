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Минпромторг уполномочен предложить

Министерство промышленности и торговли РФ предложило автопроизводителям, работающим на территории нашей страны, «перестроить свой бизнес».

Речь идет о более широком использовании унифицированных узлов и агрегатов, которые, в свою очередь, тоже будут производиться в России. Например, коробок передач. Другими словами, это значит, что на все без исключения отечественные автомобили одного класса (и с однотипными моторами – это важно!) предлагается ставить одинаковые КПП, которые будут выпускать на одном единственном супер предприятии. Тоже, понятно, отечественном.

На первый взгляд, экономический эффект от такого нововведения очевиден. Инвестор, который вложится в строительство такого завода, получит гарантированный объем заказов. Автосборочные предприятия получат дешевые, из-за больших объемов выпуска, агрегаты. А россияне, в итоге, получат более доступные автомобили. Даже само государство в накладе не останется – новый большой завод, это новые рабочие места, новые налоги и даже дополнительный стимул к развитию всей отрасли в целом. Красота?

На деле, не все так однозначно. Нечто подобное в истории мирового автопрома уже было. Вспомните хотя бы китайские автомобили десятилетней давности. Едва ли не большинство из них оснащалось бензиновым 2,4-литровым двигателем, производимым «по лицензии» Mitsubishi. На нем, кстати, в свое время ездило чуть ли не полмира. Именно поэтому кто-то до сих пор называет его «мицубисевским», а кто-то, например, «крайслеровским». Но со временем все, более-менее прогрессивные автопроизводители от этой практики отказались, предпочтя свои оригинальные силовые агрегаты. Хотя бы для того, чтобы дать клиентам свободу выбора и получить преимущество перед конкурентами за счет своих собственных прогрессивных разработок.

Именно о свободе выбора и говорили автопроизводители, принявшие в штыки идею Минпромторга. Вся прелесть автопрома, по их словам, заключается в его многообразии. Покупатель, мол, имеет возможность выбрать именно такой автомобиль, какой он хочет. Хоть с пятиступенчатой «механикой», хоть с десятиступенчатым автоматом. Или, вообще, с вариатором. Как говорится, любой каприз за ваши деньги!

Так оно и есть. Но, на мой взгляд, лишь в чисто теоретическом случае сферического автомобиля в вакууме. На деле покупатели бюджетных моделей (а именно о них и идет речь в предложении Минпромторга) не особо задумываются о конструкции их трансмиссии и вовсе не рвутся переплачивать за новые прогрессивные технологии. Им нужно «просто транспортное средство». Просто, чтобы ездить. И желательно недорого. Словом, не тот это класс, где стоит меряться технологическими и инженерными достижениями! Кстати, и без того, на подавляющем большинстве современных автомобилей устанавливаются коробки передач от Aisin, ZF или, в крайнем случае, Jatco. Так кто мешает одному из этих производителей построить свой завод в нашей стране?

Именно поэтому, я считаю, что для массового сегмента автомобильного рынка предложение Минпромторга вовсе не лишено смысла. Да, придется решить ряд проблем: договориться о посадочных местах и точках крепления этих «унифицированных» коробок. Предусмотреть возможность выпуска не одной, а целого модельного ряда трансмиссий (тоже, в свою очередь, унифицированных между собой) рассчитанных на передачу разного крутящего момента.  Но оно того стоит!

В конце концов, речь идет о дальнейшей локализации производства, которая, напомню, согласно небезызвестному постановлению «о промсборке», к 2020 году должна составить никак не менее 60%. Все работающие в нашей стране автопроизводители с условиями игры согласились и соответствующие документы подписали. Но на данный момент, насколько мне известно, таких показателей достиг только альянс Renault-Nissan. Все остальные производители не дотягивают и до 50%. Например, у законсервированного предприятия GM в Шушарах локализация составляла примерно 20%. Этот факт, кстати, тоже сыграл свою роль при принятии решения о прекращении производства. А если еще учесть, что этот самый процент локализации можно считать по-разному… Кто-то учитывает только стоимость импортных узлов и компонентов, установленных на автомобиль, а кто-то приплюсовывает к ней еще и логистические и все прочие «сопутствующие» расходы.

Варианты, получается, есть. Но в целом проблема остается. А Минпромторг предлагает вполне логичное ее решение. Мне кажется, что над ним следует задуматься. Как минимум. Потом, глядишь, и до унификации еще чего-нибудь дорастем. А что, спросите, покупатель? Не будут ли ущемлены его права? Ни в коем случае! Уверен, среднестатистический автовладелец этого даже не заметит. В первую очередь он смотрит на шильдик на радиаторной решетке, и то, что, например, Renault Duster и Nissan Terrano – это, по сути, одна и та же машина, для многих становится откровением.

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