"Тюнинг. Обзор за ноябрь 2018"

Posaidon

Mercedes-AMG S 63 Cabrio

На севере земли Рейнланд-Пфальц в Германии находится городок Нойвид. На одной из его улиц располагается головной офис тюнингового ателье Posaidon, занимающегося переделками автомобилей Mercedes-Benz. А дорабатывать фирма любит не абы какие модели, а самые мощные, с аббревиатурой AMG в названии. Вот и на этот раз в цех ателье попала AMG-версия – S 63 Cabrio в дорестайлинговом исполнении.

В заводском виде под капотом этого кабриолета располагается 5,5-литровый 8-цилиндровый агрегат с турбонаддувом, развивающий 585 л.с. и 900 Нм и позволяющий разгоняться до 100 км/ч за 3,9 с, а также достигать ограниченных электроникой 250 км/ч. Но после того, как над двигателем поколдовали мастера из Нойвида, его отдача увеличилась до фантастических 1005 л.с. и 1400 Нм. Чтобы добиться столь впечатляющих показателей, мотористы ателье расточили объем мотора до 6,3 л, установили усиленные пружины клапанов, увеличили степень сжатия, доработали турбокомпрессоры, оптимизировали впускную и выпускную системы, а также поставили более производительный радиатор. Дополнительно была усилена автоматическая коробка передач. И это далеко не полный перечень доработок.

Естественно, динамика кабриолета улучшилась кардинально. Так, до 100 км/ч он разгоняется теперь за суперкаровские 2,9 с, а его максимальная скорость возросла до 350 км/ч (тоже, кстати, ограниченных электроникой, потому что больше не выдерживают даже специальные высокоскоростные шины). А вот внешних изменений автомобиль не получил – дабы никто не догадался, что за монстр находится под капотом. Интересно, что такой же апгрейд могут получить и другие модели Mercedes-AMG, оснащенные таким же силовым агрегатом.

Mansory

Lamborghini Aventador

Курош Мансори, владелец ателье Mansory из немецкого города Бранд, любит переделывать Rolls-Royce, Bentley и Range Rover, но иногда и отечественными автомобилями не брезгует, дорабатывая самые мощные их модификации. Еще реже он обращается к тюнингу итальянских суперкаров, но сейчас именно такой случай: из ворот фирмы недавно выехал Lamborghini Aventador, получивший ряд изменений, совершенно не типичных для Mansory.

Дело в том, что обычно дизайнеры из Бранда кардинально меняют внешность автомобилей – настолько, что те приобретают очень далекий от первоначального образ. И зачастую выглядят гораздо хуже, чем заводские экземпляры. Но в этот раз дизайнерам Mansory чувство меры не изменило. Более того, с первого взгляда кажется, что изменения в дизайне суперкара слишком скромные. Однако, приглядевшись, начинаешь замечать множество деталей, выполненных из углеволокна. Так, передний бампер и пороги обзавелись аэродинамичными карбоновыми накладками, а «корма» ощетинилась новым диффузором.

Если же посмотреть еще внимательнее, то становится понятно, что из углепластика выполнено практически все, о чем можно по­думать. Из этого легкого и прочного материа­ла сделаны – крыша, крышка силового агрегата, багажник, боковые зеркала, колеса, корпуса фар и даже… поводки стеклоочистителей. Причем в Mansory подчеркивают, что клиенту предоставляется выбор из 15 различных типов углеродных волокон, доступных в разных цветах. Все эти детали можно заказать и в цвет кузова, хотя тогда никто не поймет, что владелец автомобиля угрохал кучу денег на карбоновый обвес.

ABT Sportsline

Skoda Kodiaq

Компания ABT Sportsline ведет историю с далекого 1896 года, когда Иоганн Абт открыл в германском городе Кемптен кузницу, где изготавливал подковы для лошадей. То есть он фактически занимался тюнингом транспортных средств еще в позапрошлом веке! Что же касается непосредственно автомобилей, то их доработкой фирма занялась в 1960 году. И с тех пор АВТ специализируется на моделях концерна Volkswagen, благо брендов под его крылом предостаточно. К примеру, недавно специалисты из Кемптена представили на суд общественности переделанный кроссовер Skoda Kodiaq (ведь Skoda, как известно, тоже принадлежит немецкому хозяину).

Первыми за дело взялись мотористы. Они поменяли программу управления 2-литровому бензиновому турбомотору TSI, и его мощность подскочила со 180 до 215 л.с. Максимальный крутящий момент тоже подрос – с 320 до 360 Нм. Правда, фирма не сообщает, насколько улучшилась динамика кроссовера. Надо полагать, автомобиль стал разгоняться до «сотни» быстрее стоковых 7,8 с, а его максимальная скорость превзошла 206 км/ч, которые развивает заводской экземпляр. Через некоторое время АВТ обещает показать апгрейд и для 2-литрового турбодизельного силового агрегата.

Чтобы кроссовер выглядел более привлекательно, клиентам ателье предлагаются различные варианты колесных дисков, размер которых варьируется от 18 до 21 дюйма. Что же касается элементов аэродинамического обвеса, то их обещают представить позднее, как и заниженную спортивную подвеску, превращающую кроссовер в легковой автомобиль, которому даже на бордюры сложно заезжать.