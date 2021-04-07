Лёд Байкала очень скользкий. Местные жители говорят, что это свойство байкальской воды. Однако заставить скользить по нему электрический Porsche Taycan оказалось задачей не из легких. В отличие от Porsche 911, легко уходящего в занос...

Главной приглашенной звездой на Ольхоне в эти дни был именно Taycan. Нам хотели показать, что он вполне подходит для эксплуатации зимой – в мороз и на скользкой дороге. Мороз был, по утрам температура опускалась ниже отметки –20 °С. Днем теплело градусов на семь, солнышко в самом начале марта светило уже ярко, и лед после полудня подтаивал. Солнечные лучи выравнивали раненную шипами зеркальную поверхность и снова делали ее очень скользкой. Утром мы раскатывали себе траекторию, но, возвращаясь на ледовый трек после обеда, приходилось начинать сначала.

Попробуй сдвинь!

Taycan был представлен всеми версиями, вплоть до самой мощной Turbo S, способной выдавать 761 л.с. и ошеломительный момент – 1050 Нм. Однако на льду это не имело никакого значения: и самая мощная, и самая «скромная» 625-сильная машина вели себя абсолютно одинаково. Такой мощности хватает за глаза. А режим Overboost, в котором могучие электрокары демонстрируют максимум того, на что способны, не довелось включить ни разу, не было никакого смысла.

Из всех существующих на сегодняшний день электромобилей эти Porsche, пожалуй, смогли лучше всего использовать свои преимущества. Самый тяжелый элемент – батарея, минимальный вес которой составляет 630 кг, опущена в Taycan максимально низко. Правда, не забыли инженеры и об удобстве пассажиров второго ряда, пусть даже в ущерб борьбе за управляемость. Места сзади не очень много, и сидеть с высоким полом было бы совсем неудобно. Поэтому в батарее «прорубили» ниши для ног задних пассажиров.

Электромоторы на каждой из осей тоже заметно снижают центр масс по сравнению с классическими моделями с бензиновыми или дизельными двигателями. Как результат, получился мегаустойчивый автомобиль, который невозможно перевернуть на ровной поверхности. Невозможно даже на асфальте, не говоря уже о ледяном зеркале Байкала.

Управляемость – выше всяких похвал. И здесь кроется главное отличие Taycan от классических моделей Porsche. Они с норовом и не прощают водителю ошибок, а электромобиль очень послушный и правильный. Примерно такое же впечатление оставляет на треке на скоростях выше 200 км/ч Lamborghini Huracan: ты уже ждешь, что начнется скольжение, а машина продолжает следовать траектории, заданной рулем.

Лед хорош тем, что позволяет смоделировать те же ситуации, которые возникают на асфальте, но на гораздо меньшей скорости. И если на асфальте ошибка может стать фатальной, то на льду максимум вероятных опасностей – улететь в сугроб. Впрочем, в этом году снега было мало, лед оказался почти чистым, и даже такой опасности не возникло.

Taycan же удивил. Казалось бы, электромобиль давно должен пойти в занос, но он все еще следует траектории. Чтобы все же добиться своего, приходится активно работать и рулем, и газом. А если и удавалось зацепить колесом пятно снега, электрокар тут же выравнивался.

У этой модели есть одна особенность. Чтобы улучшить показатели пробега на одном заряде, на него штатно ставят летние «зеленые» шины с минимальным сопротивлением качению. Это позволяет экономить энергию, но ухудшает сцепление с дорогой и, соответственно, управляемость. Зимой такой проблемы нет – резина шипованная, гражданская, она отлично цепляется за лед.

На контрасте

Самым сложным оказалось пересесть с Taycan на 911. Только я привык к поведению электромобиля, и тут же картина меняется кардинально. Стоит чуть ошибиться при работе рулем и педалью газа, как машину сразу ведет, а то и разворачивает. Только ты понял и почувствовал электрокар, как нужно снова переучиваться на «классику». Словом, первое утверждение о том, что Taycan можно вполне безопасно использовать зимой, я могу подтвердить: можно!

С зарядом все сложнее. Батареи хватало на полдня. Это примерно четыре часа заездов и 40 км пробега. Но какого пробега – в постоянных пробуксовках и скольжениях! В обед машины нам меняли.

Минимальный заряд, с которым они отправлялись в боксы, – 3%. На последних процентах действует следующее правило – один процент равен одному километру пробега. У Taycan есть секрет: даже когда он показывает, что батарея полностью села и выключается, в ней остается еще 10% заряда. Эту энергию можно использовать для того, чтобы съехать на обочину или заехать на эвакуатор. Достаточно снова завести автомобиль. Однако воспользоваться такой возможностью можно только один раз. После чего электромобиль уже не заведется, даже если остаток заряда батареи будет равен все тем же 10%.

Реальный пробег машины на одном заряде в комфортном для батареи температурном режиме от 15 до 35 °С составляет 250–300 км. В 20-градусный мороз он сокращается примерно на 20%. В общем, получается совсем мало. И время зарядки на «быстрой» станции впечатляет: подпитка энергией на пробег в 100 км занимает пять минут. На 80% батарея зарядится за 22 минуты, полностью – за час. Но таких зарядок в России пока очень мало. На стандартной же зарядной станции и время зарядки будет стандартным – 8–10 часов.

Итак, для кого этот электромобиль? Прежде всего для очень обеспеченной молодежи, которая еще не успела привыкнуть к бензиновой «классике». Для людей постарше, с обширным опытом, Taycan тоже может быть интересен. Скажем, как второй Porsche в семье, на котором можно «почувствовать разницу» и беспроблемно доехать в любую погоду, в том числе русской зимой, до офиса или на деловую встречу. Проверено на льду Байкала.

