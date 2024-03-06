Автомобильный портал Motorpage
По секрету всему свету

Porsche 911 Dakar (2024) вид сбокуPorsche 911 Dakar (2024) салон
Porsche 911 Dakar (2024) колесо
Сделанные по спецзаказу шины Pirelli больше подходят для гравия и песка, чем для асфальта
Porsche 911 Dakar (2024) задний фонарь
Dakar — самая необычная серийная версия «911-го» за всю историю модели
Porsche 911 Dakar (2024) вид сзади

Этот автомобиль изменил наше представление о том, каким должен быть Porsche 911. Мы опробовали немецкий спорткар в совершенно нехарактерной для него среде, в которой, однако, он чувствует себя как рыба в воде

911 Dakar — самый плохо охраняемый секрет в истории разработки Porsche.

Вы можете обернуть его в любой камуфляж, но вы никогда не скроете от фотошпионов увеличение дорожного просвета на 80 мм. Неудивительно, что о появлении «внедорожного» Porsche 911 мир узнал задолго до его премьеры.

Несмотря на то что «911 й» создан на основе «скромного» купе Carrera 4 GTS, модификация Dakar увеличила цену модели до впечатляющих 173?тыс. фунтов стерлингов. Если бы в Штутгарте планировали выпустить десятки тысяч таких машин, это могло бы стать проблемой. Но Porsche всегда производит на одну машину меньше, чем требует рынок, и в данном случае компания даже превзошла себя. Всего будет построено 2500 экземпляров 911 Dakar, что моментально переводит этот необычный спорткар в разряд коллекционных раритетов.

У версии Dakar дорожный просвет увеличен на 50 мм (еще 30 мм можно получить с помощью опциональной пневмоподвески), а жесткость пружин снижена на 50%. Колеса «обуты» в сделанные на заказ массивные шины Pirelli Scorpion. По идее, они должны обеспечить комфорт, но по факту это не так: Dakar получился шумным, как GT3.

Водителю Porsche 911 Dakar нужно постоянно быть начеку, поскольку автомобиль не стесняется ехать боком без малейшей на то провокации. Система стабилизации, скорее всего, поймает вас, хотя только после того, как «корма» уйдет в лихой занос, а вы успеете испугаться. Как ни странно, но этим Porsche интереснее управлять не на асфальте, а на гравии или песке.

Мы выбираем один из двух специальных режимов движения — Off-road. Он фиксирует переменное распределение крутящего момента между передней и задней частью в номинальном соотношении 50:50 для наилучшего сцепления с дорогой и поднимает подвеску на максимальную высоту.

Оппозитный 6 цилиндровый двигатель тянет с силой тепловоза, независимо от оборотов, и удерживает внедорожник на ходу, даже когда песок становится глубже. Мы скользим в марокканских песках между пучками пожухлой травы и останками давно умерших деревьев, наполняя воздух пылью, выхлопными газами и звуками камней, бьющихся о защищенное армированным углепластиком днище.

Когда на всех парах летишь по песчаным дюнам, получая жесткие удары от подвески, благодаришь конструкторов за карбоновые ковшеобразные сиденья с фиксированной спинкой и обнадеживающий (опциональный) каркас безопасности. Поверхность с низким сцеплением замедляет ход, будто мир движется на половинной скорости. Машину очень просто сорвать в скольжение легким нажатием на тормоз или с усилием надавив на педаль газа. И это реально весело!

Игра с обтянутым алькантарой рулем и дозированием тяги оппозитной «шестерки» может продолжаться часами, пока не кончится бензин. Трехлитровый твин-турбо развивает 473 л.с. и с нажатой кнопкой спортивного выхлопа звучит как нечто совершенно особенное, в духе Porsche из 1980 х, когда они еще оснащались двигателями с воздушным охлаждением…

Примечательно, что Porsche 911 Dakar стоит тех же денег, что и 911 GT3 RS, хотя у этих моделей очень разные двигатели (у RS — резкий и злой 4,0 литровый «атмосферник») и абсолютно непохожая идеология. Но это и хорошо. В Porsche показали, что их заднемоторное детище способно блестяще работать в разнообразных средах — и на скоростной трассе в Сильверстоуне, и в песках Сахары.

