Стремление водителей защититься от проблем с ГИБДД естественно, поэтому приобретение радар-детектора – вполне разумный шаг. Чтобы помочь нашим читателям выбрать оптимальное устройство, мы провели тест восьми современных моделей

Когда радар-детекторы лишь начинали завоевывать российский рынок и сердца автомобилистов, пользовались ими, разумеется, не многие – приборы были дороги, считались чуть ли не диковинкой, да и работа большинства из них оказывалась далека от идеала. Так что тестирование обычно выявляло однозначных лидеров и аутсайдеров. Ныне же все иначе: выбор подобных устройств огромен, функционал и возможности становятся все шире, а цена – доступнее. Само собой, растет и легион тех, кто пользуется этими гаджетами постоянно или часто. Последнее и натолкнуло нас на мысль не ограничиваться собственными замерами и наблюдениями, а заодно учесть отзывы владельцев таких аппаратов.

Inspector RD GTS

(средняя цена 5500 рублей)

Уже самый доступный из наших испытуемых производит весьма приятное первое впечатление: добротная упаковка, в комплекте есть все необходимое, включая силиконовый коврик для установки на передней панели машины. Да и сам аппарат неплох – качественный монолитный пластик, удобные кнопки управления без люфтов. Посетовать можно разве что на размеры – по современным меркам Inspector крупноват.

Функционал также на должном уровне. Прибор умеет ловить сигналы любых камер и даже предупреждать о неизлучающих комплексах типа «Автодории». Причем делает это довольно стабильно и уверенно. Однако в бочке меда все же нашлась небольшая ложка дегтя: временами детектор поднимает панику буквально на пустом месте, причем объяснить ложные срабатывания сложно – это не реакция на фотоэлементы в дверях АЗС, не сигнал о работе рации у дальнобойщика… Просто в какой-то момент детектор начинает сигналить. Мистика, да и только. Радует, что происходит подобное нечасто, так что не будем ставить ему за такую «чувствительность» слишком жирный минус.

Наши выводы подтверждаются и отзывами пользователей: все отмечают, что Inspector хотя и не безгрешен, все-таки неплох. Правда, многие владельцы не­ожиданно сетуют на монохромный экран с белой подсветкой! Признаемся, нам это показалось странным, у нас к дисплею не возникло никаких претензий.

iBox PRO 800 Signature

(средняя цена 6000 рублей)

Постоянный гость наших тестов – детектор iBox тоже радует качеством изготовления и комплектацией. В небольшой коробочке нашлось место не только для аппарата, но и для силиконового коврика и магнитного крепления – и это помимо обычной скобы на присосках. К слову, вилка питания у него «сквозная», то есть позволяет подключить, к примеру, еще и зарядное устройство телефона. Сам же прибор компактный, из приятного плотного пластика, с удобными кнопками и небольшим монохромным экранчиком.

В работе iBox оставил неоднозначное впечатление. С большинством ловушек на тестовом маршруте он справился, но есть у нас и серьезные замечания. Так, комплексы «АвтоУраган» прибор не распознает, а ведь они работают на самых популярных федеральных трассах. К тому же некоторые камеры детектор обнаружил поздно, причем именно обнаружил, а не предупредил сигнатурной частью, что заставляет усомниться в эффективности предупреждений от его встроенной базы данных. Да и ложных срабатываний могло быть и поменьше.

Проанализировав отзывы в Сети, мы удостоверились, что наши выводы совпадают с впечатлениями владельцев таких устройств: многие отмечают периодические ложные сигналы. А вот что забавно: у некоторых пользователей вызывает недовольство… голосовое напоминание пристегнуть ремни, звучащее при включении аппарата.

