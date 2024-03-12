"Тюнинг. Обзор за март 2024"

URBAN AUTOMOTIVE

Rolls-Royce Ghost

Совсем в ином ключе работает созданное десять лет назад ателье Urban Automotive из города Милтон-Кинс что километрах в семидесяти от Лондона. Команда, возглавляемая Саймоном Дирном, подходит к доработке внешности моделей класса «люкс» с истинно британским чувством меры. И с хирургической точностью. Достаточно сказать, что допуски при производстве карбоновых компонентов обвеса составляют рекордные 0,03 мм! Боди-кит для Rolls-Royce Ghost второго поколения не исключение. Передний бампер и задний, с интегрированным диффузором, как и визуально занижающие посадку накладки на пороги, смотрятся исключительно органично и вместе с тем обращают на себя внимание. То же можно сказать о кованых колесных дисках Urban Vossen, доступных и с диаметром 24 дюйма. В качестве опции предлагается выхлопная система от Milltek, которая не только обогащает саундтрек 6,75 литрового битурбо-V12, но и способствует более полному раскрытию его потенциала. Сколько именно добавляется к стоковым 563 л.с. и 850 Нм, не уточняется, но можно не сомневаться: мера соблюдена и в этом случае.

KEYVANY

Mercedes-AMG G63

Молодо не всегда зелено. Компании Keyvany из городка Фирнхайм (Германия) идет только пятый год, но у ее специалистов за плечами 15–20 летний опыт работы с автомобилями люксовых марок и их непременными атрибутами — натуральной кожей и карбоном. Того и другого в изобилии в тюнингованном топовом Mercedes-AMG G63. И уж если модель в заводском исполнении далеко не в первую очередь про офф­роуд, то вариант от Keyvany совсем не про него. Взгляните на «изоленту» на 24 дюймовых кованых дисках, легкую рамку для огромных воздухозаборников, лишь по недоразумению называющуюся бампером, впечатляющих размеров «ноздрю» на полностью карбоновом капоте, двухкомпонентный спойлер на передней кромке крыши в дополнение к заднему — и все станет ясно. Салон, затянутый в ярко-желтую кожу с вкраплениями карбона, и передними креслами с новыми, ковшеобразными спинками тоже говорит прямым текстом: «Будем жечь!» И точно, 4,0 литровый битурбо-V8 форсирован с 585 до 820 л.с. Тут превращение в «тройник» характерного для G63 от AMG выхлопного патрубка у арки заднего колеса вопросов не вызывает.

MANSORY

BMW 7 Series G70

Казалось бы, с появлением заводского М-пакета для BMW 7 Series актуального поколения G70 у тюнингеров отняли кусок хлеба. Не тут-то было! Немецкое ателье Mansory разошлось не на шутку и предложило для модели «экстремальный аэродинамический пакет». Удивительно, но каждый элемент обвеса из некрашеного карбона — кроме разве что заднего диффузора — в отдельности визуально легок, однако все вместе превращает представительский седан в «Бумер» ХХI века, который ассоциируется с «плохими парнями». Одни только сплиттеры на передний бампер, придающие фасаду баварской «семерки» сходство с бульдозерным отвалом, чего стоят! Ну а красные акценты, включая логотип ателье, на угольно-черном кузове — классика жанра. Доработки интерьера точечные и «контрастные». С одной стороны, оформление потолка в расслабляющем стиле «звездное небо», а с другой — выполненные в нарочито гоночной манере металлические накладки на педали и площадку для отдыха левой ноги водителя. И все же облик брутальной тачки был бы неполон без 22 дюймовых колесных дисков модели FD.15, которые ребятам из Mansory, похоже, подкатили их коллеги из Rolls-Royce.

MANHART

MH2?560

Рядная 3,0 литровая битурбо-«шестерка» на 460 л.с./550 Нм, разгон с места до сотни за 4,1 с, составные тормозные диски: купе BMW M2 серии G87, представленное осенью 2022 года, — заводная штучка. Но некоторые любят погорячее. Идя навстречу этим пожеланиям, компания Manhart из немецкого Вупперталя представила МН2?560. По традиции, трехзначный цифровой индекс — «говорящий». Да, мощность мотора увеличена на 100 «лошадей», а тяга подросла на такое же количество ньютон-метров. Все благодаря фирменному блоку управления Manhart MHtronik. Ну а для полноты цифровой гармонии калибр квартета матово-черных патрубков выхлопной системы доведен до 100 мм. Диаметр легкосплавных колесных дисков модели Concave One приведен к общему знаменателю — 21 дюйм, и это, разу­меется, больше, чем у заводской версии. А чтобы выжать максимум из «переобувки», в Manhart не поскупились на переработку подвески, предложив два варианта койловеров от KW, в том числе экстремальный V4. Карбоновые элементы кузова прилагаются. Отсутствие изменений в интерьере купе? Все просто. МН2?560 — лишь стартовый вариант трансформации G87 от Manhart.

