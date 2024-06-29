"Тюнинг. Обзор за июнь 2024"

MANHART

MH2 GTR II

Представляя в минувшем феврале МН2?560, свое первое «прочтение» BMW M2 серии G87, тюнингеры из Вупперталя пообещали замахнуться и на второе. И замахнулись! Теперь мощность 3,0 литровой рядной битурбошестерки поднята с 560 до 715 л.с., а крутящий момент — с 650 до 850 Нм! Последнее достижение означает, что ателье Manhart, работавшее и над М2 предыдущего поколения, побило прежний личный рекорд по отдаче ДВС компактного баварского купе. Для этого потребовались перепрошивка блока управления двигателя и установка нового впускного коллектора из карбона. Однако оценить «выхлоп» от этой операции сложно: Manhart приводит лишь время разгона со 100 до 200 км/ч (5,76 с) и только для MH2 GTR II. В любом случае отличить его от МН2?560 труда не составит по пурпурному колеру кузова с акцентами цвета шампанского, кованым дискам Raffa RFS-02 и стационарному антикрылу из заводского пакета M Performance. К тому же MH2 GTR II получил безальтернативную экстремальную заниженную подвеску от KW с регулируемыми амортизационными стойками. Венец эксклюзивности — тираж, ограниченный единственным экземпляром.

IRMSCHER

Ford Custom Spirit

Основанная в 1968 году компания Irmscher прочно ассоциируется с тюнингом моделей Opel. Но периодически спецы из Ремсхальдена «ходят налево». На этот раз подразделение Irmscher Van Systems, заточенное на доработку минивэнов и фургонов, взяло в оборот свеженький Ford Transit Custom второго поколения, чтобы превратить его... во внедорожный кемпер. Правда, до замены переднего привода на трансмиссию 4х4 дело не дошло, но увеличенный дорожный просвет, расширители колесных арок, трубчатые подножки, оффроудные покрышки на 18 дюймовых кастомных дисках, а также запаска на огромной подъемной пятой двери придали фургону вид записного «гряземесителя». Контраст черных элементов с основной желто-зеленой краской кузова усиливает вау-эффект. ПревратитьTransit Custom в дом на колесах помог фирменный модуль i-Box. Он монтируется в грузовом отсеке и, помимо мини-кухни с газовой плитой, пары канистр (одна из них снабжена погружным насосом) для воды и душевого шланга с насадкой, предлагает полуторное спальное место ну и выдвижные ящички для всякой всячины. Духу приключений, в честь которого модель получила приставку Spirit к названию, должно здесь понравиться.

MANSORY

Rolls-Royce Spectre

Пыл тюнингеров, осмелившихся взяться за доработку «электричек», сразу охлаждает закрепленная на силовой установке «донора» табличка с изображением молнии и устрашающей надписью «Не влезай — убьет!». Чтобы унять зуд в руках, приходится докручивать дизайн и отделку. Вот и ателье Mansory туда же. Объектом приложения сил немецких тюнингеров стал роскошный полноприводный Rolls-Royce Spectre, первый серийный электромобиль в более чем вековой истории британской марки. В исполнении от Mansory 5,5 метровый кузов купе оброс массой аэродинамических элементов, а на его боковинах появилась имитация гипертрофированных воздухоотводов. Собственно, как еще подчеркнуть мощь модели, пара электромоторов которой выдает 585 л.с. и 900 Нм, а разгон с места до сотни занимает всего 4,5 с? Обвес, как и капот, выполнен из углеволокна, структура которого намеренно выставлена напоказ. Задрать агрессивность внешности Spectre до небес помогают фирменные колесные диски FD.15 рекордного для модели размера 24 дюйма. В салоне вставки из карбона, новая обивка из тончайшей кожи и дополнительная LED-подсветка довершают трансформацию электрического Rolls-Royce.

SHELBY

Super Snake

С момента появления первого Mustang 60 лет назад компания Shelby занимается тюнингом культового американского масклкара. Теперь дошло дело до актуального, седьмого поколения модели. Версия от Shelby с уже «обкатанным» названием Super Snake в топ-исполнении получила от стокового Mustang GT 5,0 литровый V8 семейства Coyote, вдохнуть в который дополнительно более 350 л.с. помогает приводной нагнетатель Whipple. Достаточно, чтобы потребовалась установка усиленных полуосей, цельного карданного вала, более мощных тормозных механизмов Brembo и перенастройка подвески. На выбор предлагаются два варианта коробки передач — 10 диапазонная классическая АКП и МКП6 с короткоходным рычагом переключения. Оболочка у «суперзмея» соответствующая: алюминиевый капот, расширенные передние крылья из карбона, крупное заднее антикрыло и прочие аэродинамические прибамбасы. В салоне все по «фэншую», начиная от новой обивки кожей и замшей и заканчивая номерной табличкой (тираж ограничен 250 экземплярами). А Super Snake в варианте с кузовом кабриолет досталась еще и фирменная дуга безопасности за передними сиденьями.

