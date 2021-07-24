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Тюнинг. Обзор за июль 2021

ABT | Audi SQ7 вид спереди
ABT | Audi SQ7 вид спереди
ABT | Audi SQ7 колесо
ABT | Audi SQ7 колесо
ABT | Audi SQ7
ABT | Audi SQ7
Carlex Design | Mercedes-Benz X-Class вид сзади
Carlex Design | Mercedes-Benz X-Class вид сзади
Carlex Design | Mercedes-Benz X-Class салон
Carlex Design | Mercedes-Benz X-Class салон
Carlex Design | Mercedes-Benz X-Class шильдик
Carlex Design | Mercedes-Benz X-Class шильдик
Dahler | BMW X7 вид спереди
Dahler | BMW X7 вид спереди
Dahler | BMW X7 салон
Dahler | BMW X7 салон
Dahler | BMW X7 вид сзади
Dahler | BMW X7 вид сзади
Mansory | Bentley Bentayga вид сзади
Mansory | Bentley Bentayga вид сзади
Mansory | Bentley Bentayga салон
Mansory | Bentley Bentayga салон
Mansory | Bentley Bentayga двигатель
Mansory | Bentley Bentayga двигатель

ABT

Audi SQ7

Поколдовав над бензиновой 4-литровой битурбовосьмеркой кроссовера Audi SQ7, специалисты тюнинг-ателье ABT довели отдачу мотора до 650 л.с. и 850 Нм (+143 л.с. и +80 Нм). Аналогичную производительность демонстрирует двигатель суперкроссовера Lamborghini Urus. Таких показателей немцам удалось добиться установкой оригинального блока управления двигателем и фирменной выпускной системы. А особый аэродинамический пакет (оригинальные передняя и задняя юбки, накладки на боковины) увеличил прижимную силу. Финальный штрих – 22-дюймовые колесные диски ABT, «обутые» в резину Continental. Насколько улучшилась разгонная динамика автомобиля, официально не сообщается. Однако после аналогичных доработок флагманского SUV Audi SQ8 последний стал ускоряться до сотни на 0,3 с быстрее (3,8 с) при «максималке» 270 км/ч (+20 км/ч). Тем не менее Lamborghini Urus при идентичной с «ингольштадтцем» мощности резвее. На разгон до сотни у «итальянца» уходит 3,6  с при максимальной скорости 305 км/ч. За тюнинг-пакет, включающий помимо прочего такие нюансы декора, как кнопка запуска с логотипом ABT, немецкое ателье просит 29 тыс. евро, а финальная цена составляет 121 319 евро.

Carlex Design

Mercedes-Benz X-Class

Весной минувшего года пикап Mercedes-Benz X-Class сняли с производства, однако специалисты польской компании Carlex Design вместе с коллегами из голландской фирмы Classic Youngtimers в буквальном смысле подняли «рамник» на новую высоту. Так, благодаря применению оригинального подрамника добавилась третья ось, соответственно, длина и объем грузовой платформы увеличились, а клиренс вырос на внушительные 100 мм. Что касается дизайна, то спецы Carlex Design ориентировались на свой же концепт образца 2018 года. И хотя серийная модель вышла чуть менее экстравагантной, чем шоу-кар, обшивка грузовой платформы стальными листами, расширенные колесные арки, внедорожные шины, решетка радиатора Panamericana в стиле моделей AMG, мощный защитный обвес, трубчатые пороги и дуги безопасности выглядят очень эффектно. Коричневый оттенок кузовной окраски также эксклюзивен. За ускорение новинки под названием Mercedes-Benz X 350D 6 Wheeler отвечает 3-литровый турбодизельный V6 мощностью 258 л.с., агрегатированный с 7-диапазонным автоматом и полным приводом. Такая связка применяется в исполнении Mercedes-Benz X350d 4Matic.

Dahler

BMW X7

Швейцарское тюнинг-ателье Dahler представило одну «злую» версию флагманского SUV BMW X7 и пообещало вторую. В уже представленной модификации с бензинового 4,4-литрового V8 с двойным турбонаддувом снято 621 л.с. и 830 Нм (+98 л.с. и +80 Нм относительно донорской модели BMW X7 M50i). При этом швейцарцы объявили, что готовят еще более мощный апгрейд, после которого отдача двигателя увеличится до 637 л.с. и 850 Нм. Динамические характеристики «заряженных» вариантов «баварца» не раскрываются. Важное внешнее отличие – окраска кузова серым металликом и кованые 23-дюймовые колесные диски пепельного цвета. Кроме того, весь хромированный декор на кузовных панелях заменен черным глянцем – «воронеными» вышли даже «ноздри» решетки радиатора и рамки боковых окон. Пневматическая подвеска перенастроена, а вместо штатной использована оригинальная система выпуска с четырьмя выхлопными патрубками из нержавейки, причем на руль выведены клавиши настройки ее звучания. Главная доработка в салоне – перекалиброванная виртуальная приборка, на которой появилась шкала, размеченная до 330 км/ч. Тираж BMW X7 от Dahler составит лишь 500 экземпляров.

Mansory

Bentley Bentayga

Немецкая тюнинговая компания Mansory модернизировала кроссовер Bentley Bentayga, обновленный британским автопроизводителем лишь летом прошлого года. Фирменный тюнинг-пакет добавил «британцу» представительности. Из-за карбоновых накладок на колесные арки и боковины увеличилась габаритная ширина, а развитый диффузор и мощные спойлеры повысили аэродинамическую эффективность. Наконец, 23-дюймовые колесные диски с красными ободками и низкопрофильной резиной придали кроссоверу агрессивности. В салоне углепластиковые вставки украсили переднюю панель и руль. Сиденья тюнингеры обшили стеганой черной и красной кожей. Но, пожалуй, главные метаморфозы произошли с двигателем. Бензиновый 4-литровый V8 получил новые турбонагнетатели, доработанную систему выхлопа и перепрограммированный электронный блок управления. Как следствие, мощность увеличилась серьезно – с 550 до 750 «лошадок», а крутящий момент – с 770 до 1020 Нм. Таким образом, кроссовер от Mansory оказался быстрее спецверсии Bentayga Speed, оснащенной бензиновым W12 с отдачей 635 л.с. и 900 Нм. В сравнении с последней «максималка» увеличена с 306 до 317 км/ч, а разгон до 100 км/ч сократился на 0,2 с (до 3,7 с).

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