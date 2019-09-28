Панель приборов – вот что водитель видит дольше, чем кузов своего автомобиля. Поэтому так важен ее дизайн, а с ним и информативность, доходчивость параметров движения, которые она демонстрирует

Трудно поверить, но совсем недавно, в 90-е годы ушедшего столетия, не на всех автомобилях был индикатор резерва топлива. Чтобы определить, на сколько километров хватит горючего, водителям приходилось внимательно следить за весьма неточным стрелочным указателем уровня топлива. Редкостью был и тахометр. Из вазовских моделей первой обзавелась им престижная «трешка» (ВАЗ 2103), из «Москвичей» – 2141. Ни «Запорожцы», ни «Таврия» этого прибора не имели.

Думаете, такое было только на отечественных моделях? Ничуть не бывало! Итальянский Fiat Uno 1996 года предлагал только два стрелочных прибора: спидометр и указатель уровня топлива. Даже указателя температуры на нем не было, вместо него существовала лишь лампочка-индикатор, загоравшаяся при перегреве двигателя. Сегодня же мы стали свидетелями настоящей компьютерной революции. Вернее, революции бортовых компьютеров.

Не надо скромничать

Чем только не «начиняют» их сегодня инженеры и программисты! Тут и средний и мгновенный расход топлива, и потенциальный пробег на его остатке, и средняя скорость, и время в пути, и давление (а также температура!) воздуха в шинах. Хотя, конечно, подобное многообразие найдется далеко не у всех моделей – по-прежнему можно обнаружить и «скромников».

К примеру, китайский кроссовер Lifan X60 на круглом экране борткомпьютера (БК) демонстрирует минимум параметров. И минивэн Hyundai H1, как и грузовичок УАЗ «Профи», рассчитывает лишь пробег на остатке горючего (даже средний расход топлива перечисленные машины не показывают). Впрочем, это вообще характерно для коммерческой техники. А вот на легковых моделях, предлагаемых массовому потребителю, «приборки» уже значительно богаче.

Те же китайцы продвигают не только их интересный дизайн, но и качество исполнения. Так, при включении аудиосистемы на экране борткомпьютера Geely Atlas начинают плясать веселые «нотки». Было бы отлично, если бы управление «музыкой» легко переключалось на управление БК, однако такой алгоритм на автомобиле реализован нечетко.

Renault Sandero и Dokker, а также Lada XRAY имеют борткомпьютеры с множеством показателей, но каждый из них выводится на экран в единственном числе – для ознакомления со следующим требуется переключение. То есть, чтобы контролировать пробег, расход бензина или что-либо еще, нужно каждый раз щелкать тумблером. Притом что даже на бюджетной Lada Granta экран выдает больше информации в единицу времени.

Все – в изостудию!

Впрочем, на подавляющем большинстве «легковушек» проблем с индикацией нет вне зависимости от дизайна и бортового компьютера, и приборной панели в целом. Если не брать в расчет случаи откровенной экономии на этих элементах (как на Ford EcoSport), то можно сказать, что комбинации приборов производителям автомобилей удаются. Некоторые предлагают сдержанный, лаконичный дизайн (KIA, Lexus, Mitsubishi, Skoda, Toyota, Volkswagen), другие, напротив, изощряются. Взгляните на «приборки» Honda CR-V и Renault Koleos. У «японки» шкала тахометра вытянута в ленту – необычно, но ведь читается! Панель «француза» живописна и многоцветна (причем цвета можно менять), но автомобиль словно бы стесняется своего внедорожного потенциала: индикаторы выбора типа привода очень уж мелкие.

Приборы MINI и BMW сродни мотоциклетным. Бортовые компьютеры здесь небольшие, но вполне информативные. «Изюминка» Toyota Land Cruiser Prado – индикация внедорожных возможностей автомобиля высокой проходимости: здесь можно увидеть даже угол поворота управляемых колес. Два интересных экрана предлагает борткомпьютер Suzuki Vitara. На одном из них алым цветом «расцветает» индикатор нагрузки, которую испытывают пассажиры кроссовера в поворотах: чем длиннее лепестки красного цветка, тем большее ускорение испытывают седоки. Другой экран демонстрирует реализацию мощности и крутящего момента двигателя. На ходу «догнать» момент до максимума сравнительно легко, а вот раскочегарить мотор до максимума мощности значительно сложнее – попробуйте!

Во многих случаях панели приборов на современных автомобилях «нарисованные». Иными словами, они представляют собой компьютерные экраны с четкой графикой, отображающей и стрелки со шкалами, и многое другое. Естественно, качество изображения тем выше, чем выше класс модели. Премиальные марки предлагают просто-таки запредельные «картинки»: чего стоят панели Audi, Range Rover и, конечно, Mercedes-Benz! И все же высшим шиком в премиум-сегменте остаются приборы с «живыми», аналоговыми стрелками – это как дорогие швейцарские часы, которые ценятся именно в механическом исполнении. Однако на Audi Q8 именно электронная комбинация приборов предлагается за доплату, в штате же у этого автомобиля – «физические» спидометр и тахометр. Но посмотрите на качество исполнения цифровой панели, и вы не поверите, что это всего лишь компьютерная графика: дизайнерам и программистам удалось придать и стрелкам, и цифрам почти реальный объем.