"Тюнинг. Обзор за август 2022"

В линейке «придворного» ателье BMW Motorsport отсутствует мощная модификация лифтбека BMW 4 Series Gran Coupe. Восполняя этот пробел, специалисты компании Alpina выжали из 3-литрового бензинового турбомотора 495 л.с. и 730 Нм, существенно увеличив тяговые возможности спорткара. Напомним, что у BMW M440i Gran Coupe xDrive такой мотор развивает 374 л.с. и 500 Нм, а у «заряженных» BMW M4 Competition xDrive – 510 л.с. и 650 Нм. Одновременно тюнингеры перенастроили 8-диапазонный автомат, полноприводную трансмиссию, адаптивную подвеску и тормозную систему, а для увеличения жесткости кузова использовали усилители с четырьмя точками крепления. На ускорение до 100 км/ч у детища Alpina уходит 3,7 с при «максималке» 301 км/ч. Основа редизайна – бамперы с развитыми аэродинамическими элементами, две пары овальных патрубков выхлопа и особые 20-дюймовые колесные диски. В салоне, обшитом кожей Lavalina, переработана графика приборки, сенсорная панель управления мультимедиа деактивирована, а за переключение передач в ручном режиме на руле отвечают традиционные для Alpina кнопки Switch-Tronic.
Новинка под названием Range Rover Vogue RV 650 от немецкого ателье Manhart адресована в первую очередь покупателям с Ближнего Востока, о чем буквально кричит золотистый декор кузова и салона. Примечательно, что дополнительный обвес не предусмотрен, а от хромированных внешних элементов тюнингеры избавились. Акцент сделан на колесных дисках Forged Line, сильно тонированных стеклах, четырех выпускных патрубках и логотипах Manhart. Технические доработки включают форсировку 4,4-литрового бензинового V8 производства BMW с 530 до 650 л.с. За счет чего повышена производительность, не сообщается, скорее всего, речь идет лишь о перепрограммировании блока управления силовым агрегатом. Кроме того, немцы задействовали оригинальную выпускную магистраль (с ней двигатель звучит гораздо «злее»), перенастроили адаптивную подвеску и тормозную систему. В интерьере, помимо сочетания черных и золотистых акцентов, небанально смотрится тиснение на спинках кресел и подголовниках. Также изменена графика и цветовая гамма приборки и мультимедиа. Стоимость модификации пока не афишировали.
Спецы немецкого ателье Manhart сумели выжать 823 л.с. и 1070 Нм из силовой установки BMW M8, превратив спорткупе в исполнении Competition в проект MH8 800. Усилиями инженеров бензиновый 4,4-литровый V8 получил оригинальные турбины и систему охлаждения, а также впускной и выпускной тракты и фирменное программное обеспечение. Прибавка мощности и момента составила внушительные 198 л.с. и 320 Нм соответственно. Теперь на разгон до 100 км/ч у MH8 800 уходит лишь 2,6 с против 3,2 с у стандартного BMW M8, а на спурт со 100 до 200 км/ч требуется 5,7 с. Доработан и экстерьер, который обрел «жабры» на капоте, черную радиаторную решетку, многочисленные аэродинамические элементы из карбона, 21-дюймовые колесные диски и фирменные наклейки. Подвеска получила занижение на 30 мм и настраиваемые элементы от KW Automotive. А вот салон оставили почти без изменений, доработано лишь рулевое колесо, получившее обшивку из алькантары и карбоновый декор на спицах, да появились металлизированные накладки на педали. Компания собирается выпустить только 10 таких машин. Стоимость доработок не уточняется.
Немецкое ателье представило очередной одухотворяющий тюнинг-кит F9XX для Ferrari SF90 Stradale & Spyder. Черный кованый карбон в теле кузова не только элемент красоты, но и технически важная деталь. Новая крышка двигателя из углеволокна вместе с увеличенными воздухозаборниками спереди, сплиттером и новоиспеченным антикрылом выполняет функцию воздуховодов, подавая большое количество воздуха как к силовому агрегату, так и к задней тормозной системе. В стандартной комплектации 4-литровый битурбодвигатель V8 форсирован до 980 л.с. и 980 Нм. В сочетании с поддержкой трех электромоторов (два на передней оси и один – на задней) автомобиль способен развить 1100 л.с. На ускорение до 100 км/ч у суперкара уходит 2,4 с при «максималке» 355 км/ч. Всю мощь монстр безопасно переносит на дорогу благодаря адаптированным компонентам шасси и новым сверхлегким 21- и 22-дюймовым дискам типа YT.5 Air в сочетании с высокопроизводительными шинами размерами 255/30 и 335/25 спереди и сзади соответственно. Интерьер салона обтянут кожей в черно-желтой цветовой гамме. Стоимость доработок не уточняется.
Специалисты гоночной команды спорткаров Manthey-Racing улучшили Porsche 911 GT3. Подготовленный немцами Performance kit позволил авто промчаться по трассе «Нордшляйфе» за 6 мин. и 55,7 с. Пакет доработок включает аэродинамический обвес из углеродного волокна, колеса Manthey OM-1, а также тюнинг подвески и тормозов. Возможно, самое удивительное в этой истории – нетронутый 4-литровый двигатель Flat-6, который остался на уровне 510 л.с. с крутящим моментом 470 Нм. Разгон до сотни – 3,2 с. Новые передние крылья, увеличенный спойлер и улучшенные боковые закрылки вместе с направляющими элементами на днище позволили повысить прижимную силу. Комплект кованых колес с 20- и 21-дюймовыми дисками уменьшает неподрессоренную массу на 7,3 кг. В стандартную комплектацию кита входит пакет тормозных магистралей со стальной оплеткой, на выбор предлагаются специальные гоночные тормозные колодки. Дверные прожекторы и подсветка порогов с логотипом Manthey помогают визуально персонализировать автомобиль. Тюнинг кит для 911 GT3 будет доступен в Европе осенью по цене 37 911 евро.
Новое поколение хэтчбека и седана Audi RS3 получит тюнинг от специалистов из Manhart. Пока модификация Manhart RS3 500 находится в разработке, но мастерская поделилась рендерами и отдельными нюансами, касающимися техники. Инженеры решили задействовать фирменный модуль MHtronik Powerbox, который вместо заводских 400 л.с. должен принести автомобилю 500 «лошадей». О динамических характеристиках информации больше нет, но можно предположить, что способности оригинального автомобиля с разгоном до сотни за 3,8 с будут усилены и RS3 500 окажется быстрее стоковой модели. Новый образец базируется на фирменных колесных дисках Concave One в 20-дюймовом формате. А чтобы их внешний вид соответствовал повышенной производительности, новоиспеченный протеже от Manhart планируют оснащать комплектом занижающих шасси пружин. Также ателье улучшит выхлопную систему благодаря нержавеющей стали с функциями заслонки. Внешне RS3 обретет традиционный черно-золотистый окрас. Предварительные заказы на тюнинг-комплект уже принимаются, но о стоимости пока ничего неизвестно.
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