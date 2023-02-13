"Тюнинг. Обзор за февраль 2023"

HENNESSEY PERFORMANCE

ENOM 1200 MUSTANG GT500

Hennessey Performance уже свыше 30 лет делает быстрые автомобили еще быстрее. Теперь к примерно 12 тыс. авто, чей темперамент раскалила добела техасская компания, добавятся 66 бешеных Venom 1200 Mustang GT500. И если в Ford не жалели патронов, готовя к выпуску в 2020 году самый мощный за всю более чем полувековую историю модели Mustang, то подопечные Джона Хеннесси, похоже, зарядили легендарный маскл-кар не порохом, а динамитом. Бах! — и мощность со стоковой 771 скакнула до 1220 «лошадей», прихватив с собой и тягу (1223 vs 848 Нм). Чтобы получить такую прибавку в отдаче, тюнингеры почти полностью переработали 5,2 литровый V8 Predator. Объем рабочей камеры механического компрессора раздули с 2,65 до 3,8 л, установили впускной коллектор с увеличенной пропускной способностью, заменили системы топливоподачи и очистки картерных газов, все трубопроводы, ремни, натяжители. Перекалибровке подверглась и коробка передач с двумя сцеплениями. Но не меньший шок — это цена заднеприводной зверюги. Каких-то $59?950!

HOFELE-DESIGN GmbH

HG ULTIMATE

Компания Hofele, занимающаяся дизайном и инжинирингом, недавно отпраздновала новоселье, и не где-нибудь, а в Зиндельфингене, по соседству с головным заводом концерна Mercedes-Benz, чьим официальным партнером она является. По такому случаю немецкие тюнингеры решили выложиться по полной и так и нарекли свое очередное детище — HG Ultimate. Внешность донорского топового Mercedes-AMG G63 преобразили распахивающиеся в противоход двери, а также выполненные в фирменном стиле радиаторная решетка, бамперы, запатентованные подножки с сервоприводом, расширители колесных арок и 24 дюймовые кованые диски. С глянцево-черным кузовом контрастирует выдержанный в оранжевом цвете интерьер с индивидуальными задними сиденьями, кастомной консолью и панелью потолка, оформленной в виде звездного неба с помощью светодиодов. Кожа, алькантара, коврики из овечьей шерсти и люкс-отделка грузового отсека прилагаются. Собрав головной экземпляр для VIP-клиента, Hofele уже получила заказ еще на семь HG Ultimate.

CATERHAM

SEVEN 3400

Компания Caterham Cars уникальна тем, что вот уже полвека фактически тюнингует единственную модель Lotus Seven, производство 1 й серии которой началось еще в 1957 году. На этот раз британцы предложили для европейского и японского рынков версию Seven 340, пришедшую на смену 275 й. Под капотом место 1,6 литровой 135 сильной «четверки» серии Sigma занял также фордовский 2,0 литровый «атмосферник» Duratec мощностью 170 л.с., в напарниках у которого МКП-5. Новинка доступна в двух вариантах — гражданском S и трековом R, а также со стандартной и удлиненной базой. «Эске», наряду с более мягкой подвеской, достались полноценное остекление и кожаная отделка двухместного кокпита. «Эрка» козыряет спортивным шасси с самоблокирующимся дифференциалом на ведущей задней оси, увеличенными 15 дюймовыми легкосплавными дисками, пластиковым ветровым щитком, приборной панелью из карбона и четырехточечными ремнями безопасности. В любом случае покупатели получают зажигательную динамику и живое шасси, которые и делают британскую «семерку» вечной.

MANSORY

MASERATI MC20

Немецкая Mansory очень аккуратно, но тщательно подошла к операции по «разгорячению» элегантной «итальянки» Maserati MC20. Сбросить вес ей помогли многочисленные кузовные элементы из карбона. Размещенный за двухместным кокпитом 3,0 литровый битурбо-V6 обрел новое дыхание благодаря появившемуся на крышке двигателя воздухозаборнику, а прижимную силу, действующую на ведущую заднюю ось, увеличили внушительное антикрыло и новый диффузор. Цепко держаться за дорогу тюнингованной МС20 помогает и перенастроенное шасси, а с задачей минимизации неподрессоренных масс справляются кованые диски FV.5 (21 и 22 дюймовые на передней и задней оси соответственно) от Mansory. Все это совсем не лишние приобретения. Немецкие инженеры, поколдовав над двигателем, добавили ему к 630 еще 90 л.с., а к 720 Нм тяги еще 130. Результат ощутим. Время разгона с 0 до 100 км/ч сократилось примерно на 0,2 с (2,7 с), тогда как «максималка» увеличилась с 325+ до 330 км/ч. Возможно, этому помогло и исполнение интерьера в светло-желтых тонах, присутствующих на гербе Модены, родного города Maserati.