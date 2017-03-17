У меня, как у Михал Михалыча Жванецкого – образования никакого, то есть высшее техническое. Поэтому мне не надо лишний раз рассказывать, что «наука лишь тогда достигает совершенства, когда начинает пользоваться языком математики». Это, кстати, еще Карл Маркс когда-то сказал. Именно поэтому, филологию, философию и прочие «не точные» науки я и за науки-то не считаю. Извините, так воспитан. А, например, юриспруденцию считаю. Точнее, считал. До недавнего времени

Почему бы и нет? Ну, а что, если, допустим, сам приобретал, перевозил или хранил, то тебе за это до трех лет. А если группой лиц, да по предварительному сговору – уже от пяти до десяти. Чем не математика? Даже точное количество в граммах в специальном приложении указано!

Но наши законодатели, видимо, ортодоксальные гуманитарии в душе, то и дело всеми силами стремятся лишить юриспруденцию научного статуса. О сбыте и хранении мы не будем – слава Богу, не наша тема. Мы о своем, об автомобильном. С ограничением скорости пока все понятно: висит знак «60», поедешь 79 км/ч тебя максимум пожурят, при случае. За 81 км/ч уже оштрафуют, а за 120 лишат прав. Четко и логично. Вот, что значит математика! А что было бы без нее? Только представьте, останавливает вас инспектор и говорит, что, ему кажется, будто вы ехали слишком быстро. Где ехали, насколько быстро ехали – не важно. Просто инспектору так показалось. Этого достаточно, чтобы составить протокол и передать дело суд. Судья сочтет, что у него «нет оснований не доверять инспектору» и накажет вас по полной программе. Даже если вы плелись со скоростью меланхоличного пешехода. Произвол? Произвол! Возмутительно? Еще бы!

А почему же мы не возмущаемся, когда нас собираются штрафовать за опасное вождение, полагаясь исключительно на субъективные оценки инспектора или других участников движения? Что значит несоблюдение безопасной дистанции и интервала? Сколько это в метрах, сантиметрах или кабельтовых? Что значит многократное перестроение? Это сколько раз в минуту, в секунду или в час? Что значит резкое торможение? Какое отрицательное ускорение может считаться криминалом и наказываться по всей строгости закона? Непонятно. Понятно лишь то, что с математикой авторы этой инициативы не дружат. Или дружат, но ровно настолько, чтобы нарисовать внушительную сумму штрафа. Или даже предложить конфисковывать у нарушителей автомобили за «неоднократные» нарушения. На каком, позвольте, основании? Что считать неоднократным нарушением? Как в этом случае трактовать соответствующую главу Конституции, защищающую право частной собственности? Об этом кто-нибудь думал, прежде чем озвучить очередную глупость?

Но, зато, цифры они рисуют красиво. Например, буквально на днях, кто-то из Мосгордумы предложил штрафовать на 40 000 рублей водителей, не пропустивших «скорую помощь». Нет, поймите меня правильно, я двумя руками за то, чтобы всегда и везде пропускать «скорую». Так получилось, что я хорошо знаю, что чувствует тот, кого врачи спешат довезти в больницу, что думают при этом его родственники, и что ощущают те, кто помощи так и не дождался. Чисто по-человечески, оправдания тем, кто блокирует дорогу «скорой» нет. Но, прежде чем вводить за это юридическое наказание, неплохо бы определиться с тем, что именно и как должен сделать водитель, пропуская машину со включенными спецсигналами. Лучше, опять же, четко и однозначно. Желательно, с цифрами.

Что там у нас написано в ПДД по этому поводу? Пункт 3.2 «При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.» А как уступить? Смотрим Пункт 1.2 «Уступить дорогу — требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.» Это что значит? Застыть на месте и стоять, наблюдая в зеркало заднего вида синие маячки «скорой»? Выходит, что согласно ПДД перестраиваться куда-то, сворачивать или менять направление движения никто не обязан? Глупость какая-то! Тогда точно никто и никуда не проедет. Собственно говоря, именно так и поступила водительница иномарки в Петропавловск-Камчатском. Помните тот резонансный случай, когда пациент умер, не дождавшись помощи? Кто только про него не писал, и не рассказывал. Повторять за другими не буду. Вместо этого, хочу предложить решение проблемы.

Почему бы нашим законодателям, прежде чем высчитывать сумму штрафа, не прописать четко и понятно в ПДД, что именно требуется от водителя? И лучше всего использовать для этого столь любимый нашими чиновниками «зарубежный опыт». Вы видели, как пропускают автомобили спецслужб, например, в Германии? Я видел: крайний левый ряд сдвигается еще левее, вплоть до осевой линии, а второй слева ряд принимает правее. В образовавшийся просвет легко протискивается автомобиль с сиреной и включенными маячками. Это гораздо более эффективно, чем принятая (и нигде закрепленная!) в нашей стране практика, когда «скорая помощь» или пожарные пытаются согнать все машины из левого ряда, заставляя их жаться правее. А если некуда перестроиться? А если не пускают? Немецкая практика, когда все участники движения остаются в пределах своей полосы, куда более действенна. Почему бы нам не прописать ее в Правилах Дорожного Движения, не довести до общего сведения, не проинструктировать должным образом инспекторов ГИБДД и водителей спецавтомобилей? И только после этого штрафовать тех, кто своевременно не подвинулся. Хоть на сорок тысяч, хоть на все сто. Уверен, нарушителей будет немного!

Правда, чтобы этот метод действительно работал, ширина полос на дорогах должна быть определенной ширины, позволяющей разместиться в двух полосах сразу трем транспортным средствам. А это уже надо мерить и считать, а не прикидывать на глазок, исходя из желаемой ширины тротуара, как это последнее время принято в Москве. Так что, без математики опять никуда. Без нее ерунда получается. И в головах, и на дорогах. «Математику уже затем учить следует, что она ум в порядок приводит!» И это не я сказал, а Ломоносов.