"Тюнинг. Обзор за сентябрь 2021"

Mansory

Rolls-Royce GhosT

Похоже, специалисты немецкого ателье Mansory переосмыслили модель Rolls Royce Ghost второго поколения под девизом: «Эпатажнее, мощнее, быстрее». После установки оригинальных бамперов, спойлеров на крышке багажника и кромке заднего стекла, боковых «юбок», диффузора и капота из карбона седан стал выглядеть чрезвычайно провокационно. В решетке радиатора предусмотрели светодиодную подсветку, а фирменную статуэтку «Дух экстаза» и дверные ручки исполнили в черном цвете. Кроме того, с кузова демонтировали хромированные элементы и оснастили автомобиль фирменными 22-дюймовыми колесными дисками. В салоне, отделанном белой и оранжевой кожей, подголовники, коврики, пороги и руль украсили тиснением с названием ателье, атмосферную подсветку дополнили светодиодами на сиденьях, картах дверей и передней панели, а в списке оснащения появилась кожаная сумка-холодильник Mansory на 14 л. Перенастроенный блок управления двигателем, оригинальные турбокомпрессоры и выпускная система позволили увеличить отдачу бензинового V12 на 149 л.с. – до 720 «лошадок». Как следствие, на разгон до сотни стало уходить на 0,4 с меньше (4,4 с) при «максималке», ограниченной на 250 км/ч.

Co-Up Auto Body

Jeep Gladiator

После вмешательства тюнингеров канадского ателье Co-Up Auto Body пикап Jeep Gladiator превратился в стильный «лоурайдер», лишившись части своих внедорожных способностей. Вместо переднего моста автомобилю выделили переднюю независимую подвеску, а сзади предусмотрели мост от пикапа RAM 3500 с расширенной колеей и колеса с двускатной ошиновкой. При этом благодаря пневмобаллонам «американец» получил возможность варьирования дорожного просвета. Колесные арки были серьезно расширены, пол грузовой платформы сделан подъемным для облегчения доступа к элементам модернизированного шасси – пневмобаллонам, 4-камерным компрессорам и новым элементам заднего моста. Бензиновый атмосферный 3,6-литровый V6 Pentastar, в свою очередь, снабдили механическим нагнетателем Magnuson, после чего отдача увеличилась с 286 до 430 л.с. В качестве трансмиссии канадцы использовали 8-диапазонный автомат, а тормозная система подверглась форсировке. Красный оттенок кузова, идентичный фирменному цвету новинок бренда Acura, контрастирует с бежевой окраской грузовой платформы и кожей салона в такой же гамме. Новинка мастеров из Онтарио официально дебютирует в конце года на тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе.

Brabus

Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe

Немецкое тюнинг-ателье Brabus выдало очередной шедевр из своей «восьмисотой» линейки. Установив на Mercedes AMG GLE 63 S Coupe блок управления Brabus PowerXtra, фирменные турбонаддув и выпускную систему из нержавейки, разработчики повысили отдачу 4-литрового бензинового V8 с 612 до 800 л.с., а крутящий момент – с 850 до 1000 Нм. Форсированный мотор по-прежнему работает с 9-диа­пазонным автоматом и полноприводной трансмиссией 4MATIC+. Соответственно, время разгона до 100 км/ч сократилось на 0,4 с, при этом «максималка» по прежнему ограничена на отметке 280 км/ч. Доработанный вариант выдают углепластиковый обвес, представленный в глянцевом и матовом вариантах, фирменная решетка радиатора, передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, расширенные колесные арки, 23- или 24-дюймовые кованые колесные диски, а также крупные выпускные патрубки из титана либо карбона. Громкость выхлопной системы с управляемыми клапанами можно настраивать, выбирая соответствующие предустановки. Базовый клиренс пневмоподвески Airmatic уменьшен на 25 мм. В отделке салона предпочтение отдано изысканной коже, алькантаре, карбону и алюминию.

Modellista

Toyota Land Cruiser 300

Умельцы из японского ателье Modellista сделали настоящий подарок тем, кто считает внешность новоиспеченного полноразмерного внедорожника Toyota Land Cruiser 300 недостаточно агрессивной. Фирменный тюнинг-кит под названием Aero Parts представляет собой развитый обвес, в котором центральное положение занимает агрессивный передний бампер с увеличенными воздухозаборниками и иным оформлением «противотуманок». С таким фасадом большой «японец» уже не выглядит улыбающимся, и этот дерзкий акцент усиливают массивные накладки на колесных арках, переработанный задний бампер с имитацией диффузора, сдвоенный трапециевидный патрубок выхлопа, спойлер на крыше, черные или двухцветные 21-дюймовые колесные диски и глухая тонировка тыльной части салона. Отметим, что пакет доработок от японских тюнингеров немного ухудшил геометрическую проходимость, урезав углы въезда и съезда, но сулит улучшения по части аэродинамики. В интерьере японцы использовали накладки из нержавеющей стали на дверные ручки и дополнительные элементы атмосферной подсветки. А вот в техническую составляющую специалисты Modellista, по крайней мере пока, решили не вмешиваться.