SilverStone F1 Monaco S

(средняя цена 6800 рублей)

Глядя на SilverStone F1 Monaco, невольно задумываешься: имеет ли размер такое уж большое значение? Ведь тут миниатюрно все: маленькая коробочка, очень скромных размеров гаджет. Немудрено, что и в компактной упаковке нашлось место только для самого необходимого – непосредственно устройства, скобы на присосках да кабеля питания. Никаких ковриков или альтернативных креплений и в помине нет! Хорошо хоть, вилка шнура «сквозная», дающая возможность подключать другие приборы.

На дороге F1 Monaco ведет себя неоднозначно. Если вначале показалось, что он четко «отлавливает» все камеры, то вскоре мы заметили, что предупреждения порой явно запаздывают – сигнал активируется всего за 150–200 м до «засады». А ведь в случае, к примеру, с комплексом «Стрелка» на такой дистанции тормозить уже поздно. Более того, во время теста один из таких радаров наш испытуемый попросту проигнорировал. Хочется верить, что это была разовая, а не системная ошибка.

Наверное, нам повезло, и никаких других сюрпризов аппарат не подкинул. Ведь, судя по отзывам некоторых пользователей, их удача обошла стороной – F1 Monaco периодически подвисает на сигнале об излучении в диапазоне «К». Другие отмечают нестабильную работу с камерами, «стреляющими» в спину.

Sho-Me G-1000 Signature

(средняя цена 7000 рублей)

Не зря народная мудрость гласит, что встречают по одежке. На фоне качественно упакованных соперников G-1000 выделяется... хлипкой, невзрачной коробкой из дешевого картона. Конечно, на качество работы она не влияет, но впечатление изначально портит. Притом что сам радар-детектор смотрится вполне презентабельно: массивный, аккуратно собранный из неплохого пластика. Да и комплект не бедный – можно отметить, в частности, наличие «сквозной» вилки питания и фирменного силиконового коврика.

Увы, на дороге аппарат не может похвастаться стабильной работой. Да, он относительно точно предупреждает о «засадах», но иногда делает это не просто поздно, а непростительно поздно, метров за 50. Причем мы так и не смогли определить причину таких задержек, ведь в некоторых случаях сигнал активируется вовремя. На фоне такого недостатка мы уже не акцентировались на периодически возникающих ложных сигналах тревоги – доверие к показаниям модели оказалось подорвано.

Кстати, наши отнюдь не позитивные впечатления подтверждают пользователи модели – многие на форумах жалуются не только на долгий поиск сигналов спутников и временные подвисания, но и на частые запаздывания предупреждений от радарной части.

Fujida Magna

(средняя цена 7000 рублей)

Уже не первый раз, узнав о подготовке очередного теста, компания Fujida радует нас самыми «горячими» новинками. Вот и сейчас был предоставлен эксклюзив – радар-детектор Magna. Он настолько нов, что для прибора еще даже не успели изготовить упаковку! Так что пришлось оценивать лишь непосредственно прибор. И он не подвел: компактный аккуратный корпус, очень удобные, тактильно приятные кнопки, надежное крепление на присосках. Остается надеяться, что и комплектация товарных гаджетов будет столь же продуманной и функциональной.

Поскольку мы уже неоднократно знакомились с продуктами Fujida, нас почти не удивило, как новичок повел себя на трассе: он уверенно и стабильно отловил все камеры на тестовом маршруте. Причем о каждой из них предупреждал заранее, давая водителю возможность спокойно – без тормозов «в пол» – снизить скорость. Несколько раз были и ложные срабатывания, но таких случаев меньше, чем у конкурентов, в основном аппарат без повода не сигналит. Что же до отзывов в Сети, то, разумеется, их пока просто нет, ведь Fujida Magna только появляется на российском рынке. Надеемся, что серийный детектор станет верным и надежным спутником для автомобилистов.

Playme Soft

(средняя цена 7000 рублей)

Следующий участник теста выделился из числа конкурентов сразу. И речь не только о том, что лишь эта модель собрана из серого жесткого пластика (вопреки, кстати, названию soft, что означает «мягкий»). Первый сюрприз нас ждал еще при распаковке – из коробки пахнуло мощным фенольным запахом, словно от самой дешевой китайской игрушки. Спустя несколько минут амбре чуть рассеялось и мы смогли наконец ознакомиться с устройством и комплектацией. Последняя показывает уровень середнячка: из дополнительных аксессуаров в наборе только коврик, а вилка питания обычная, без дополнительного гнезда.

