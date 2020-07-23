Случилось то, что предрекали автомобильному рынку еще на пике пандемии. По результатам продаж в первом полугодии, о которых сообщила Ассоциация Европейского Бизнеса, российский авторынок новых легковых автомобилей упал на 23,3% до 635 959 штук

Соответственно, был пересмотрен и прогноз продаж на весь 2020 год. Согласно ему, предполагается, что будет продано 1 339 000 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это при условии, что все государственные программы по поддержке авторынка будут работать, а коронавирус не проявит себя новыми сюрпризами.

Единственной моделью, входящей в список 25 бестселлеров на российском рынке, которая оказалась в плюсе по результатам первого полугодия, стала Тойота РАВ4. Сказался повышенный потребительский интерес, вызванный новизной ее пятой по счету генерации, которая была представлена в России в прошлом году.

А вот если брать сравнение результатов продаж июня прошлого года к нынешнему, то в том же списке бестселлеров таких моделей уже 3. Помимо того же RAV4, в него входят Hyundai Creta и Mazda CX-5. Положительную динамику в случае с CX-5 и Creta можно объяснить грамотно-агрессивной ценовой политикой. В случае с Маздой в какой-то степени работает и фактор обновления, через которое модель недавно прошла.

Интересно наблюдать, что вторая жизнь или молодость - кому как нравится - началась у китайских брендов. Если брать результаты продаж за полугодие, то обнаруживается, что в плюсе оказались только 2 японских бренда - Isuzu и Suzuki, один американский - Cadillac, а остальные все сплошь китайские. Здесь и Geely, и Chery, и FAW, и Changan, и Haval.

Кризис предсказуемо заставляет людей отложить дорогостоящие покупки и максимально осмотрительно расходовать деньги. На рынке новых автомобилей это сказывается моментально. Проблема усугубляется тем, что в дополнение к неопределенности, которая возникла из-за вируса, цены на автомобили расти не прекращали. Однако некоторые марки, например, те же «китайцы» не торопились повышать цены с одной стороны, а с другой - обновляли модельный ряд. Это позволило им показать очень даже заметный рост.

Возможно, именно сейчас мы наблюдаем начало того же изменения потребительского сознания в отношении китайских автомобилей, которое некоторое время назад уже произошло с китайскими смартфонами. Все больше и больше россиян воспринимают их как качественный продукт. Кроме того, приемлемый по цене.

На время пика пандемии вся цепочка мирового производства и поставок автомобильной промышленности была остановлена. В общей сложности несколько месяцев не работали ни сборочные предприятия, ни поставщики, ни дилерские центры. Как ни странно, но это стало причиной как негативных, так и позитивных последствий.

Главным среди негативных было, конечно, упомянутое ранее падение продаж. Столкнулись с проблемами сотни дилерских центров, многим из которых не удастся оправиться от такого удара.

С другой стороны многие автомобильные компании стали активно развивать альтернативные каналы продажи. Если раньше некоторые из них запускали онлайн-магазины лишь в качестве эксперимента, то во время вынужденного закрытия дилеров Интернет стал практически единственной возможностью продать автомобиль.

Правда, как показали результаты, сделать онлайн канал сколько-нибудь сопоставимым по масштабам и объемам с традиционным способом продаж через дилерскую сеть, задача пока не решаемая. Сказалось здесь еще и то, что люди в условиях кризиса в принципе отложили покупки до лучших времен. Поэтому автомобили не продавались в прежних объемах ни по Интернету, ни «вживую».

Пожалуй, впервые за всю историю существования официальной статистики продаж автомобилей в России, машины премиум-класса не показали роста в первом полугодии 2020 года. Ранее, какие бы кризисы не переживала страна и экономика - будь то 1998-й, 2008-й или 2014-й годы - сегмент премиальных и люксовых автомобилей рос, невзирая ни на что. Останется ли это единичным случаем, связанным с беспрецедентностью нынешнего форс-мажора, или станет привычным для любого кризиса в будущем, покажет время.

Какие прогнозы можно строить, исходя из сложившейся ситуации? Прежде чем что-либо предсказывать, с точки зрения дальнейшего развития, следует понимать, что ситуация, несмотря на некоторые улучшения и осторожный оптимизм, остается сложной. По-прежнему, действует много ограничений, которые власти большинства стран, в том числе и нашей, снимать не спешат.

Далее многое будет зависеть от действий государства. Запущены несколько государственных программ поддержки автопрома. Такой способ стимулирования сбыта был уже неоднократно применен в России, но его влияние на рынок в этот раз пока не очень заметно.

Согласно сообщению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова новую госпрограмму льготного автокредитования оценили уже более 85 тысяч россиян. Чаще всего они использовали автокредиты на модели Lada, Renault, Hyundai и KIA - на них пришлось более 90% от всего объема.

«Совокупный бюджет программы льготного автокредитования в 2020 году составляет 17 млрд рублей», — сообщил глава Минпромторга федеральному агентству ТАСС.

Министр также напомнил, что с первого июня этого года льготное кредитование расширилось до полутора млн рублей, включая электрический транспорт. Государственная программа также стала доступна для всех семей, где есть хотя бы один ребёнок («Семейный автомобиль»).

С уверенностью можно сказать только одно - автомобильный рынок вернется к росту только вместе с началом подъема всей экономики в целом. А по поводу этого многочисленные экономисты настроены достаточно пессимистично. Их оценки сводятся к тому, что даже простое возвращение к докризисному уровню может занять минимум пару лет. Соответственно, и автомобильный рынок будет приходить в себя уж никак не меньше.

Вероятней всего процесс восстановления продаж новых автомобилей пройдет в несколько этапов. Первый уже состоялся - возобновилась работа производств и дилерских центров. Окончанием следующего этапа можно будет назвать снятие всех оставшихся ограничений, связанных с пандемией. Тут прогнозировать по определению ничего нельзя. Это может произойти как до конца этого года, так и затянуться до начала следующего. Третьим этапом можно будет условно считать оживление спроса в премиальном сегменте. Думаю, что оно произойдет, как обычно, немного раньше, чем в массовом. И, наконец, дальше останется дождаться, когда в дилерские центры вернутся покупатели и спрос на новые автомобили восстановится окончательно.

Кстати, по моим наблюдениям посетителей у дилеров, по крайней мере в Москве, стало уже ощутимо больше, чем пару недель назад. Остается только ждать. Вот только как долго, не скажет сейчас никто.