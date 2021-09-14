"Тюнинг. Обзор за сентябрь 2021"

Похоже, специалисты немецкого ателье Mansory переосмыслили модель Rolls Royce Ghost второго поколения под девизом: «Эпатажнее, мощнее, быстрее». После установки оригинальных бамперов, спойлеров на крышке багажника и кромке заднего стекла, боковых «юбок», диффузора и капота из карбона седан стал выглядеть чрезвычайно провокационно. В решетке радиатора предусмотрели светодиодную подсветку, а фирменную статуэтку «Дух экстаза» и дверные ручки исполнили в черном цвете. Кроме того, с кузова демонтировали хромированные элементы и оснастили автомобиль фирменными 22-дюймовыми колесными дисками. В салоне, отделанном белой и оранжевой кожей, подголовники, коврики, пороги и руль украсили тиснением с названием ателье, атмосферную подсветку дополнили светодиодами на сиденьях, картах дверей и передней панели, а в списке оснащения появилась кожаная сумка-холодильник Mansory на 14 л. Перенастроенный блок управления двигателем, оригинальные турбокомпрессоры и выпускная система позволили увеличить отдачу бензинового V12 на 149 л.с. – до 720 «лошадок». Как следствие, на разгон до сотни стало уходить на 0,4 с меньше (4,4 с) при «максималке», ограниченной на 250 км/ч.
После вмешательства тюнингеров канадского ателье Co-Up Auto Body пикап Jeep Gladiator превратился в стильный «лоурайдер», лишившись части своих внедорожных способностей. Вместо переднего моста автомобилю выделили переднюю независимую подвеску, а сзади предусмотрели мост от пикапа RAM 3500 с расширенной колеей и колеса с двускатной ошиновкой. При этом благодаря пневмобаллонам «американец» получил возможность варьирования дорожного просвета. Колесные арки были серьезно расширены, пол грузовой платформы сделан подъемным для облегчения доступа к элементам модернизированного шасси – пневмобаллонам, 4-камерным компрессорам и новым элементам заднего моста. Бензиновый атмосферный 3,6-литровый V6 Pentastar, в свою очередь, снабдили механическим нагнетателем Magnuson, после чего отдача увеличилась с 286 до 430 л.с. В качестве трансмиссии канадцы использовали 8-диапазонный автомат, а тормозная система подверглась форсировке. Красный оттенок кузова, идентичный фирменному цвету новинок бренда Acura, контрастирует с бежевой окраской грузовой платформы и кожей салона в такой же гамме. Новинка мастеров из Онтарио официально дебютирует в конце года на тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе.
Немецкое тюнинг-ателье Brabus выдало очередной шедевр из своей «восьмисотой» линейки. Установив на Mercedes AMG GLE 63 S Coupe блок управления Brabus PowerXtra, фирменные турбонаддув и выпускную систему из нержавейки, разработчики повысили отдачу 4-литрового бензинового V8 с 612 до 800 л.с., а крутящий момент – с 850 до 1000 Нм. Форсированный мотор по-прежнему работает с 9-диапазонным автоматом и полноприводной трансмиссией 4MATIC+. Соответственно, время разгона до 100 км/ч сократилось на 0,4 с, при этом «максималка» по прежнему ограничена на отметке 280 км/ч. Доработанный вариант выдают углепластиковый обвес, представленный в глянцевом и матовом вариантах, фирменная решетка радиатора, передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, расширенные колесные арки, 23- или 24-дюймовые кованые колесные диски, а также крупные выпускные патрубки из титана либо карбона. Громкость выхлопной системы с управляемыми клапанами можно настраивать, выбирая соответствующие предустановки. Базовый клиренс пневмоподвески Airmatic уменьшен на 25 мм. В отделке салона предпочтение отдано изысканной коже, алькантаре, карбону и алюминию.
Умельцы из японского ателье Modellista сделали настоящий подарок тем, кто считает внешность новоиспеченного полноразмерного внедорожника Toyota Land Cruiser 300 недостаточно агрессивной. Фирменный тюнинг-кит под названием Aero Parts представляет собой развитый обвес, в котором центральное положение занимает агрессивный передний бампер с увеличенными воздухозаборниками и иным оформлением «противотуманок». С таким фасадом большой «японец» уже не выглядит улыбающимся, и этот дерзкий акцент усиливают массивные накладки на колесных арках, переработанный задний бампер с имитацией диффузора, сдвоенный трапециевидный патрубок выхлопа, спойлер на крыше, черные или двухцветные 21-дюймовые колесные диски и глухая тонировка тыльной части салона. Отметим, что пакет доработок от японских тюнингеров немного ухудшил геометрическую проходимость, урезав углы въезда и съезда, но сулит улучшения по части аэродинамики. В интерьере японцы использовали накладки из нержавеющей стали на дверные ручки и дополнительные элементы атмосферной подсветки. А вот в техническую составляющую специалисты Modellista, по крайней мере пока, решили не вмешиваться.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
Rolls-Royce Ghost подвергся тюнингу
Да, не только спорткары проходят через руки именитых мастеров тюнинга. Иногда они берутся за автомобили представительского класса. Подобный проект вы видите сейчас перед собой – Rolls-Royce Ghost от ателье Spofec
Brabus прокачал GLE
Ателье Brabus представило кросс-купе 800 GLE, базой для которого стал Mercedes-AMG GLE 63 S. Доработок здесь много!
Представлен Porsche - покоритель бездорожья
Мы недавно писали о том, что в линейке Porsche может появиться "вседорожная" версия, прототипы которой тестировали на Нюрбургринге. Собственно, встречайте - серийное исполнение раллийной версии автомобиля!
Хэтчбек Mini оснастили мотором V8
Нет, это не штатная модификация, а тюнинг-проект, который создали для фестиваля скорости в Гудвуде
Немецкие тюнеры превратили Defender в спорткар
Предназначение внедорожника – грязь, грунт и немного асфальта. Стоп, а если переиначить ДНК модели и превратить джип в спорткар-покоритель магистралей
Brabus представил «Ракету»
Знаменитое тюнинг-ателье показало новый автомобиль проекта «Ракета» - глубоко модернизированный G-Class от AMG, который даст фору иному спорткару по вопросам динамики
Audi RS Q8 стал быстрее Porsche 911
Ателье Mansory представило собственный вариант доработки кроссовера Audi RS Q8. Тюнеры не ограничились стайлингом, но и сосредоточились на технической модернизации