"Тюнинг. Обзор за июль 2020"

ABT Sportsline

Audi RS 7

Фирма ABT Sportsline празднует 60-летнюю годовщину с начала своей деятельности. Первфый тюнингованный экземпляр она подготовила в 1960 году, и был им автомобиль марки Volkswagen. С тех пор АВТ немецкому концерну не изменяет, что, в общем, несложно, так как брендов в его составе предостаточно. В том числе и Audi, поэтому мастера ателье не смогли пропустить спортивную «пяти­дверку» RS 7, которая недавно вышла в новом поколении.

Помнится, несколько месяцев назад специалисты АВТ уже представляли комплект повышения мощности для 4-литровой турбированной «восьмерки», развивающей в заводском виде 600 л.с. и 800 Нм. Тогда мотористам ателье удалось «снять» с силового агрегата 700 л.с. и 880 Нм. Однако в этот раз они смогли раскочегарить двигатель еще сильнее, увеличив его мощность до 740 л.с., а максимальный крутящий момент – до 920 Нм.

Конкретно для RS 7 компания АВТ не приводит динамических характеристик, но недавно она представила официальные замеры доработанного точно таким же образом родственного универсала Audi RS 6, который разогнался до 100 км/ч за 3,27 с против 3,6 с у заводского экземпляра. От RS 7 стоит ожидать схожих цифр, так как технически машины идентичны. При этом максимальная скорость оценивается в районе 320 км/ч, в то время как стоковый автомобиль быстрее 305 км/ч перемещаться в пространстве не может.

ABT Sportsline

Audi RS 4

Пожалуй, компания ABT Sportsline сейчас самая богатая на новинки среди тюнинговых фирм: новости из немецкого города Кемптен, где расположен главный офис ателье, приходят по несколько раз в месяц. Одной из последних разработок стал спортивный универсал Audi RS 4, как раз недавно прошедший процедуру планового рестайлинга. Автомобиль получил как технические, так и визуальные изменения.

В плане техники апгрейду подвергся в первую очередь 2,9-литровый турбомотор совместного производства с Porsche. Стараниями мастеров АВТ двигатель прибавил в мощности с 450 до 530 л.с. При этом сообщается, что дополнительно можно заказать более производительный интеркулер, который, по идее, должен еще прибавить «лошадок», но никаких цифр на этот счет не приводится. Нет данных и о том, насколько возросла динамика доработанного автомобиля, хотя улучшения должны быть весьма значительными. Напомним, что заводская версия разгоняется до 100 км/ч за 4,1 с и упирается в электронный ограничитель на отметке 250 км/ч (либо 280 км/ч с пакетом RS dynamic).

Также универсал обрел новые укороченные пружины, уменьшающие и без того низкий дорожный просвет. Экстерьер доработан в соответствии с законами жанра, что означает установку стильного заднего спойлера, углепластиковых окантовок выхлопных труб и некоторых других элементов из этого легкого и проч­ного материала.

Spofec

Rolls-Royce Cullinan

Ателье Spofec нечасто становится героем новостных рубрик, потому что занимается тюнингом Rolls-Royce, где ассортимент моделей совсем небольшой. И уж совсем мало кто знает, что эта фирма является подразделением известной компании Novitec. Тем не менее новинки иногда случаются. Например, когда Rolls-Royce выпускает первый кроссовер бренда, названный в честь самого большого алмаза в мире – Cullinan.

В ателье решили, что мощности 571 л.с. базового 12-цилиндрового 6,75-литрового турбомотора автомобилю недостаточно (вопреки фирменному слогану бренда), и с помощью нового модуля управления двигателем увеличили ее до 685 л.с. Максимальный крутящий момент вырос при этом с 850 до 1010 Нм. В результате огромный кроссовер стал разгоняться до 100 км/ч за 4,9 с против 5,2 с ранее. А для тех, кто вдруг захочет слышать звук мотора, предлагается новая выхлопная система с функцией управления громкостью.

Электронный ограничитель скорос­ти, срабатывающий на 250 км/ч, решено было не удалять. А зря, ведь благодаря модулю понижения пневмодвески кроссовер «приседает» на 40 мм, сравниваясь по дорожному просвету с легковушками, а также заметно прибавляет в управляемости и устойчивости. Тем же целям служат и огромные 24-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной, установленные через проставки, потребовавшиеся для увеличения колеи из-за расширенных колесных арок.

Manhart

BMW M8 Competition

Немецкое тюнинг-ателье Manhart из города Вупперталь занимается переделками автомобилей BMW и имеет в этом деле весьма солидный стаж. Так, в нынешнем, 2020 году фирма отмечает свое 30-летие. И мастера из Вупперталя решили сделать себе подарок к юбилею, доработав новейший BMW M8 Competition, который, между прочим, является ни много ни мало самым быстрым автомобилем баварского бренда.

Имея под капотом 8-цилиндровый битурбо отдачей 625 л.с. и 750 Нм, заводская версия купе разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с и развивает 305 км/ч. Но после того, как над мотором поколдовали мастера Manhart, его показатели выросли, причем значительно. Так, мощность силового агрегата увеличилась до 823 л.с., а максимальный крутящий момент достиг потрясающих 1050 Нм. Это позволило сократить спринт до «сотни» до 2,6 с, а что касается максимальной скорости, то при испытаниях на автобане пока удалось разогнаться до 311 км/ч – быстрее не позволил трафик.

Помимо более мощного двигателя автомобиль обзавелся обновленной подвеской с регулируемыми пружинами, позволяющими уменьшать дорожный просвет (максимум на 30 мм по сравнению со стандартным). Дополнительно купе получило 21-дюймовые колесные диски, что на дюйм превышает заводской вариант. При этом никаких дополнительных аэродинамических элементов не появилось.