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Porsche 911 Dakar (2024) По секрету всему свету
06 марта 2024

"По секрету всему свету"
Theon ITA001 (2023) Хорошо забытое новое
28 октября 2023

"Хорошо забытое новое"
Сила тока
26 августа 2021

"Сила тока"
Великий уравнитель лёд
07 апреля 2021

"Великий уравнитель лёд"
Глаза боятся, Porsche делает
28 февраля 2021

"Глаза боятся, Porsche делает"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Porsche Macan - porsche macan gts (2022) как уходящая натура
Тест драйв
17 апреля 2022

Porsche Macan
"Porsche Macan как уходящая натура"
Porsche Taycan Cross Turismo - porsche taycan cross turismo (2022) porsche taycan cross turismo (2022) один на один
Тест драйв
11 февраля 2022

Porsche Taycan Cross Turismo
"Один на один"
Porsche Taycan Cross Turismo - porsche taycan cross turismo (2022) ласковый «зеленый» зверь
Тест драйв
03 января 2022

Porsche Taycan Cross Turismo
"Ласковый «зеленый» зверь"
Porsche Panamera - porsche panamera gts (2021) можно ли найти универсальный спорткар?
Тест драйв
29 октября 2021

Porsche Panamera
"Можно ли найти универсальный спорткар?"
Porsche 718 Cayman - porsche. день всех влюблённых
Тест драйв
13 августа 2021

Porsche 718 Cayman
"День всех влюблённых"
Porsche 911 Carrera 4S - porsche 911 carrera 4s (2019)
Тест драйв
23 октября 2020

Porsche 911 Carrera 4S
"Немецкая аннексия страны грёз"

Интересные новости по теме

Новость про Porsche - Singer Porsche Type 964 1990 года

Ателье Singer выпустила юбилейный рестомод Porsche 911

Компания Singer, занимающаяся созданием рестомодов на базе моделей Porsche, показала свой юбилейный 300-й автомобиль - “переосмысленный” Porsche Type 964 1990 года 19 февраля 2024 0
Новость про Porsche - Porsche 911

Porsche выпустил лимитированные кроссовки Puma в честь 60-летия Porsche 911

Porsche решил отпраздновать юбилей спорткара Porsche 911 выпуском двух лимитированных моделей кроссовок, созданных в коллаборации с компанией Puma. Компания также анонсировала выход ограниченной версии Porsche 911 S/T 28 августа 2023 0
Новость про Porsche - Porsche 911 могут превратить в электрокар

Porsche 911 могут превратить в электрокар

Британская фирма Electrogenic показала новый подход к созданию рестомодов. Для классического Porsche 911 предложен кит для переделки в электромобиль 03 апреля 2023 0
Новость про Porsche - Porsche 911 GT3 RS (2023)

Porsche 911 назвали самым привлекательным автомобилем

Британский классифайд Autotrader опубликовал результаты необычного исследования: специалисты ресурса попытались при помощи научных методов вычислить самый привлекательный автомобиль 24 января 2023 0
Новость про Porsche - Porsche 911 Dakar (2023)

Представлен внедорожный Porsche 911

Можно ли скрестить спорткар и джип? На первый взгляд нет, но в Porsche решили иначе и недавно представили новую модель – 911 Dakar 17 ноября 2022 0
Новость про Mercedes-Benz - Mercedes AMG One

Mercedes AMG One стал новым рекордсменом Нюрбургринга

Немецкий гиперкар стал лидером абсолютного зачета, побив рекорд Porsche 911 GT2 RS, который держался почти целый год 11 ноября 2022 0
Новость про Porsche - Porsche выставит на торги уникальную модель 911

Porsche выставит на торги уникальную модель 911

20 августа компания Porsche выставит на аукцион RM Sotheby's уникальный вариант исполнения купе 911 под названием Sally Special 01 августа 2022 0
Новость про Porsche - Porsche 911 Edition 50Y Porsche Design (2022)

Porsche 911 получил уникальную спецверсию

Перечень модификаций нынешнего Porsche 911 пополнился юбилейной «таргой» 911 Porsche Design 50th Anniversary Edition, посвященной 50-летию студии Porsche Design 19 января 2022 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 1 9 6