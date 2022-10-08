Компания «Моторинвест» представила в Москве линейку электромобилей Evolute, которые будут выпускаться на предприятии в Липецкой области

Сразу три модели марки Evolute дебютировали 4 сентября в рамках Московского осеннего велофестиваля. Новинки возглавили пелотон, расположившись впереди колонны велогонщиков. При этом белый седан Evolute i-Pro, синее кросс купе i-Jet и красный кроссовер i-Joy образовали триколор, намекая, что все трио будет выпускаться липецким заводом «Моторинвест». Сборка i-Pro уже началась. В октябре компанию ему на конвейере составит i-Joy, а старт производства i-Jet намечен на следующий год.

Все три модели российского бренда имеют китайское происхождение. Электрический гольф седан i-Pro – это адаптированный вариант Dongfeng Aeolus Е70 образца 2020 года. Автомобиль имеет внешние габариты 4680×1720×1530 мм, багажник на 502 л и дорожный просвет 140 мм, платформа представляет собой адаптированный вариант архитектуры Альянса Renault-Nissan. Седан приводится в движение электрической силовой установкой мощностью 163 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 9,5 с при «максималке» 150 км/ч. Источником питания служит батарея на 53 кВт•ч, обеспечивающая запас хода 420 км. С помощью системы быстрой зарядки восполнить запас энергии на 80% можно всего за 36 мин. Полная же зарядка от бытовой электросети занимает 8,5 ч. Основными клиентами, как ожидается, станут таксопарки и операторы каршеринга.

Компактный переднеприводный кроссовер i-Joy с габаритами 4385×1850×1650 мм, клиренсом 180 мм и багажником объемом 535 л представляет собой аналог SUV Dongfeng Fengon E3 образца 2019 года. Эту модель предложат с электромотором мощностью 176 л.с. и батареей на 53 кВт•ч. Заряда хватит на преодоление 405 км, на его восполнение уйдет 8 ч, а ускорение до сотни займет 8,9 с при «максималке» 160 км/ч. В сравнении с i-Pro салон i-Joy отделан более добротными материа­лами. Оно и понятно – новинка ориентирована не на таксопарки, а на частных клиентов.

Купеобразный кроссовер i-Jet, являющийся двойником китайского электромобиля DFSK Seres 5, представлен в России с гибридным приводом и двумя электромоторами, разнесенными по осям. Общая отдача установки составляет внушительные 693 л.с., при этом 1,5-литровый бензиновый мотор на 122 л.с. работает здесь исключительно как генератор, подзаряжая тяговую батарею. Габаритная длина достигает 4700 мм, колесная база – 2875 мм, а клиренс – 185 мм. Такой i-Jet ускоряется до сотни за 4,8 с при «максималке» 230 км/ч и запасе хода на электричестве 180 км и суммарном – почти 1 тыс. км. Наконец, в ноябре марка Evolute планирует поставить на конвейер липецкого завода минивэн i-Van, являющийся копией Dongfeng LingZhi EV образца 2020 года, а в следующем году, помимо кросc купе i-Jet, представить кроссовер i-Free на базе одноименной модели бренда Voyah.

Все автомобили российского бренда можно будет приобрести по госпрограмме льготного автокредитования со скидкой 35%, но не более 925 тыс. рублей. До конца осени дилерские центры Evolute появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Липецке, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи.

