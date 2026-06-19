"Тюнинг. Обзор за май 2026"

RAUSH PERFORMANCE Nitemare

Грамотеи, уймитесь! Джека Рауша, успешного гонщика и инженера, 30 лет назад основавшего компанию Raush Performance в Ливонии, пригороде Детройта, не надо учить правописанию. В слове Nitemare (созвучном Nightmare, «ночной кошмар») — все игра смыслов! В начале 1990 х Ford выпустил серию Nite своего грузовичка F-150 с особым дизайном и спортивной подвеской. Теперь мода на уличные пикапы возвращается, и год назад марка голубого овала представила полноприводный F-150 Lobo с заниженной на 50 мм подвеской. Даешь больше, точнее, ниже! У нынешнего Nitemare клиренс по сравнению со стандартным F-150 актуального 14 го поколения занижен спереди на 76 мм, а сзади на все 127. К этому прилагаются койловеры со спортивными настройками, усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости, дисковые тормоза с улучшенными характеристиками, а также цепкие всесезонные покрышки General Tire G-MAX AS07 на 22 дюймовых легкосплавных дисках. Но, как говорится, не шасси единым! В отличие от Lobo уличный вариант F-150 от Raush Performance предлагается не только с двухрядной, но и с одинарной кабиной. «Допами» идут, в частности, особые радиаторная решетка, капот, выхлопная система с фирменной хрипотцой и спортивные акценты в оформлении салона. Хотите взбодрить стоковый 5,0 литровый атмосферный V8 с 405 до 715 л.с.? И это возможно.

MUGEN Honda Super-One

«Хочу вызывать шок и трепет!» — под таким девизом, похоже, тюнинг-компания Mugen конвертировала электрического малыша Honda Super-One в подобие компактных «турбозажигалок» из 1980 х. А что? Губа переднего сплиттера надменно выпячена, капот с горбинкой воздухозаборника, дефлекторы боковых окон, карбоновые корпуса наружных зеркал, накачанные расширители колесных арок, 16 дюймовые пятиспицевые диски лаконичного дизайна, выраженные пороги и навес заднего спойлера — не машина, а зверь! Ко всему прочему имеются новые амортизаторы от Yamaha, которые, как заявлено, не только улучшают управляемость, но и снижают уровень вибраций. Тут без «ковшей» Recaro не обойтись. Или все-таки можно? Переднюю ось хэтча по-прежнему вращает электромотор, выдающий лишь 95 л.с., и то только в режиме Boost. Как и в случае с «донором», спортивных ощущений добавит «синтезатор», имитирующий саундтрек переключения передач. Да, когда имеешь дело с «электричками», даже магия названия Mugen, что в переводе с японского означает «безграничный», не всесильна.

HENNESSEY Goliath 700

Теперь любая жаба знает, что в линейке Hennessey появился конкурент «злых» траков Ford F-150 Raptor R и Ram 1500 SRT TRX, благо логотип техасского ателье красуется на новой стальной защите днища пикапа Goliath 700. Сохранность этой эмблемы обеспечивает клиренс, увеличенный с помощью лифт-комплекта от BDS Suspension и «обуви» более крупного размера, чем у донорского Chevrolet Silverado ZR2. Да, на 20-дюймовых дисках от Hennessey смонтированы «зубастые» 35-дюймовые покрышки вместо 33-дюймовых. Оффроудный потенциал самой внедорожной версии Silverado, имеющей в стоке адаптивные амортизаторы и межколесные блокировки, также укрепили стальные силовые бамперы (передний со световой балкой под защитной дугой). Брутальность не мешает Goliath 700, получившему подножки с сервоприводом, проявлять галантность. А что насчет углепластиковой «ноздри» на капоте? О, она появилась не только ради украшательства. Снабженный нагнетателем, интеркулером и новым блоком управления изначально атмосферный 6,2-литровый V8 прибавил в мощности более чем в полтора раза и теперь выдает 710 «лошадей». Они позволяют Goliath 700 выстреливать с места до 60 миль/ч (97 км/ч) за 4,2 с, тогда как стандартный ZR2 показывал в спурте 5,6 с.

STRETCH MY TRUCK F-450

Есть такие, кому и Ford F-450 Super Duty мало? Видимо, да. Во всяком случае, компания Stretch My Truck из городка Сентервиль в штате Юта сваяла на базе огромного пикапа настоящего монстра. Его габариты не называются, но можно прикинуть на пальцах, что получится, если добавить «донору» третий ряд сидений, чья длина 6761 мм, а база 4468. Пассажировместимость доведена до 10 человек, а число дисплеев медиасистемы — до семи. Отдельная климатическая установка для задних седоков? Само собой. При этом у пикапа еще и грузовая платформа длиной под 2,5 м. Судя по двухскатным задним колесам диаметром 36 или даже 46 (!) дюймов, там можно перевозить и бетонные блоки. На пузо чудовище не ляжет. Об этом позаботится пневмоподвеска, тогда как сохранить приемлемую подвижность поможет 6,7 литровый дизельный V8 Power Stroke с более производительной системой наддува, новым интеркулером и блоком управления. Такой апгрейд точно позволил превзойти показатели стокового двигателя (475 л.с./1424 Нм). Прокормить монстра нелегко. Хотя заявлен расход примерно в 15 л на 100 км, пикап, помимо штатного, получил пару дополнительных топливных баков, а общая вместимость этого трио — 700 л! Полная заправка обойдется в кругленькую сумму, но для владельца, уже выложившего 400?000 долларов за чудовище от Stretch My Truck, это явно не проблема.

