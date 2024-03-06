Этот автомобиль изменил наше представление о том, каким должен быть Porsche 911. Мы опробовали немецкий спорткар в совершенно нехарактерной для него среде, в которой, однако, он чувствует себя как рыба в воде

911 Dakar — самый плохо охраняемый секрет в истории разработки Porsche.

Вы можете обернуть его в любой камуфляж, но вы никогда не скроете от фотошпионов увеличение дорожного просвета на 80 мм. Неудивительно, что о появлении «внедорожного» Porsche 911 мир узнал задолго до его премьеры.

Несмотря на то что «911 й» создан на основе «скромного» купе Carrera 4 GTS, модификация Dakar увеличила цену модели до впечатляющих 173?тыс. фунтов стерлингов. Если бы в Штутгарте планировали выпустить десятки тысяч таких машин, это могло бы стать проблемой. Но Porsche всегда производит на одну машину меньше, чем требует рынок, и в данном случае компания даже превзошла себя. Всего будет построено 2500 экземпляров 911 Dakar, что моментально переводит этот необычный спорткар в разряд коллекционных раритетов.

У версии Dakar дорожный просвет увеличен на 50 мм (еще 30 мм можно получить с помощью опциональной пневмоподвески), а жесткость пружин снижена на 50%. Колеса «обуты» в сделанные на заказ массивные шины Pirelli Scorpion. По идее, они должны обеспечить комфорт, но по факту это не так: Dakar получился шумным, как GT3.

Водителю Porsche 911 Dakar нужно постоянно быть начеку, поскольку автомобиль не стесняется ехать боком без малейшей на то провокации. Система стабилизации, скорее всего, поймает вас, хотя только после того, как «корма» уйдет в лихой занос, а вы успеете испугаться. Как ни странно, но этим Porsche интереснее управлять не на асфальте, а на гравии или песке.

Мы выбираем один из двух специальных режимов движения — Off-road. Он фиксирует переменное распределение крутящего момента между передней и задней частью в номинальном соотношении 50:50 для наилучшего сцепления с дорогой и поднимает подвеску на максимальную высоту.

Оппозитный 6 цилиндровый двигатель тянет с силой тепловоза, независимо от оборотов, и удерживает внедорожник на ходу, даже когда песок становится глубже. Мы скользим в марокканских песках между пучками пожухлой травы и останками давно умерших деревьев, наполняя воздух пылью, выхлопными газами и звуками камней, бьющихся о защищенное армированным углепластиком днище.

Когда на всех парах летишь по песчаным дюнам, получая жесткие удары от подвески, благодаришь конструкторов за карбоновые ковшеобразные сиденья с фиксированной спинкой и обнадеживающий (опциональный) каркас безопасности. Поверхность с низким сцеплением замедляет ход, будто мир движется на половинной скорости. Машину очень просто сорвать в скольжение легким нажатием на тормоз или с усилием надавив на педаль газа. И это реально весело!

Игра с обтянутым алькантарой рулем и дозированием тяги оппозитной «шестерки» может продолжаться часами, пока не кончится бензин. Трехлитровый твин-турбо развивает 473 л.с. и с нажатой кнопкой спортивного выхлопа звучит как нечто совершенно особенное, в духе Porsche из 1980 х, когда они еще оснащались двигателями с воздушным охлаждением…

Примечательно, что Porsche 911 Dakar стоит тех же денег, что и 911 GT3 RS, хотя у этих моделей очень разные двигатели (у RS — резкий и злой 4,0 литровый «атмосферник») и абсолютно непохожая идеология. Но это и хорошо. В Porsche показали, что их заднемоторное детище способно блестяще работать в разнообразных средах — и на скоростной трассе в Сильверстоуне, и в песках Сахары.