В работе Playme Soft показал себя таким же середняком: периодически случались ложные срабатывания (хотя и не слишком часто), а все тестовые «засады» прибор определил достаточно уверенно, предупредил вовремя. Так что общее впечатление оказалось вполне позитивным.

Стабильность работы Playme Soft подтверждают и многие его владельцы: почти все отмечают четкость и своевременность сигнализации. Правда, некоторые сетуют на долгий поиск спутников. Но вполне возможно, что такой недуг вылечится обновлением прошивки.

SilverStone F1 Sochi Z

(средняя цена 7000 рублей)

Нет-нет, мы ничего не перепутали – это не тот SilverStone F1, о котором мы уже рассказали ранее, здесь есть ласкающее слух россиянина слово Sochi. Притом что с первого взгляда разницы и не заметишь: коробка такая же компактная, сам аппарат тоже имеет скромные размеры и комплектация аналогична – обычное крепление на присосках да кабель питания со «сквозной» вилкой. В общем, «ничего лишнего».

Увы, в работе «сочинский» SilverStone тоже не превзошел своего «родственника». И дело тут не в выявлении «засад» (с этой задачей гаджет справляется неплохо – засекает камеры, предупреждает в большинстве случаев заранее). Проблема в том, что количество ложных сигналов порой приводит к тому, что аппарат попросту не замолкает. Особенно это заметно в режиме «Трасса», где словно отключаются все фильтры. Хотя и переключение на «Город» помогает не всегда.

Как выяснилось, проблема для модели типичная: многие пользователи аппарата тоже отмечают слишком большое количество ложных тревог. Доходит до того, что о режиме «Трасса» приходится вовсе забыть, а ездить исключительно в «городском». Оно и понятно, нервы дороже.

Neoline X-Cop 7500s

(средняя цена 8500 рублей)

Самый дорогой в нашем тесте прибор преподнес пару сюрпризов. Так, лишь у него на вилке питания имеется собственная кнопка выключения – такое решение представляется нам сомнительным (но, может, кому-то оно и придется по душе). Кроме того, удивила массивная скоба на присосках. В то время как сам аппарат компактный, собран он из недорогого пластика. К тому же кнопки управления на нем чересчур мелкие, неудобные – наощупь с такими не поработаешь.

На ходу Neoline X-Cop продемонстрировал уверенный средний уровень: хотя предупреждения от детектора порой чуть запаздывают, большинство «засад» он отработал уверенно. Увы, и тут есть проб­лема ложных сигналов: очевидно, из-за довольно высокой чувствительности аппарат предупреждает не только о камерах, но и о других излучениях на дороге.

Позже мы выяснили, что на изобилие ложных тревог жалуются и некоторые владельцы таких устройств. Впрочем, в остальном покупатели довольны своим выбором, что не удивляет: аппарат действительно неплох. Единственный его по-настоящему серьезный минус – явно завышенная цена.

Подводя итоги, констатируем ряд важных моментов. Во-первых, среди современных радар-детекторов уже не всегда найдешь откровенно провальные модели, вот и в этом тесте все участники заслуживают внимания. Во-вторых, при выборе устройства не следует «поклоняться божествам» – даже у именитых брендов бывают неудачные разработки, в то время как компании второго эшелона все более уверенно подтягиваются к лидерам. В-третьих, цену нельзя считать ключевым показателем качества: подчас не самые дорогие гаджеты оказываются и надежнее, и функциональнее навороченных соперников. Что же касается нынешнего сравнительного теста, то по совокупности характеристик (надежность, эргономика, производительность, дизайн, соотношение цены и качества) мы отдаем голоса детектору Fujida Magna.